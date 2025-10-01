Климат отменили? Минэнерго США вычёркивает зелёные слова из лексикона
В США разгорелся новый скандал, связанный с языковыми ограничениями в государственных структурах. Министерство энергетики по указанию назначенца Дональда Трампа разослало список терминов, использование которых в официальных документах теперь под запретом.
Согласно публикации Politico, распоряжение коснулось Управления по энергоэффективности и возобновляемым источникам энергии (EERE), и сотрудники получили электронное письмо с просьбой строго следовать новым правилам.
Какие слова запретили
Перечень затронул термины, которые многие эксперты считают нейтральными:
-
изменение климата
-
зелёный
-
декарбонизация
-
энергетический переход
-
устойчивость
-
субсидии
-
налоговые льготы
-
налоговые кредиты
-
углеродный след
-
выбросы
Особое внимание вызвал последний термин. Несмотря на его технический характер, руководство заявило, что слово "выбросы" якобы несёт негативный оттенок.
В то же время Верховный суд США ещё в 2007 году постановил, что парниковые газы можно классифицировать как загрязнители воздуха, что делает запрет слова юридически сомнительным.
Контекст и причины
EERE было создано в конце 1970-х годов как ответ на нефтяной кризис 1973 года. Его миссия — развитие возобновляемой энергетики и повышение энергоэффективности, чтобы снизить зависимость экономики США от цен на нефть и газ.
Однако администрация Трампа делает ставку на традиционные углеводороды. В официальных выступлениях глава государства неоднократно называл "зелёную энергетику" обманом.
"Ваша страна потерпит неудачу", — сказал Трамп в ООН, обращаясь к государствам, инвестирующим в солнечные панели, ветряки и аккумуляторы.
Сравнение подходов
|Администрация
|Подход к энергетике
|Ключевые меры
|1970-е (создание EERE)
|Развитие возобновляемых источников
|Программы по энергоэффективности
|Трамп
|Поддержка нефти и газа
|Запрет слов, критика "зелёной энергетики"
|Современные мировые тенденции
|Рост инвестиций в ВИЭ
|Рекордные вложения в 2025 году
Советы шаг за шагом: как компаниям работать в условиях политических ограничений
-
Использовать альтернативные формулировки ("энергетическая эффективность" вместо "декарбонизация").
-
Акцентировать внимание на экономической выгоде проектов.
-
Разделять внутреннюю и международную риторику в документации.
-
Опираться на факты и судебные решения, а не только на политическую повестку.
-
Сохранять прозрачность отчётности для инвесторов, даже если госструктуры требуют иного.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: прямое использование запрещённых слов.
→ Последствие: отказ в рассмотрении проектов.
→ Альтернатива: применение нейтральных технических терминов.
-
Ошибка: отказ от упоминания климатических рисков.
→ Последствие: потеря доверия инвесторов и партнёров.
→ Альтернатива: указывать риски в закрытых отчётах или международных публикациях.
-
Ошибка: фокус только на нефти и газе.
→ Последствие: упущенные возможности роста.
→ Альтернатива: комбинировать традиционную энергетику и ВИЭ.
А что если…
А что если США полностью уйдут от риторики "зелёной энергетики"? Это может ослабить позиции страны в мировой конкуренции. Европа, Китай и Индия активно инвестируют в солнечные и ветровые проекты, а США рискуют потерять технологическое лидерство.
Плюсы и минусы запрета слов
|Плюсы
|Минусы
|Поддержка традиционной энергетики
|Ослабление международной репутации
|Упрощение риторики внутри ведомства
|Юридические противоречия с решениями суда
|Согласованность с позицией президента
|Потенциальное снижение инвестиций в ВИЭ
|Стимулирование нефтегазового сектора
|Игнорирование климатических рисков
FAQ
Какие слова запретили в Минэнерго США?
Такие как "изменение климата", "декарбонизация", "выбросы", "устойчивость" и другие.
Зачем это сделали?
Чтобы поддержать политику Трампа, ориентированную на нефть и газ, и снизить акцент на климатической повестке.
Как это повлияет на компании?
Они будут искать обходные формулировки и могут столкнуться с трудностями в международных отчётах.
Мифы и правда
-
Миф: запрет слов означает отмену проектов по ВИЭ.
Правда: проекты продолжают реализовываться, но под другими формулировками.
-
Миф: запрет касается всей страны.
Правда: он касается в первую очередь Министерства энергетики и EERE.
-
Миф: инвестиции в зелёную энергетику падают.
Правда: по данным BloombergNEF, мировые вложения в ВИЭ в 2025 году выросли до $386 млрд.
3 интересных факта
-
Верховный суд США ещё в 2007 году признал парниковые газы загрязнителями воздуха.
-
ВОЗ считает изменение климата одной из главных угроз здоровью XXI века.
-
Несмотря на политику Трампа, мировые инвестиции в ВИЭ растут ежегодно.
Исторический контекст
-
1973 год: нефтяной кризис, рост цен на нефть.
-
1977 год: создание EERE для поддержки энергоэффективности.
-
2007 год: Верховный суд США признал парниковые газы загрязнителями.
-
2025 год: администрация Трампа вводит список запрещённых слов.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru