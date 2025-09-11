Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
© commons.wikimedia.org by Mathieu Lebreton is licensed under CC BY 2.0
Опубликована сегодня в 17:25

Десять лет ожидания: как Эльза Хоск наконец сказала заветное "да"

Эльза Хоск объявила о помолвке с Томом Дейли после 10 лет отношений

История Эльзы Хоск и её избранника Тома Дейли напоминает красивую романтическую сказку, где счастливая развязка наступает спустя долгие годы дружбы и отношений. Модель объявила о помолвке после 10 лет, проведённых рядом с человеком, с которым её связывает многое — от дружбы до рождения дочери.

Предложение, о котором мечтают

Своим подписчикам Эльза показала видео: Том ведёт её в зал, украшенный живыми растениями и свечами. В романтической обстановке он становится на одно колено и задаёт самый главный вопрос. Ответ не заставил себя ждать — модель соглашается и дарит жениху поцелуй. Сразу после момента предложения пара устроила фотосессию: на снимках Хоск демонстрировала кольцо крупным планом.

Роскошное украшение

Выбор Тома произвёл впечатление не только на поклонников, но и на ювелирных специалистов. Кольцо создано легендарным брендом Tiffany & Co., а его стоимость, по разным оценкам, достигает миллиона долларов. В пересчёте на рубли это около 80 миллионов.

Эксперт Кеган Фишер в беседе с InStyle пояснил:

"Кольцо похоже на платиновый ореол с ободком из паве и овальным камнем в центре весом около 10 карат", — отметил эксперт Кеган Фишер.

Личное признание модели

После помолвки Эльза поделилась своими эмоциями с поклонниками. В личной записи она рассказала, что согласилась в "шведском саду полевых цветов" в их новой квартире, находящейся в городе, где они впервые встретились.

"Я сказала "да"! В шведском саду полевых цветов, в нашей новой квартире в городе, где мы познакомились. 10 лет спустя — ты и я, детка", — написала Эльза.

Для модели этот момент стал символичным — предложение произошло именно там, где началась их история.

Долгий путь к семье

История Хоск и Дейли началась задолго до романтической связи. Сначала они были друзьями, а лишь спустя годы поняли, что их связывает нечто большее. В 2015 году они официально стали парой. Спустя шесть лет, в феврале 2021-го, у них родилась дочь Тууликки Джоан. С того момента семейная жизнь для Эльзы и Тома обрела новые краски.

