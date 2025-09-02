Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Олег Белов Опубликована вчера в 23:13

Продукты, которые поддержат кости, сердце и мозг после 65

Врачи назвали продукты, которые помогают пожилым людям сохранять энергию и здоровье

С возрастом организм работает иначе: замедляется метаболизм, снижается аппетит и активность, но при этом возрастает потребность в питательных веществах. Поэтому продукты, которые помогают сохранять силы и энергию, становятся особенно важными.

Белок — основа питания пожилых

Белок нужен для мышц, костей и иммунитета. Красное мясо даёт нагрузку на пищеварение, поэтому стоит чаще выбирать:
• птицу — курицу или индейку,
• рыбу и морепродукты, богатые омега-3 (лосось, скумбрия, треска, креветки),
• растительные источники — фасоль, чечевицу, тофу, орехи и семена.

Витамины, которые нужно контролировать

Витамин D поддерживает кости и иммунитет. Его можно получить из яиц и жирной рыбы, а также из добавок — людям старше 65 лет рекомендуют до 800 МЕ в день.
Витамин B12 важен для кроветворения и нервной системы. С возрастом усваивается хуже, поэтому нужно есть мясо, печень, молочные продукты, яйца или обогащённые продукты.

Клетчатка и здоровье кишечника

Цельнозерновые продукты, овощи, фрукты и бобовые поддерживают регулярную работу ЖКТ и полезную микрофлору. Важно вводить клетчатку постепенно, чтобы не вызвать дискомфорт.

Четвёрка продуктов для энергии

1. Тёмно-зелёные листовые овощи

Шпинат, брокколи, капуста и салаты содержат витамины A, C и K, антиоксиданты и каротиноиды, которые защищают глаза и сосуды. Но при приёме препаратов для разжижения крови важно обсудить количество зелени с врачом.

2. Орехи и семена

Миндаль, фундук, фисташки, чиа и льняное семя дают растительный белок, клетчатку, антиоксиданты и полезные жиры. Они уменьшают воспаление, укрепляют сердце и помогают регулировать уровень сахара в крови.

3. Яйца

Источники белка, витаминов D и B12, селена и холина, который поддерживает память и настроение. Подходят для завтрака и не повышают холестерин так сильно, как считалось раньше.

4. Греческий йогурт

Содержит белок, кальций и пробиотики. Поддерживает микрофлору кишечника, улучшает пищеварение и укрепляет иммунитет. Лучше выбирать несладкий йогурт из цельного молока.

Главное

С возрастом особенно важно есть продукты, которые поддерживают мышцы, кости, сердце и мозг. Белок, витамины D и B12, клетчатка и пробиотики помогают сохранять энергию и бодрость. Четыре продукта — тёмно-зелёные овощи, орехи и семена, яйца и греческий йогурт — стоит включать в меню регулярно, чтобы укреплять здоровье и дольше оставаться активным.

