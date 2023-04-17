Российский эксперт: Мировая энергетика может столкнуться с кризисом

Мировая энергетика может столкнуться с кризисом из-за безответственных политизированных решений, при этом одним из факторов дестабилизации энергорынков являются ценовые потолки. С таким заявлением выступил посол по особым поручениям МИД России Юрий Сентюрин.

По его словам, последние шаги ОПЕК+ по ограничению добычи нефти являются вынужденными упреждающими мерами, направленными на противодействие дестабилизации рынка.