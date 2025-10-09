Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Технологии
Олег Белов Опубликована сегодня в 7:27

Станет ли Китай лидером навсегда? США рушит собственные планы по "зелёной" революции

Минэнерго США планирует сократить гранты на чистую энергетику на $500 млн — TechCrunch

Министерство энергетики США готовит новое масштабное сокращение федеральных грантовых программ. Решение администрации Дональда Трампа может существенно изменить баланс сил в индустрии "чистой" энергетики и затронет как молодых инноваторов, так и ведущих автопроизводителей страны.

По данным внутреннего документа, с которым ознакомился TechCrunch, на кону — более 500 миллионов долларов уже выданных контрактов. Под угрозой оказались десятки стартапов и крупные корпорации, включая Ford, General Motors, Stellantis и Harley-Davidson. Всё это дополняет уже объявленные ранее сокращения на сумму свыше 7,5 миллиардов долларов, запланированные в рамках пересмотра инфраструктурных инвестиций.

Кого затронут изменения

По анализу TechCrunch, если проект будет утверждён, часть компаний потеряет финансирование, выданное по Двухпартийному закону об инфраструктуре. Эти средства изначально предназначались для поддержки производства электромобилей, аккумуляторов и материалов с низким углеродным следом.

В числе возможных "пострадавших" — Daimler Trucks North America, Mercedes-Benz Vans, Volvo Technology of America, а также несколько молодых компаний, занимающихся разработкой экологичных технологий.

Особенно чувствительным может оказаться сокращение для General Motors: автопроизводитель рискует лишиться не менее 500 миллионов долларов, которые должны были пойти на переоснащение завода Lansing Grand River в Мичигане под выпуск гибридных и электрических моделей.

"Некоторые из этих наград весьма значительны, и их сокращение, несомненно, повлияет на деятельность стартапов", — заявили в TechCrunch.

Стартапы на грани

Больше всего пострадают компании, чья деятельность напрямую связана с сокращением выбросов и импортозамещением в энергетической отрасли. Среди них — производители цемента, синтетического графита, теплоизоляции и инновационных окон.

  1. Brimstone - стартап в сфере строительных материалов, получивший 189 миллионов долларов на разработку "зеленого" портландцемента и глинозема. Эти средства должны были пойти на создание завода с низким уровнем выбросов CO₂.

  2. Anovion из Чикаго разрабатывает завод по производству синтетического графита для литий-ионных батарей, стремясь уменьшить зависимость США от китайских поставок.

  3. Li Industries получила 55,2 миллиона долларов на переработку аккумуляторов LFP — один из ключевых проектов по возврату критических материалов в американскую цепочку поставок.

Также под угрозой финансирования оказались Sublime Systems (86,9 млн долларов на сверхнизкоуглеродный цемент) и Furno (20 млн долларов на демонстрационную цементную печь). Оба стартапа были частью стратегического курса США на развитие безуглеродного строительства.

"Домино-эффект" на рынке технологий

Отмена грантов в сфере новых материалов и аккумуляторов может вызвать цепную реакцию. Потеря инвестиций не только замедлит переход к "зеленой" промышленности, но и ослабит позиции США в гонке технологий с Китаем и Европой.

Некоторые эксперты полагают, что шаги администрации направлены на сокращение расходов бюджета, но последствия могут оказаться гораздо шире. Без поддержки федеральных программ молодые компании будут вынуждены искать частных инвесторов или переносить производство за рубеж.

Таблица "Сравнение" — кто теряет больше всех

Компания / Стартап Сфера деятельности Предполагавшийся грант, $ Потенциальное влияние
General Motors Электромобили, гибриды 500 млн Замедление переоснащения завода в Мичигане
Brimstone Цемент с низким углеродом 189 млн Отложенный запуск производства
Anovion Синтетический графит 100+ млн Потеря лидерства в аккумуляторных материалах
Sublime Systems Строительные материалы 86,9 млн Риски при запуске нового завода
Furno Модульные цементные печи 20 млн Заморозка демонстрационного проекта
Li Industries Переработка аккумуляторов 55,2 млн Замедление внедрения замкнутого цикла производства

Советы шаг за шагом для компаний

Чтобы минимизировать последствия сокращений, аналитики рекомендуют:

  1. Переориентировать бизнес-модель на партнёрства с частными фондами и корпорациями.

  2. Искать альтернативное финансирование - через государственные тендеры на уровне штатов и локальные гранты по энергетике.

  3. Диверсифицировать производство, добавляя смежные направления — от систем утилизации до автономных энергетических решений.

  4. Расширить экспортные рынки - Европа и Канада проявляют интерес к технологиям с низким углеродным следом.

  5. Работать с инвесторами ESG, ориентирующимися на устойчивое развитие.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: зависимость от одного источника финансирования.
    Последствие: невозможность завершить строительство завода.
    Альтернатива: создание консорциумов с отраслевыми партнёрами.

  • Ошибка: замораживание НИОКР.
    Последствие: потеря конкурентных преимуществ.
    Альтернатива: перевод части исследований в университетские лаборатории.

  • Ошибка: игнорирование экологической сертификации.
    Последствие: блокировка участия в международных тендерах.
    Альтернатива: внедрение стандартов ISO 14001 и участие в программах EPA.

А что если…

Если сокращения вступят в силу в полном объеме, американская индустрия "чистой" энергии может потерять темп на 3-5 лет. Сектор электромобилей — от батарей до зарядных станций — столкнётся с дефицитом инфраструктуры и ростом зависимости от импорта. В этом случае часть проектов может быть перенесена в Канаду или Европу, где действуют более устойчивые программы поддержки.

Таблица "Плюсы и минусы" сокращений

Плюсы Минусы
Снижение нагрузки на федеральный бюджет Замедление внедрения инноваций
Пересмотр неэффективных проектов Потеря рабочих мест в секторе ВИЭ
Возможность перезапуска программ Риски утечки технологий за рубеж

FAQ

Как эти сокращения повлияют на автопром США?
Вероятно, задержатся проекты по переводу заводов Ford и GM на выпуск электрокаров. Это ослабит конкурентоспособность на фоне Китая и ЕС.

Можно ли восстановить финансирование позже?
Да, но потребуется политическая воля и согласование Конгресса. Процесс может занять годы.

Что будет со стартапами?
Некоторые смогут выжить за счёт венчурных инвестиций, другие — сократят персонал или приостановят деятельность.

Мифы и правда

  • Миф: отмена грантов поможет экономике.
    Правда: краткосрочная экономия обернётся долгосрочными потерями для промышленности.

  • Миф: стартапы не зависят от государства.
    Правда: без господдержки инновационные проекты не выходят на рынок.

  • Миф: крупные концерны легко компенсируют недостачу.
    Правда: даже гиганты, как GM и Stellantis, планировали проекты, основанные на федеральных субсидиях.

Исторический контекст

Похожие решения уже принимались в прошлом. В 2017 году администрация Трампа сократила финансирование программ по солнечной и ветровой энергетике. Тогда десятки проектов закрылись, а США потеряли лидерство в некоторых направлениях ВИЭ. Сегодня история повторяется — но ставки выше, ведь речь идёт о ключевых технологиях XXI века.

3 интересных факта

  1. Производство цемента даёт до 8% глобальных выбросов CO₂ - именно поэтому стартапы вроде Brimstone считаются стратегически важными.

  2. Более 70% мирового графита производится в Китае, что делает американские проекты крайне зависимыми от импортных поставок.

  3. Li Industries и Sublime Systems входят в число компаний, которые были отмечены Белым домом как "критически важные" для энергетической безопасности США.

