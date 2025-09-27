Энергии — как у электросамоката: представлен ноутбук, который работает неделю без розетки — но с ним не пускают в самолёт

Французская компания Avenir Telecom решила расширить линейку бренда Energizer, известного в первую очередь благодаря аккумуляторам и аксессуарам, и выпустила серию ноутбуков с рекордным временем автономной работы. Но уникальное преимущество может обернуться ограничением для покупателей.

В новую линейку вошли три модели — Energizer EnergyBook Pro 15, EnergyBook Pro XL 18 и EnergyBook Pro Ultra. Последний вариант выделяется особенно крупным экраном и впечатляющей батареей.

Основные характеристики

Флагман серии, Energizer EnergyBook Pro Ultra, получил 18-дюймовый дисплей с разрешением 1920x1200 пикселей, процессор AMD Ryzen 5, 16 ГБ оперативной памяти DDR4 и накопитель NVMe SSD на 512 ГБ. Комплект портов стандартный: USB-C, USB 3.0, HDMI, SD-кардридер и классический 3,5-мм разъем для наушников.

Ключевая особенность линейки — аккумулятор ёмкостью 192 Вт·ч. По заявлению производителя, он способен обеспечить до 28 часов непрерывной работы или до недели в режиме ожидания.

"Однако столь высокая емкость создает ограничения при авиаперевозках", — отмечает The Verge.

Проблема с перелётами

По правилам Федерального управления гражданской авиации США (FAA), перевозка устройств с аккумуляторами свыше 160 Вт·ч запрещена в салоне самолета. Более того, батареи от 100 Вт·ч требуют отдельного согласования с авиакомпанией. Это означает, что новый ноутбук Energizer в первую очередь рассчитан на наземное использование — в офисах, при командировках поездом или в путешествиях на автомобиле.

Сравнение моделей Energizer EnergyBook

Модель Экран Процессор ОЗУ SSD Аккумулятор Время работы Цена Pro 15 15" AMD Ryzen 8-16 ГБ 256-512 ГБ ~120 Вт·ч до 20 ч от €449 Pro XL 18 18" AMD Ryzen 16 ГБ 512 ГБ ~160 Вт·ч до 24 ч от €599 Pro Ultra 18" AMD Ryzen 5 16 ГБ 512 ГБ 192 Вт·ч до 28 ч от €699

Советы шаг за шагом: как выбрать ноутбук Energizer

Определите сценарий использования. Для офисной работы подойдёт Pro 15, а для длительных командировок — Pro Ultra. Учтите ограничения по перелётам. Если планируются частые авиапутешествия, стоит взять модель с аккумулятором до 160 Вт·ч. Проверьте набор портов. Все модели оснащены HDMI и USB-C, что упрощает подключение периферии. Сравните вес. Чем больше батарея, тем тяжелее ноутбук — важно для мобильных сотрудников. Оцените бюджет. Базовая версия обойдётся примерно в 44 тыс. рублей, флагман дороже почти вдвое.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: купить Pro Ultra и попытаться взять его в самолёт.

Последствие: отказ в перевозке, конфискация батареи.

Альтернатива: выбрать Pro 15 или Pro XL с меньшей ёмкостью аккумулятора.

Ошибка: недооценить вес и размеры ноутбука.

Последствие: дискомфорт при ежедневной переноске.

Альтернатива: уточнить массу устройства и подобрать подходящий рюкзак или сумку.

А что если…

А что если производитель выпустит версию Ultra с аккумулятором на 160 Вт·ч? В таком случае ноутбук можно будет брать в самолёт, сохранив при этом внушительное время автономной работы. Подобный шаг откроет устройству более широкую аудиторию — от бизнес-путешественников до журналистов и айтишников.

Плюсы и минусы линейки EnergyBook

Плюсы Минусы Рекордное время автономной работы Запрет на перевозку в самолёте (Pro Ultra) Современные процессоры AMD Ryzen Увеличенный вес и габариты Большие дисплеи 15-18 дюймов Ограниченный выбор конфигураций Адекватная цена для своего сегмента Малоизвестный бренд в сегменте ноутбуков Полный набор портов Возможные сложности с гарантийным обслуживанием

FAQ

Можно ли взять EnergyBook Pro Ultra в ручную кладь?

Нет, из-за аккумулятора на 192 Вт·ч перевозка в самолёте запрещена.

Для кого подойдут эти ноутбуки?

Для тех, кому важна автономность: водителей, инженеров, преподавателей, сотрудников в длительных командировках на поезде или авто.

Какая модель оптимальна для офиса?

EnergyBook Pro 15 — лёгкая, с ёмкой батареей, но без ограничений при перелётах.

Мифы и правда

Миф: ноутбуки Energizer работают дольше, чем все модели на рынке.

Правда: хотя время автономной работы выше среднего, есть конкуренты с сопоставимыми показателями (например, MacBook Pro M3).

Миф: батарея на 192 Вт·ч безопасна в самолёте.

Правда: международные нормы строго ограничивают перевозку таких устройств.

Три интересных факта

Energizer впервые выпускает ноутбуки под собственным брендом, хотя раньше был известен только батарейками и аксессуарами. Аккумулятор Pro Ultra в 2-3 раза больше, чем у большинства топовых ультрабуков. Линейка EnergyBook стала одной из немногих, где автономность поставили во главу угла, а не компактность.

Исторический контекст