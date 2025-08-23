Балтийское море хранит секрет: в Польше обнаружено богатство, которого хватит на десятилетия

В Польше произошло событие, которое ещё недавно казалось лишь гипотезой. Канадская компания Central European Petroleum (CEP) объявила о сенсационном открытии — в Балтийском море, у побережья Свиноуйсьце рядом с немецкой границей, обнаружено масштабное месторождение нефти и газа. Если предварительные оценки подтвердятся, это может стать крупнейшей находкой в истории страны.

Масштабы открытия

Первая разведочная скважина Wolin East 1 показала впечатляющие результаты: до 22 миллионов тонн нефти и конденсата, а также около пяти миллиардов кубометров газа. Но геологические прогнозы дают ещё более амбициозные цифры: запасы могут достигать 33 миллионов тонн нефти и 27 миллиардов кубометров газа.

Надежда на энергетическую независимость

На фоне украинского конфликта и нестабильных мировых поставок Польша остро нуждается в собственных ресурсах. Об открытии месторождения сразу заговорили как о шансе снизить зависимость от импорта.

"До сих пор страна полагалась в основном на зарубежные поставки. В долгосрочной перспективе это неустойчивая стратегия", — заявил главный национальный геолог Польши Кшиштоф Галош.

Министерство климата и окружающей среды уже дало согласие на расширение концессионной территории. Это позволит провести полную разведку месторождения и ускорить подготовку к добыче. По оценкам, открытые запасы могут обеспечить значительную долю потребности Польши в нефти и газе на десятилетия.

Сложный путь от теории к практике

Несмотря на масштаб находки, немедленной добычи ждать не стоит. Пройдут годы геологических изысканий, технических проверок и оценки воздействия на экологию. Балтийское море остаётся уязвимой зоной, поэтому процедура получения разрешений будет максимально строгой.

Если проект реализуется в плановом режиме, то промышленная добыча может стартовать уже в следующем десятилетии. Для Польши это не только энергетический, но и стратегический поворот, способный изменить её роль в европейской энергетике.