Тренировка превращается в проверку на прочность: одно упражнение ломает даже сильных

Сегодняшняя программа не просто о спорте — она о проверке внутренней силы. На протяжении получаса атлеты будут возвращаться к одному и тому же вызову: сочетание гребли и бросков медбола в стену.

Каждые 10 минут участники выполняют 500 метров на гребном тренажёре и затем стараются сделать как можно больше непрерывных бросков медицинского мяча. Остаток времени в этом интервале даётся на отдых.

Условия испытания

Женщины: 20-фунтовый медбол в цель на высоте 9 футов.

20-фунтовый медбол в цель на высоте 9 футов. Мужчины: 30-фунтовый медбол в цель на высоте 10 футов.

Главная цель — опубликовать в комментариях итоговое количество бросков.

Стимул и стратегия

Организаторы уверены: это не только проверка физической формы, но и психологической стойкости.

"Когда кажется, что больше нет сил, всегда можно сделать ещё одно повторение", — отмечают тренеры.

Совет прост: выбирайте такой вес мяча, с которым сможете выполнить хотя бы 25 повторов за подход. А для тех, кто готов усложнить задачу, есть предложение увеличить темп на гребном тренажёре.

Масштабирование для разных уровней

Чтобы тренировка была доступна каждому, предусмотрены адаптации:

Средний уровень:

Каждые 10 минут — 500 метров гребли и максимальное количество бросков.

Женщины: медбол 14 фунтов (9 футов).

медбол 14 фунтов (9 футов). Мужчины: медбол 20 фунтов (10 футов).

Начинающие:

Каждые 10 минут — 250 метров гребли и 20 бросков.

Женщины: медбол 6 фунтов.

медбол 6 фунтов. Мужчины: медбол 10 фунтов.

При травмах или ограничениях возможна замена: греблю заменить на велотренажёр Echo, бег или лыжный эргометр; броски — на приседания с медболом или швунги.

Советы тренера

Чтобы движение было безопасным и эффективным, важно при приседе отводить бёдра назад и следить, чтобы колени уходили в стороны. Такой подход помогает не только защитить суставы, но и повысить мощность броска.