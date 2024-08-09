Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 10.08.2024 : 87,992
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 10.08.2024 : 95,1844
Учёные разработали метод получения солнечной энергии без электростанций
  1. Главная
  2. Наука

Научные специалисты открыли способ выработки солнечной энергии без использования традиционных электростанций

Учёные разработали метод получения солнечной энергии без электростанций

Учёные из Оксфордского университета разработали инновационный способ повышения выработки солнечной энергии, обходясь без традиционных кремниевых панелей. Они создали ультратонкий и гибкий материал, который можно использовать для нанесения на различные поверхности, такие как рюкзаки, автомобили и смартфоны.

Как сообщается в статье на Tech Xplore, этот материал основан на многослойной структуре, которая эффективно поглощает солнечный свет. Японский национальный институт передовой промышленной науки и технологий (AIST) подтвердил эффективность материала на уровне более 27%. Это открытие имеет потенциал значительно сократить стоимость солнечной энергии, которая с 2010 года снизилась на 90%.

Использование тонких перовскитных плёнок на крышах зданий и автомобилях может существенно повысить эффективность генерации солнечной энергии, уменьшая зависимость от традиционных кремниевых солнечных панелей и крупных солнечных ферм. Это открывает новые перспективы для более широкого и надёжного использования солнечной энергии в будущем.

Фото: flickr.com/NASA Goddard Space Flight Center (CC BY 2.0 license)

Мир

Кипр отрицает вовлеченность в конфликт на Ближнем Востоке

Кипр отрицает вовлеченность в конфликт на Ближнем Востоке

Официальный представитель кипрского правительства Константинос Летимпиотис заявил, что Кипр не участвует в военных операциях или конфликтах на Ближнем Востоке, а только оказывает гуманитарную помощь.

Читать полностью
Сын Шейх Хасины заявил, что его мать не подавала в отставку

Сын Шейх Хасины заявил, что его мать не подавала в отставку

﻿Сын бывшей премьер-министра Бангладеш Шейх Хасины Саджиб Вазед заявил, что его мать планировала подать в отставку, но не успела сделать этого, поэтому она по-прежнему считается главой правительства страны.

Читать полностью

Общество

Николай Сердюков впервые рассказал о своих отношениях с Ксенией Бородиной

Николай Сердюков впервые рассказал о своих отношениях с Ксенией Бородиной

Участник шоу "Последний герой" Николай Сердюков публично признался в любви к телеведущей Ксении Бородиной.

Читать полностью
В Петербурге отметили 80-летие окончания Ленинградской битвы

В Петербурге отметили 80-летие окончания Ленинградской битвы

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко принял участие в мероприятиях, посвященных 80-летию завершения Ленинградской битвы, и возложил цветы к стеле "Город воинской славы" в Выборге. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства.

Читать полностью

Новости