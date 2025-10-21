Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Энергетические напитки
© Openverse by Tambako the Jaguar is licensed under CC BY-ND 2.0
Олег Белов Опубликована сегодня в 15:29

Энергетики отрезают от молодёжи: к каким местам скоро не подойти с банкой в руке

Можно ли купить энергетик рядом со школой или больницей? Скоро — нет. В Свердловской области готовят законопроект, который ограничит продажу безалкогольных тонизирующих напитков в определённых местах. Этот вопрос правительство региона рассмотрит 23 октября.

Где именно введут запрет

В департаменте информполитики региона пояснили, что под ограничения попадут здания образовательных и медицинских учреждений, а также спортивные и культурные объекты и территории вокруг них.

"Будет рассмотрен вопрос, касающийся ограничения продажи безалкогольных тонизирующих напитков в зданиях образовательных и медорганизаций, спортивных и культурных учреждениях и прилегающих к ним территориях", — сообщили в ДИПе.

Кроме того, запрет может коснуться площадок для концертов и массовых мероприятий, где собирается много людей. Конкретное расстояние, в пределах которого нельзя будет продавать энергетики, определят местные власти.

Кто представит проект

С докладом по законопроекту на заседании выступит исполняющая обязанности министра агропромышленного комплекса и потребительского рынка Анна Кузнецова. От её представления зависит, как именно будут выстроены рамки запрета и насколько они окажутся жёсткими.

