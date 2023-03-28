Поставки энергоресурсов в прошлом году обеспечила 42% бюджетных поступлений против 36% в 2021-м году, сообщил вице-премьер Александр Новак.
По его словам, в этом году Россия собирается продолжить переориентацию поставок энергоресурсов с Запада на Восток.
Перенаправление экспорта российских энергоресурсов, таких как нефть, газ и уголь, из западных регионов России в страны Азии и Тихоокеанского региона началось с момента начала спецоперации на Украине и введения в отношении РФ жесткого санкционного режима.
Стратегия предполагает несколько причин. Во-первых, спрос на энергоресурсы в Азии и Тихоокеанском регионе растет быстрее, чем в других регионах мира. Во-вторых, Россия стремится разнообразить свои экспортные рынки и уменьшить зависимость от Европы. В-третьих, на Востоке есть растущие экономики, такие как Китай и Индия, которые могут стать важными партнерами для России в области энергетики.
Путин всерьез намерен перебросить тактическое ядерное оружие в Белоруссию
Президент России Владимир Путин всерьез намерен разместить тактическое ядерное оружие в Белоруссии, это не блеф, заявил экс-советник президента США Джон Болтон.
Болтон: Путин не блефует в своем намерении разместить ядерное оружие в Белоруссии
Эксперт не видит в этом угрозу
Единый день Рахманинова объединит 500 мероприятий
Некоторые из них пройдут за рубежом
Концерт Ани Лорак, запланированный на апрель в Краснодаре, отменен
Причина - жители города не согласны с позицией артистки, касаемо специальной военной операции на Украине