Российский эксперт: Мировая энергетика может столкнуться с кризисом

Мировая энергетика может столкнуться с кризисом из-за безответственных политизированных решений, при этом одним из факторов дестабилизации энергорынков являются ценовые потолки. С таким заявлением выступил посол по особым поручениям МИД России Юрий Сентюрин.
По его словам, последние шаги ОПЕК+ по ограничению добычи нефти являются вынужденными упреждающими мерами, направленными на противодействие дестабилизации рынка.
Десять военных приговорены у лишению свободы по делу о сбитом украинском Boeing
Иранский суд приговорил 10 военных к лишению свободы по делу о сбитом украинском Boeing, сообщает агентство IRNA.
Президент Бразилии призвал к миру между Россией и Украиной
По итогам поездки в Китай президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва обратился к США и Евросоюзу с призывом как можно быстрее разрешить конфликт между Россией и Украиной.
"Мусор кругом, урны не убирают": петербуржцы указали Пониделко на провал месячника по благоустройству
Смольный продолжает предоставлять позитивные отчеты о проведении месячника по благоустройству Петербурга, заявляя, что весенняя уборка улиц проходит согласно ранее заявленному плану.
28 апреля стартует летний сезон на курорте "Роза Хутор"
По традиции летний сезон на "Роза Хутор" откроет популярный фестиваль бега Rosa Run, который пройдет на курорте с 29 апреля по 2 мая. В его программе как всегда яркие забеги, карнавал и уникальные трейлы в горах.