Секунда бодрости, неделя последствий: скрытая цена энергетических напитков

Каждое утро для многих людей начинается с чашки кофе, а кто-то предпочитает банку энергетика, чтобы быстрее "включиться" в работу или учебу. Но мало кто задумывается, что за яркой этикеткой скрывается внушительная доза кофеина, порой равная суточной норме.

С началом учебного сезона энергетические напитки становятся особенно популярны у студентов: бессонные ночи, экзамены, конспекты и ранние пары — всё это подталкивает к поиску быстрых стимуляторов. И здесь важно понимать разницу между привычным кофе и банкой энергетика.

Чем опасны энергетики

"Вы получаете кофеин более стремительно через энергетический напиток, в отличие от кофе. Поэтому проще превысить норму и ощутить негативные эффекты", — сказала старший спортивный диетолог Sanford Наташа Хансен.

Кофеин действительно помогает бороться со сном: он ускоряет сердцебиение, повышает давление, стимулирует нервную систему. Но когда его слишком много, результат оказывается обратным: дрожь в руках, невозможность сосредоточиться, раздражительность.

"Есть тонкая грань: от переизбытка кофеина теряется концентрация, мысли начинают "скакать"", — отметила Хансен.

Диетологи советуют взрослым ограничивать потребление до 200-300 миллиграммов кофеина в день. Столько легко может содержаться всего в одной банке энергетического напитка.

Энергетик и спорт

Многие берут энергетики с собой в спортзал, считая их помощниками в тренировке. И это ещё один рискованный момент.

"Да, кофеин способен отодвинуть чувство усталости. Но во время спорта сердце и так работает быстрее, и стоит подумать, насколько мы хотим дополнительно поднимать его нагрузку", — пояснила Хансен.

Получается, вместо пользы можно столкнуться с тахикардией, головной болью и чрезмерным напряжением организма.

Что делать, если хочется бодрости

Полностью исключать кофеин из жизни специалисты не советуют — в умеренных количествах он помогает быть собранным и активным. Но если вы чувствуете, что стали слишком зависимы от энергетиков, есть здоровые альтернативы.

Чистая вода помогает поддерживать бодрость без вреда для организма.

Завтрак в первые полчаса после пробуждения запускает обмен веществ и обеспечивает энергией.

Углеводы и полезные нутриенты питают мозг не хуже кофеина и дают долгосрочный эффект.

"Я всегда советую съесть что-то в течение 30 минут после пробуждения: это даст организму энергию и нужные питательные вещества", — сказала Хансен.

Постепенно привычка к сбалансированному завтраку и достаточному питьевому режиму может заменить лишние банки энергетиков. Это особенно актуально для студентов и людей, живущих в ритме постоянных дедлайнов.

Энергетические напитки действительно способны быстро взбодрить, но цена этой "скорой помощи" часто оказывается слишком высокой. Контроль количества кофеина и поиск здоровых альтернатив помогут оставаться продуктивным без риска для сердца и нервной системы.