Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Тейлор Свифт
Тейлор Свифт
© commons.wikimedia.org by Flickr is licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license
Главная / Культура и шоу-бизнес
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 6:15

Все ждали шоу, а получилось иначе: подробности помолвки Келси и Свифт

Трэвис Келси выбрал простой вариант помолвки с Тейлор Свифт вместо запланированного торжества

Что делает предложение руки и сердца по-настоящему особенным? Для звезды американского футбола Трэвиса Келси ответ был очевиден — он хотел, чтобы этот момент стал "большим и незабываемым событием". Однако, как оказалось, всё произошло куда скромнее и трогательнее.

Семейные откровения

Отец спортсмена, Эд Келси, поделился с телеканалом News 5 Cleveland подробностями, которые до этого момента оставались в тайне. Он рассказал, что его сын сделал предложение Тейлор Свифт прямо у себя дома — и случилось это всего пару недель назад.

"Он собирался устроить что-то грандиозное, сделать это особенным событием. И я ему неоднократно говорил, что это можно сделать где угодно, и это станет особенным событием… когда ты встанешь на одно колено и предложишь ей выйти за тебя замуж", — рассказал Келси.

По словам отца, разговоры о свадьбе в их семье начались задолго до этого момента. Эд отметил, что Трэвис несколько месяцев вынашивал план и не сомневался в своём решении.

Настоящие чувства

"Он знал, насколько она особенная. Он был полон решимости воплотить это в жизнь", — подчеркнул Эд.

Самое ценное для семьи Келси — не размах или пафос, а искренность чувств. Поэтому выбор в пользу домашней обстановки сделал момент ещё более личным и тёплым.

Пара под прицелом

История отношений певицы и спортсмена развивалась стремительно. Впервые слухи о романе появились осенью 2023 года, а уже в 2025 году они дебютировали на красной дорожке как официальная пара.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Малый театр впервые поставит пьесу Екатерины II сегодня в 0:54

Забытый текст императрицы ожил: Малый театр готовит премьеру, которую ждали 250 лет

Малый театр готовит уникальную премьеру — впервые в истории России на сцене поставят пьесу Екатерины II. Какие ещё сюрпризы ждут зрителей в юбилейный сезон?

Читать полностью » Lionsgate выпустит обновлённые вчера в 21:54

Вампиры возвращаются: "Сумерки" снова на больших экранах

Сага "Сумерки" возвращается в кинотеатры в формате 4K. Почему история Беллы и Эдварда снова актуальна?

Читать полностью » Врач Андрей Звонков: агрессивное течение деменции сделало совместное проживание с Уиллисом невозможным вчера в 21:07

Брюс Уиллис в отдельном доме — что сказал врач о таком решении

Почему Брюса Уиллиса переселили в отдельный дом и как семья справляется с агрессивной формой деменции? Врачи объяснили, с какими трудностями сталкиваются близкие.

Читать полностью » Сын Майкла Джексона Принс объявил о помолвке с Молли Ширманг вчера в 20:03

Сын Майкла Джексона сделал шаг, которого ждали восемь лет

Сын Майкла Джексона сделал важный шаг — после восьми лет отношений он объявил о помолвке, а вокруг семьи снова вспыхнули неожиданные слухи.

Читать полностью » В Коммунарке построят депозитарно-выставочный центр площадью 72 тыс. кв. м — Собянин вчера в 19:55

72 тысячи квадратных метров искусства: в Москве строят культурный мегапроект

В Коммунарке появится Депозитарно-выставочный центр, где москвичи впервые увидят экспонаты, десятилетиями скрытые в запасниках крупнейших музеев.

Читать полностью » The Washington Post: мини-сериалы по 1 минуте вытесняют Netflix и HBO Max вчера в 18:51

Netflix заменили сериалы по одной минуте: новый тренд в стриминге вызывает шок

60-секундные мини-сериалы захватывают миллионы зрителей и вытесняют Netflix: почему новый формат стал главным развлечением для мобильной аудитории?

Читать полностью » Ирландский музыкант Рэй Хеффернан подал в суд на Робби Уильямса из-за песни вчера в 17:11

Робби Уильямса пытаются лишить главного хита: суд решает судьбу "Angels"

Судебная драма вокруг хита Робби Уильямса "Angels": соавтор требует треть роялти и опирается на новые правила авторского права ЕС.

Читать полностью » вчера в 16:22

"Мастер и Маргарита" снова творит чудеса — кино покорило зрителей без остатка

Какие фильмы и сериалы зрители считают лучшими экранизациями последних лет, и какие книги до сих пор ждут встречи с большим экраном?

Читать полностью »

Новости
Питомцы

Ветеринары предупредили: собака может отравиться, подбирая еду на улице
Садоводство

3 правила обрезки листьев кабачков для защиты от грибка и ускорения созревания
Садоводство

Садоводство — это не просто хобби: 5 причин, почему вам стоит начать копаться в земле
Еда

Как правильно выбрать пекинскую капусту для салата: рекомендации
Красота и здоровье

Доктор Гинзбург назвал лучшие продукты для укрепления иммунитета осенью
Спорт и фитнес

Тренер Nike Холли Рилинджер назвала 10 упражнений для восстановления мышц
Питомцы

Эксперты: недостаток активности и впечатлений мешает собаке идти домой
Туризм

Удобство или ограничение свободы: почему опытные путешественники не уважают пакетный туризм
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru