Энергии — как у электросамоката: представлен ноутбук, который работает неделю без розетки — но с ним не пускают в самолёт
Французская компания Avenir Telecom решила расширить линейку бренда Energizer, известного в первую очередь благодаря аккумуляторам и аксессуарам, и выпустила серию ноутбуков с рекордным временем автономной работы. Но уникальное преимущество может обернуться ограничением для покупателей.
В новую линейку вошли три модели — Energizer EnergyBook Pro 15, EnergyBook Pro XL 18 и EnergyBook Pro Ultra. Последний вариант выделяется особенно крупным экраном и впечатляющей батареей.
Основные характеристики
Флагман серии, Energizer EnergyBook Pro Ultra, получил 18-дюймовый дисплей с разрешением 1920x1200 пикселей, процессор AMD Ryzen 5, 16 ГБ оперативной памяти DDR4 и накопитель NVMe SSD на 512 ГБ. Комплект портов стандартный: USB-C, USB 3.0, HDMI, SD-кардридер и классический 3,5-мм разъем для наушников.
Ключевая особенность линейки — аккумулятор ёмкостью 192 Вт·ч. По заявлению производителя, он способен обеспечить до 28 часов непрерывной работы или до недели в режиме ожидания.
"Однако столь высокая емкость создает ограничения при авиаперевозках", — отмечает The Verge.
Проблема с перелётами
По правилам Федерального управления гражданской авиации США (FAA), перевозка устройств с аккумуляторами свыше 160 Вт·ч запрещена в салоне самолета. Более того, батареи от 100 Вт·ч требуют отдельного согласования с авиакомпанией. Это означает, что новый ноутбук Energizer в первую очередь рассчитан на наземное использование — в офисах, при командировках поездом или в путешествиях на автомобиле.
Сравнение моделей Energizer EnergyBook
|Модель
|Экран
|Процессор
|ОЗУ
|SSD
|Аккумулятор
|Время работы
|Цена
|Pro 15
|15"
|AMD Ryzen
|8-16 ГБ
|256-512 ГБ
|~120 Вт·ч
|до 20 ч
|от €449
|Pro XL 18
|18"
|AMD Ryzen
|16 ГБ
|512 ГБ
|~160 Вт·ч
|до 24 ч
|от €599
|Pro Ultra
|18"
|AMD Ryzen 5
|16 ГБ
|512 ГБ
|192 Вт·ч
|до 28 ч
|от €699
Советы шаг за шагом: как выбрать ноутбук Energizer
-
Определите сценарий использования. Для офисной работы подойдёт Pro 15, а для длительных командировок — Pro Ultra.
-
Учтите ограничения по перелётам. Если планируются частые авиапутешествия, стоит взять модель с аккумулятором до 160 Вт·ч.
-
Проверьте набор портов. Все модели оснащены HDMI и USB-C, что упрощает подключение периферии.
-
Сравните вес. Чем больше батарея, тем тяжелее ноутбук — важно для мобильных сотрудников.
-
Оцените бюджет. Базовая версия обойдётся примерно в 44 тыс. рублей, флагман дороже почти вдвое.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: купить Pro Ultra и попытаться взять его в самолёт.
-
Последствие: отказ в перевозке, конфискация батареи.
-
Альтернатива: выбрать Pro 15 или Pro XL с меньшей ёмкостью аккумулятора.
-
Ошибка: недооценить вес и размеры ноутбука.
-
Последствие: дискомфорт при ежедневной переноске.
-
Альтернатива: уточнить массу устройства и подобрать подходящий рюкзак или сумку.
А что если…
А что если производитель выпустит версию Ultra с аккумулятором на 160 Вт·ч? В таком случае ноутбук можно будет брать в самолёт, сохранив при этом внушительное время автономной работы. Подобный шаг откроет устройству более широкую аудиторию — от бизнес-путешественников до журналистов и айтишников.
Плюсы и минусы линейки EnergyBook
|Плюсы
|Минусы
|Рекордное время автономной работы
|Запрет на перевозку в самолёте (Pro Ultra)
|Современные процессоры AMD Ryzen
|Увеличенный вес и габариты
|Большие дисплеи 15-18 дюймов
|Ограниченный выбор конфигураций
|Адекватная цена для своего сегмента
|Малоизвестный бренд в сегменте ноутбуков
|Полный набор портов
|Возможные сложности с гарантийным обслуживанием
FAQ
Можно ли взять EnergyBook Pro Ultra в ручную кладь?
Нет, из-за аккумулятора на 192 Вт·ч перевозка в самолёте запрещена.
Для кого подойдут эти ноутбуки?
Для тех, кому важна автономность: водителей, инженеров, преподавателей, сотрудников в длительных командировках на поезде или авто.
Какая модель оптимальна для офиса?
EnergyBook Pro 15 — лёгкая, с ёмкой батареей, но без ограничений при перелётах.
Мифы и правда
-
Миф: ноутбуки Energizer работают дольше, чем все модели на рынке.
-
Правда: хотя время автономной работы выше среднего, есть конкуренты с сопоставимыми показателями (например, MacBook Pro M3).
-
Миф: батарея на 192 Вт·ч безопасна в самолёте.
-
Правда: международные нормы строго ограничивают перевозку таких устройств.
Три интересных факта
-
Energizer впервые выпускает ноутбуки под собственным брендом, хотя раньше был известен только батарейками и аксессуарами.
-
Аккумулятор Pro Ultra в 2-3 раза больше, чем у большинства топовых ультрабуков.
-
Линейка EnergyBook стала одной из немногих, где автономность поставили во главу угла, а не компактность.
Исторический контекст
-
1980-е: Energizer закрепился на рынке благодаря батарейкам.
-
2000-е: расширение ассортимента аксессуаров для мобильной электроники.
-
2020-е: попытка выхода на рынок смартфонов и планшетов.
-
2025 год: запуск линейки ноутбуков с рекордной автономностью.
