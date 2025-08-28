Бег, броски и снова бег — тренировка, от которой не скрыться усталости
Тренировка, где бег и силовые элементы идут рука об руку, всегда заставляет организм работать на пределе. Сегодняшний комплекс построен по принципу "нисходящей лестницы" и сочетает в себе забеги на разные дистанции с сериями бросков медицинского мяча в стену. Это испытание проверит и дыхалку, и силу, и психологическую выносливость.
Основной вариант тренировки
Участников ждёт следующая последовательность на время:
- бег 800 метров;
- 40 бросков медбола в стену;
- бег 400 метров;
- 30 бросков;
- бег 200 метров;
- 20 бросков.
Женщинам предлагается работать с 14-фунтовым медболом, цель — 9 футов. Мужчинам — с 20-фунтовым медболом и высотой цели 10 футов.
Стратегия выполнения
Задача проста: держать темп и не разбивать броски на слишком мелкие отрезки. Чем длиннее серия, тем меньше усталость от постоянных пауз. Если есть силы бежать без остановки — делайте это, постепенно ускоряя темп. Главное — после завершения бросков сразу переходить к бегу, не теряя времени.
Масштабирование и адаптация
Не у всех получается сразу пройти весь комплекс в "боевом" режиме. Есть несколько способов облегчить нагрузку:
- уменьшить вес медбола или высоту цели;
- сократить дистанцию пробежек;
- заменить бег на велотренажёр Echo или греблю.
Например, 800 метров можно заменить на 1750-2500 м на Echo Bike или 800-1000 м гребли. Для коротких дистанций (200 и 400 м) предусмотрены пропорциональные варианты.
Промежуточный уровень
Для тех, кто пока не готов к максимальной нагрузке, есть упрощённая версия:
- бег 800 м, 40 бросков;
- бег 400 м, 30 бросков;
- бег 200 м, 20 бросков.
Женщинам — 10-фунтовый мяч, цель 9 футов. Мужчинам — 14-фунтовый, цель 10 футов.
Вариант для новичков
Начинающим подойдёт сокращённая схема:
- бег 400 м, 20 бросков;
- бег 200 м, 15 бросков;
- бег 200 м, 10 бросков.
Женщинам — 6-фунтовый мяч, цель 9 футов. Мужчинам — 10-фунтовый, цель 10 футов.
Совет от тренера
Чтобы снизить нагрузку на плечи, после каждого броска рекомендуется опускать руки прямо перед лицом и расслаблять плечевой пояс. Эта простая техника позволит сохранить энергию на весь комплекс.
