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  • Опубликована сегодня в 11:20

Новак: Продажа энергоресурсов на Восток обеспечила почти половину российского бюджета

Поставки энергоресурсов в прошлом году обеспечила 42% бюджетных поступлений против 36% в 2021-м году, сообщил вице-премьер Александр Новак.

По его словам, в этом году Россия собирается продолжить переориентацию поставок энергоресурсов с Запада на Восток.

Перенаправление экспорта российских энергоресурсов, таких как нефть, газ и уголь, из западных регионов России в страны Азии и Тихоокеанского региона началось с момента начала спецоперации на Украине и введения в отношении РФ жесткого санкционного режима.

Стратегия предполагает несколько причин. Во-первых, спрос на энергоресурсы в Азии и Тихоокеанском регионе растет быстрее, чем в других регионах мира. Во-вторых, Россия стремится разнообразить свои экспортные рынки и уменьшить зависимость от Европы. В-третьих, на Востоке есть растущие экономики, такие как Китай и Индия, которые могут стать важными партнерами для России в области энергетики.

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