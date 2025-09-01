Взгляд всего мира прикован к её руке: что скрывает кольцо Тейлор Свифт

История о помолвке Тейлор Свифт и Трэвиса Келси взбудоражила поклонников по всему миру. Артистка, которая не раз подчеркивала особое значение числа 13 в своей жизни, вновь дала повод для обсуждений. Дело в том, что именно эта цифра скрыта в символике подаренного ей обручального кольца.

Кольцо, которое приковало взгляды

На опубликованных снимках пара позировала в саду, утопающем в цветах. Но больше всего внимание публики оказалось приковано к украшению на руке певицы. Келси преподнес Тейлор бриллиантовое кольцо, которое, по данным ювелиров, весит около 10 карат. Его стоимость оценивается минимум в 650 тысяч долларов, а некоторые эксперты уверены: сумма может достигать миллиона.

Главная особенность кольца — огранка в ретро-стиле. Благодаря такому исполнению камень выглядит визуально крупнее и может напоминать бриллиант весом примерно 13 карат. Именно это обстоятельство породило волну обсуждений среди поклонников певицы, ведь число 13 для неё не просто цифра, а настоящий символ.

Магия числа 13

Многие ассоциируют 13 с невезением. Однако для Свифт всё наоборот: с подросткового возраста она называет его своим счастливым числом. Певица рассказывала, что именно 13-го числа она родилась, часто получала важные награды и подписывала ключевые контракты. Даже продолжительность некоторых её песен или порядок треков в альбомах связаны с этой цифрой.

В концертной деятельности певица тоже не раз подчеркивала особую привязанность к 13. Она наносила эту цифру на руку перед выступлениями, выбирала места с номером 13 в кинотеатрах и самолётах, а иногда даже подбирала одежду, где фигурировала эта символика. Для фанатов это давно стало частью имиджа Свифт.