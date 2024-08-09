Научные специалисты открыли способ выработки солнечной энергии без использования традиционных электростанций

Учёные из Оксфордского университета разработали инновационный способ повышения выработки солнечной энергии, обходясь без традиционных кремниевых панелей. Они создали ультратонкий и гибкий материал, который можно использовать для нанесения на различные поверхности, такие как рюкзаки, автомобили и смартфоны.

Как сообщается в статье на Tech Xplore, этот материал основан на многослойной структуре, которая эффективно поглощает солнечный свет. Японский национальный институт передовой промышленной науки и технологий (AIST) подтвердил эффективность материала на уровне более 27%. Это открытие имеет потенциал значительно сократить стоимость солнечной энергии, которая с 2010 года снизилась на 90%.

Использование тонких перовскитных плёнок на крышах зданий и автомобилях может существенно повысить эффективность генерации солнечной энергии, уменьшая зависимость от традиционных кремниевых солнечных панелей и крупных солнечных ферм. Это открывает новые перспективы для более широкого и надёжного использования солнечной энергии в будущем.

Фото: flickr.com/NASA Goddard Space Flight Center (CC BY 2.0 license)