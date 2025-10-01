Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Дональд Трамп
Дональд Трамп
© Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Олег Белов Опубликована вчера в 23:28

Климат отменили? Минэнерго США вычёркивает зелёные слова из лексикона

Politico: Минэнерго США запретило использовать слова "изменение климата" и "выбросы"

В США разгорелся новый скандал, связанный с языковыми ограничениями в государственных структурах. Министерство энергетики по указанию назначенца Дональда Трампа разослало список терминов, использование которых в официальных документах теперь под запретом.

Согласно публикации Politico, распоряжение коснулось Управления по энергоэффективности и возобновляемым источникам энергии (EERE), и сотрудники получили электронное письмо с просьбой строго следовать новым правилам.

Какие слова запретили

Перечень затронул термины, которые многие эксперты считают нейтральными:

  • изменение климата

  • зелёный

  • декарбонизация

  • энергетический переход

  • устойчивость

  • субсидии

  • налоговые льготы

  • налоговые кредиты

  • углеродный след

  • выбросы

Особое внимание вызвал последний термин. Несмотря на его технический характер, руководство заявило, что слово "выбросы" якобы несёт негативный оттенок.

В то же время Верховный суд США ещё в 2007 году постановил, что парниковые газы можно классифицировать как загрязнители воздуха, что делает запрет слова юридически сомнительным.

Контекст и причины

EERE было создано в конце 1970-х годов как ответ на нефтяной кризис 1973 года. Его миссия — развитие возобновляемой энергетики и повышение энергоэффективности, чтобы снизить зависимость экономики США от цен на нефть и газ.

Однако администрация Трампа делает ставку на традиционные углеводороды. В официальных выступлениях глава государства неоднократно называл "зелёную энергетику" обманом.

"Ваша страна потерпит неудачу", — сказал Трамп в ООН, обращаясь к государствам, инвестирующим в солнечные панели, ветряки и аккумуляторы.

Сравнение подходов

Администрация Подход к энергетике Ключевые меры
1970-е (создание EERE) Развитие возобновляемых источников Программы по энергоэффективности
Трамп Поддержка нефти и газа Запрет слов, критика "зелёной энергетики"
Современные мировые тенденции Рост инвестиций в ВИЭ Рекордные вложения в 2025 году

Советы шаг за шагом: как компаниям работать в условиях политических ограничений

  1. Использовать альтернативные формулировки ("энергетическая эффективность" вместо "декарбонизация").

  2. Акцентировать внимание на экономической выгоде проектов.

  3. Разделять внутреннюю и международную риторику в документации.

  4. Опираться на факты и судебные решения, а не только на политическую повестку.

  5. Сохранять прозрачность отчётности для инвесторов, даже если госструктуры требуют иного.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: прямое использование запрещённых слов.
    → Последствие: отказ в рассмотрении проектов.
    → Альтернатива: применение нейтральных технических терминов.

  • Ошибка: отказ от упоминания климатических рисков.
    → Последствие: потеря доверия инвесторов и партнёров.
    → Альтернатива: указывать риски в закрытых отчётах или международных публикациях.

  • Ошибка: фокус только на нефти и газе.
    → Последствие: упущенные возможности роста.
    → Альтернатива: комбинировать традиционную энергетику и ВИЭ.

А что если…

А что если США полностью уйдут от риторики "зелёной энергетики"? Это может ослабить позиции страны в мировой конкуренции. Европа, Китай и Индия активно инвестируют в солнечные и ветровые проекты, а США рискуют потерять технологическое лидерство.

Плюсы и минусы запрета слов

Плюсы Минусы
Поддержка традиционной энергетики Ослабление международной репутации
Упрощение риторики внутри ведомства Юридические противоречия с решениями суда
Согласованность с позицией президента Потенциальное снижение инвестиций в ВИЭ
Стимулирование нефтегазового сектора Игнорирование климатических рисков

FAQ

Какие слова запретили в Минэнерго США?
Такие как "изменение климата", "декарбонизация", "выбросы", "устойчивость" и другие.

Зачем это сделали?
Чтобы поддержать политику Трампа, ориентированную на нефть и газ, и снизить акцент на климатической повестке.

Как это повлияет на компании?
Они будут искать обходные формулировки и могут столкнуться с трудностями в международных отчётах.

Мифы и правда

  • Миф: запрет слов означает отмену проектов по ВИЭ.
    Правда: проекты продолжают реализовываться, но под другими формулировками.

  • Миф: запрет касается всей страны.
    Правда: он касается в первую очередь Министерства энергетики и EERE.

  • Миф: инвестиции в зелёную энергетику падают.
    Правда: по данным BloombergNEF, мировые вложения в ВИЭ в 2025 году выросли до $386 млрд.

3 интересных факта

  1. Верховный суд США ещё в 2007 году признал парниковые газы загрязнителями воздуха.

  2. ВОЗ считает изменение климата одной из главных угроз здоровью XXI века.

  3. Несмотря на политику Трампа, мировые инвестиции в ВИЭ растут ежегодно.

Исторический контекст

  • 1973 год: нефтяной кризис, рост цен на нефть.

  • 1977 год: создание EERE для поддержки энергоэффективности.

  • 2007 год: Верховный суд США признал парниковые газы загрязнителями.

  • 2025 год: администрация Трампа вводит список запрещённых слов.

