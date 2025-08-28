Все ждали шоу, а получилось иначе: подробности помолвки Келси и Свифт

Что делает предложение руки и сердца по-настоящему особенным? Для звезды американского футбола Трэвиса Келси ответ был очевиден — он хотел, чтобы этот момент стал "большим и незабываемым событием". Однако, как оказалось, всё произошло куда скромнее и трогательнее.

Семейные откровения

Отец спортсмена, Эд Келси, поделился с телеканалом News 5 Cleveland подробностями, которые до этого момента оставались в тайне. Он рассказал, что его сын сделал предложение Тейлор Свифт прямо у себя дома — и случилось это всего пару недель назад.

"Он собирался устроить что-то грандиозное, сделать это особенным событием. И я ему неоднократно говорил, что это можно сделать где угодно, и это станет особенным событием… когда ты встанешь на одно колено и предложишь ей выйти за тебя замуж", — рассказал Келси.

По словам отца, разговоры о свадьбе в их семье начались задолго до этого момента. Эд отметил, что Трэвис несколько месяцев вынашивал план и не сомневался в своём решении.

Настоящие чувства

"Он знал, насколько она особенная. Он был полон решимости воплотить это в жизнь", — подчеркнул Эд.

Самое ценное для семьи Келси — не размах или пафос, а искренность чувств. Поэтому выбор в пользу домашней обстановки сделал момент ещё более личным и тёплым.

Пара под прицелом

История отношений певицы и спортсмена развивалась стремительно. Впервые слухи о романе появились осенью 2023 года, а уже в 2025 году они дебютировали на красной дорожке как официальная пара.