Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 19:53

Крым перешёл на зелёную скорость: электрозаправок стало в разы больше

В Крыму за два года установили 71 новую электрозарядную станцию

За последние два года на территории Крыма заметно изменилась энергетическая инфраструктура. Если ещё недавно владельцам электромобилей приходилось тщательно планировать маршруты и искать точки подзарядки, то теперь ситуация стала значительно проще. Количество быстрых зарядных станций достигло примерно 150, из них 71 появилась только за последние два года. Это говорит о том, что регион постепенно адаптируется к новым реалиям и требованиям современного транспорта.

Электрозарядные станции: рост и перспективы

Электромобили с каждым годом становятся популярнее, и крымские власти стараются соответствовать этому тренду. Сегодня мощности зарядных устройств полностью покрывают запросы жителей. Более того, уже объявлено о планах по установке дополнительных станций — их разместят в жилых комплексах и на парковках. Такой подход позволит водителям подзаряжать свои машины прямо у дома или во время покупок в торговых центрах.

"Мощности для подзарядки электрокаров сейчас полностью соответствуют текущим потребностям населения", — сказал министр топлива и энергетики региона Владимир Воронкин.

Подобная динамика развития важна не только для автомобилистов, но и для общей экологической ситуации. Расширение сети зарядных станций будет стимулировать жителей чаще выбирать экологичный транспорт, снижая нагрузку на природу.

Газификация: проблемы и планы

Несмотря на прогресс в сфере электрозарядок, вопрос газификации остаётся актуальным. На полуострове до сих пор есть 470 населённых пунктов, где отсутствует газ. Это означает, что значительная часть жителей вынуждена использовать альтернативные источники энергии — уголь, дрова или электричество, что часто обходится дороже.

"Пока без газа остаются 470 населённых пунктов, однако соответствующие проекты уже находятся в стадии реализации", — отметил министр топлива и энергетики региона Владимир Воронкин.

По данным властей, работы по подключению ведутся планомерно. Для многих районов это долгожданное решение, ведь наличие газа напрямую влияет на комфорт жизни и стоимость коммунальных услуг. При этом программы газификации финансируются из разных источников: республиканского бюджета, федеральных средств и частных инвестиций.

Подготовка к отопительному сезону

Отдельной темой стало обеспечение Крыма ресурсами для предстоящей зимы. По словам министра, республика полностью готова к отопительному сезону. Запасы угля накоплены в достаточном объёме, и его цена остаётся стабильной — от 12 до 18 тысяч рублей за тонну. Это важный показатель, учитывая постоянные колебания на энергетическом рынке.

Стабильность цен на уголь и уверенность в наличии ресурсов позволяют жителям и коммунальным предприятиям планировать расходы более рационально. Власти подчёркивают, что главная цель — не допустить перебоев с теплом в холодное время года.

Значение энергетической инфраструктуры для региона

Развитие инфраструктуры — это не только удобство для автомобилистов и жителей. Это ещё и стратегическая задача для региона, который активно интегрируется в общероссийское энергетическое пространство. Сбалансированное развитие газовых сетей, электроснабжения и альтернативных решений создаёт основу для устойчивого роста Крыма.

Перспективы очевидны: увеличение числа зарядных станций привлечёт новых владельцев электромобилей, а завершение программ газификации сделает жизнь жителей более комфортной. В совокупности эти шаги формируют уверенность в том, что энергетическая система полуострова становится надёжнее и современнее.

