Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Газировка
Газировка
© Designed by Freepik by rawpixel.com is licensed under Public domain
Главная / Красота и здоровье
Ирина Малова Опубликована сегодня в 15:37

Кофеин оказался не главным врагом: что на самом деле делает детские энергетики опасными

Популярные на рынке энергетические напитки, которые сегодня свободно продаются несовершеннолетним, серьезно влияют на истощенный некачественным питанием детский организм. Гастроэнтеролог, терапевт Никита Харлов рассказал NewsInfo о рисках потребления подобных стимуляторов детьми и подростками.

Ранее сообщалось о рисках, связанных с так называемыми "легальными" энергетиками. В медиапространстве отмечалось, что производители позиционируют продукт как обычную сладкую газировку, однако в напитках содержатся кофеин и таурин. Эти вещества способны повышать артериальное давление и провоцировать учащенное сердцебиение.

Подобные потребности в сахаре с ранних лет зачастую становятся причиной серьезных сосудистых патологий в будущем.

По словам эксперта, основная опасность кроется не столько в самом кофеине, сколько в агрессивном составе напитков: консервантах, красителях и загустителях. При регулярном употреблении они оказывают накопительный негативный эффект. Сам по себе кофеин в умеренных дозах не опасен для здорового человека, но в сочетании с дефицитом сна и отсутствием полноценной еды он превращает ребенка в заложника истощения.

"Такие напитки могут вызвать у ребенка неадекватное поведение, психоз. Совокупность факторов, когда ребенок сидит сутками за компьютером, не питается нормально, пропускает сон, а энергетик лишь подстегивает этот процесс, приводит к тому, что у него пропадают тормоза и реальное восприятие действительности", — пояснил Харлов.

Специалист подчеркнул, что энергетики — это лишь фактор, способствующий обострению скрытых проблем ребенка. При отсутствии контроля со стороны родителей и режима дня увлечение такими напитками может привести к неадекватному или агрессивному поведению. В условиях жестких игровых сессий за компьютером, которые негативно сказываются на физическом здоровье, энергетики создают иллюзию бодрости, искусственно "пережигая" ресурсы организма. Чрезмерное увлечение цифровыми развлечениями и стимуляторами зачастую требует внимания к психологическому состоянию школьника.

"Кофе это растительный препарат, в нем сотни веществ, кроме кофеина. Поэтому от него эффектов биологических больше. А энергетик — это объединенная версия кофе с таурином. Таурин не стимулирует, он наоборот выступает как сглаживающий фактор, поддерживает тонус, но стимулирующего эффекта нет", — добавил доктор.

Специалисты напоминают, что для поддержания тонуса эффективнее пересмотреть ежедневный рацион, нежели прибегать к экстремальной стимуляции нервной системы. Важно понимать, что скрытые угрозы для ментального здоровья часто остаются незамеченными на фоне борьбы за успеваемость или победы в играх.

Читайте также

Проверено экспертом: Врач-диетолог Екатерина Мельникова
Автор Ирина Малова
Ирина Малова — корреспондент НьюсИнфо

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Газировка в детстве запускает опасную привычку: вот чем потом расплачивается организм 25.06.2026 в 16:40

Диетолог Анжелика Дюваль объяснила NewsInfo, как связаны сладкие напитки в рационе детей и гипертония во взрослом возрасте.

Читать полностью » Компьютер забирает здоровье тихо: вот что выдает опасную перегрузку 24.06.2026 в 13:27

Психотерапевт Лариса Никитина назвала NewsInfo ежедневное сидение за компьютером как негативно влияющее на физическое и ментальное здоровье.

Читать полностью » Черный чай пьют для пользы, а получают проблемы: кому напиток лучше заменить 23.06.2026 в 12:17

Нутрициолог Юлия Шарапова рассказала NewsInfo, кому нежелательно пить черный чай.

Читать полностью » Популярные средства для похудения обещают чудо: итог может неприятно удивить 23.06.2026 в 10:22

Эндокринолог Наталья Балашова объяснила NewsInfo, почему погоня за быстрой стройностью с помощью медикаментов оборачивается для многих пациентов серьезными проблемами со здоровьем.

Читать полностью » Скорая мчится на вызов, но упирается в старую беду: эти задержки могут стоить здоровья 22.06.2026 в 13:43

Эксперт по медицине Алексей Антипенко назвал NewsInfo плюсы предлагаемой системы мониторинга за соблюдением нормативов прибытия "Скорой помощи".

Читать полностью » Жимолость называют ягодой для молодости: вот что удивительное в ее составе 17.06.2026 в 14:36

Диетолог Наталья Лазуренко назвала NewsInfo полезные свойства жимолости.

Читать полностью » Женщины годами избегают холодных поверхностей: страшнее оказался другой фактор 17.06.2026 в 12:21

Гинеколог Любовь Ерофеева прокомментировала NewsInfo распространенное мнение, что сидение на холодной поверхности может стать причиной женского бесплодия.

Читать полностью » Головная боль может быть не просто усталостью: когда пора идти к неврологу 16.06.2026 в 14:44

Невролог Павел Фролов напомнил NewsInfo, что нужно делать при мигрени.

Читать полностью »

Новости
Общество
Ростов-на-Дону принял форум #ИнженерыРешают: университеты ищут путь от чертежей до стартапов
Садоводство
Секреты идеальных огурцов: что делать, чтобы они не горчили и радовали вкусом
Еда
Яблоко на ночь оказалось плохой идеей: желудок может ответить неприятным сюрпризом
Экономика
Банк требует деньги, а платить нечем: есть способ не доводить дело до банкротства
Наука
Вузы торопятся отказаться от дипломов: научное сообщество обсуждает новые способы проверки знаний
ПФО
Лесная популяция набирает обороты: рысей в Нижегородской области насчитали уже 625 особей
Недвижимость
Спальня, кухня и гардероб в одной студии: как зонировать пространство без потерь
Экономика
Россиянам разрешат открывать вклады по лицу и голосу: банки готовятся к новой проблеме
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet