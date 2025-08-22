Старые батареи обрели вторую жизнь: Toyota и Mazda придумали, как превратить их в "золотые жилы" энергии

Toyota и Mazda нашли необычный способ вдохнуть новую жизнь в старые батареи. Вместо того чтобы отправлять их на переработку или складировать, компании проверяют, как они могут превратиться в полноценные накопители энергии для солнечных электростанций.

Что такое Sweep и чем он отличается

Технология получила название Sweep Energy Storage. Её ключевая особенность — умение объединять совершенно разные аккумуляторы: по возрасту, состоянию или типу. Система моментально, буквально за микросекунды, переключает потоки энергии между батареями, максимально используя ресурс каждой.

В этом и заключается принципиальное отличие от продуктов вроде Tesla Powerwall, где применяются новые и одинаковые элементы. Sweep же работает со "сборной солянкой": от старого аккумулятора Prius до современных блоков серии bZ и даже обычных 12-вольтовых свинцово-кислотных батарей.

Не только хранение, но и экономия

Инженеры встроили в систему инвертор, поэтому Sweep сразу выдает переменный ток, не требуя дополнительного оборудования. Такой подход уменьшает стоимость эксплуатации и делает решение привлекательным для промышленных объектов и локальных сетей.

Главная задача технологии — накапливать "зеленую" энергию. Например, днём система принимает избытки от солнечных панелей, а вечером возвращает электричество в сеть, сглаживая пики потребления.

Почему Mazda стала первым полигоном

Любопытно, что пилотные испытания проходят не на заводах Toyota, а на площадке Mazda в Хиросиме. Этот выбор объясняется масштабами предприятия: здесь уже работают солнечные панели мощностью 1 500 МВт·ч в год — объёма, которого достаточно, чтобы снабжать энергией небольшую деревню. Sweep должен помочь заводу эффективнее распределять электричество и снижать зависимость от погодных условий.