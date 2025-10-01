Климат отменили? Минэнерго США вычёркивает зелёные слова из лексикона

В США разгорелся новый скандал, связанный с языковыми ограничениями в государственных структурах. Министерство энергетики по указанию назначенца Дональда Трампа разослало список терминов, использование которых в официальных документах теперь под запретом.

Согласно публикации Politico, распоряжение коснулось Управления по энергоэффективности и возобновляемым источникам энергии (EERE), и сотрудники получили электронное письмо с просьбой строго следовать новым правилам.

Какие слова запретили

Перечень затронул термины, которые многие эксперты считают нейтральными:

изменение климата

зелёный

декарбонизация

энергетический переход

устойчивость

субсидии

налоговые льготы

налоговые кредиты

углеродный след

выбросы

Особое внимание вызвал последний термин. Несмотря на его технический характер, руководство заявило, что слово "выбросы" якобы несёт негативный оттенок.

В то же время Верховный суд США ещё в 2007 году постановил, что парниковые газы можно классифицировать как загрязнители воздуха, что делает запрет слова юридически сомнительным.

Контекст и причины

EERE было создано в конце 1970-х годов как ответ на нефтяной кризис 1973 года. Его миссия — развитие возобновляемой энергетики и повышение энергоэффективности, чтобы снизить зависимость экономики США от цен на нефть и газ.

Однако администрация Трампа делает ставку на традиционные углеводороды. В официальных выступлениях глава государства неоднократно называл "зелёную энергетику" обманом.

"Ваша страна потерпит неудачу", — сказал Трамп в ООН, обращаясь к государствам, инвестирующим в солнечные панели, ветряки и аккумуляторы.

Сравнение подходов

Администрация Подход к энергетике Ключевые меры 1970-е (создание EERE) Развитие возобновляемых источников Программы по энергоэффективности Трамп Поддержка нефти и газа Запрет слов, критика "зелёной энергетики" Современные мировые тенденции Рост инвестиций в ВИЭ Рекордные вложения в 2025 году

Советы шаг за шагом: как компаниям работать в условиях политических ограничений

Использовать альтернативные формулировки ("энергетическая эффективность" вместо "декарбонизация"). Акцентировать внимание на экономической выгоде проектов. Разделять внутреннюю и международную риторику в документации. Опираться на факты и судебные решения, а не только на политическую повестку. Сохранять прозрачность отчётности для инвесторов, даже если госструктуры требуют иного.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: прямое использование запрещённых слов.

→ Последствие: отказ в рассмотрении проектов.

→ Альтернатива: применение нейтральных технических терминов.

Ошибка: отказ от упоминания климатических рисков.

→ Последствие: потеря доверия инвесторов и партнёров.

→ Альтернатива: указывать риски в закрытых отчётах или международных публикациях.

Ошибка: фокус только на нефти и газе.

→ Последствие: упущенные возможности роста.

→ Альтернатива: комбинировать традиционную энергетику и ВИЭ.

А что если…

А что если США полностью уйдут от риторики "зелёной энергетики"? Это может ослабить позиции страны в мировой конкуренции. Европа, Китай и Индия активно инвестируют в солнечные и ветровые проекты, а США рискуют потерять технологическое лидерство.

Плюсы и минусы запрета слов

Плюсы Минусы Поддержка традиционной энергетики Ослабление международной репутации Упрощение риторики внутри ведомства Юридические противоречия с решениями суда Согласованность с позицией президента Потенциальное снижение инвестиций в ВИЭ Стимулирование нефтегазового сектора Игнорирование климатических рисков

FAQ

Какие слова запретили в Минэнерго США?

Такие как "изменение климата", "декарбонизация", "выбросы", "устойчивость" и другие.

Зачем это сделали?

Чтобы поддержать политику Трампа, ориентированную на нефть и газ, и снизить акцент на климатической повестке.

Как это повлияет на компании?

Они будут искать обходные формулировки и могут столкнуться с трудностями в международных отчётах.

Мифы и правда

Миф: запрет слов означает отмену проектов по ВИЭ.

Правда: проекты продолжают реализовываться, но под другими формулировками.

Миф: запрет касается всей страны.

Правда: он касается в первую очередь Министерства энергетики и EERE.

Миф: инвестиции в зелёную энергетику падают.

Правда: по данным BloombergNEF, мировые вложения в ВИЭ в 2025 году выросли до $386 млрд.

3 интересных факта

Верховный суд США ещё в 2007 году признал парниковые газы загрязнителями воздуха. ВОЗ считает изменение климата одной из главных угроз здоровью XXI века. Несмотря на политику Трампа, мировые инвестиции в ВИЭ растут ежегодно.

Исторический контекст