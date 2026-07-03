Кофеин оказался не главным врагом: что на самом деле делает детские энергетики опасными
Популярные на рынке энергетические напитки, которые сегодня свободно продаются несовершеннолетним, серьезно влияют на истощенный некачественным питанием детский организм. Гастроэнтеролог, терапевт Никита Харлов рассказал NewsInfo о рисках потребления подобных стимуляторов детьми и подростками.
Ранее сообщалось о рисках, связанных с так называемыми "легальными" энергетиками. В медиапространстве отмечалось, что производители позиционируют продукт как обычную сладкую газировку, однако в напитках содержатся кофеин и таурин. Эти вещества способны повышать артериальное давление и провоцировать учащенное сердцебиение.
Подобные потребности в сахаре с ранних лет зачастую становятся причиной серьезных сосудистых патологий в будущем.
По словам эксперта, основная опасность кроется не столько в самом кофеине, сколько в агрессивном составе напитков: консервантах, красителях и загустителях. При регулярном употреблении они оказывают накопительный негативный эффект. Сам по себе кофеин в умеренных дозах не опасен для здорового человека, но в сочетании с дефицитом сна и отсутствием полноценной еды он превращает ребенка в заложника истощения.
"Такие напитки могут вызвать у ребенка неадекватное поведение, психоз. Совокупность факторов, когда ребенок сидит сутками за компьютером, не питается нормально, пропускает сон, а энергетик лишь подстегивает этот процесс, приводит к тому, что у него пропадают тормоза и реальное восприятие действительности", — пояснил Харлов.
Специалист подчеркнул, что энергетики — это лишь фактор, способствующий обострению скрытых проблем ребенка. При отсутствии контроля со стороны родителей и режима дня увлечение такими напитками может привести к неадекватному или агрессивному поведению. В условиях жестких игровых сессий за компьютером, которые негативно сказываются на физическом здоровье, энергетики создают иллюзию бодрости, искусственно "пережигая" ресурсы организма. Чрезмерное увлечение цифровыми развлечениями и стимуляторами зачастую требует внимания к психологическому состоянию школьника.
"Кофе это растительный препарат, в нем сотни веществ, кроме кофеина. Поэтому от него эффектов биологических больше. А энергетик — это объединенная версия кофе с таурином. Таурин не стимулирует, он наоборот выступает как сглаживающий фактор, поддерживает тонус, но стимулирующего эффекта нет", — добавил доктор.
Специалисты напоминают, что для поддержания тонуса эффективнее пересмотреть ежедневный рацион, нежели прибегать к экстремальной стимуляции нервной системы. Важно понимать, что скрытые угрозы для ментального здоровья часто остаются незамеченными на фоне борьбы за успеваемость или победы в играх.
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