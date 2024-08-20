В ожидании свадьбы и детей: что скрывает Ольга Бузова

Ольга Бузова продолжает интриговать своих поклонников, намекая на возможные перемены в личной жизни. После двух лет одиночества артистка публикует неоднозначные фотографии, на которых намекает на новый роман, хотя личность своего избранника пока не раскрывает.

Недавно в соцсетях появился снимок, на котором певица запечатлена с мужчиной, но его лицо скрыто. Возвращение Бузовой в Россию после съемок шоу "Звезды в джунглях" сопровождалось появлением кольца с бриллиантом на ее безымянном пальце. Теледива не скрывает своих мечтаний о новом замужестве и детях, и она уже выбрала храм для будущего венчания.

Бузова активно помогает в строительстве храма в Новой Адыгее и заявила, что планирует там не только венчаться, но и крестить детей. Недавняя публикация с детским креслом и подписью "Хочу и жду" вызвала слухи о возможной беременности звезды, чем она еще больше взбудоражила своих фанатов.