Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Жим в наклоне
Жим в наклоне
© Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Главная / Спорт и фитнес
Евгений Акопян Опубликована сегодня в 1:22

Тренировка превращается в проверку на прочность: одно упражнение ломает даже сильных

Тренеры рассказали, как выполнять программу с гребным тренажёром и медболом для разных уровней

Сегодняшняя программа не просто о спорте — она о проверке внутренней силы. На протяжении получаса атлеты будут возвращаться к одному и тому же вызову: сочетание гребли и бросков медбола в стену.

Каждые 10 минут участники выполняют 500 метров на гребном тренажёре и затем стараются сделать как можно больше непрерывных бросков медицинского мяча. Остаток времени в этом интервале даётся на отдых.

Условия испытания

  • Женщины: 20-фунтовый медбол в цель на высоте 9 футов.
  • Мужчины: 30-фунтовый медбол в цель на высоте 10 футов.

Главная цель — опубликовать в комментариях итоговое количество бросков.

Стимул и стратегия

Организаторы уверены: это не только проверка физической формы, но и психологической стойкости.

"Когда кажется, что больше нет сил, всегда можно сделать ещё одно повторение", — отмечают тренеры.

Совет прост: выбирайте такой вес мяча, с которым сможете выполнить хотя бы 25 повторов за подход. А для тех, кто готов усложнить задачу, есть предложение увеличить темп на гребном тренажёре.

Масштабирование для разных уровней

Чтобы тренировка была доступна каждому, предусмотрены адаптации:

Средний уровень:

Каждые 10 минут — 500 метров гребли и максимальное количество бросков.

  • Женщины: медбол 14 фунтов (9 футов).
  • Мужчины: медбол 20 фунтов (10 футов).

Начинающие:

Каждые 10 минут — 250 метров гребли и 20 бросков.

  • Женщины: медбол 6 фунтов.
  • Мужчины: медбол 10 фунтов.

При травмах или ограничениях возможна замена: греблю заменить на велотренажёр Echo, бег или лыжный эргометр; броски — на приседания с медболом или швунги.

Советы тренера

Чтобы движение было безопасным и эффективным, важно при приседе отводить бёдра назад и следить, чтобы колени уходили в стороны. Такой подход помогает не только защитить суставы, но и повысить мощность броска.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Ученые Американского колледжа спортивной медицины назвали лучшие упражнения с гантелями для плеч вчера в 19:50

Эти упражнения спасут суставы от боли и преждевременного износа

Хотите улучшить осанку и укрепить плечи всего за 20 минут? Узнайте о пяти лучших упражнениях с гантелями, которые подойдут даже дома.

Читать полностью » Шаги Basic Step, V-Step и другие: техника базовых элементов танцевальной аэробики вчера в 19:10

Танцевальная аэробика: шесть движений, без которых не выжить на первом занятии

Хотите не потеряться на первом занятии по аэробике? Разберём 6 базовых шагов, которые сделают вашу тренировку лёгкой и уверенной.

Читать полностью » Американский тренер Ридж Дэвис показал комплекс упражнений с резиновой лентой вчера в 18:50

20 минут, которые могут заменить спортзал и тренера

Мини-бэнды способны заменить полноценный спортзал. Узнайте, как всего за 20 минут проработать всё тело с помощью этих компактных эспандеров.

Читать полностью » Врач Кали Чанг назвал упражнения для снятия боли в верхней части спины вчера в 18:10

Секрет осанки, о котором забывают даже те, кто тренируется каждый день

Долгие часы за компьютером и телефоном могут незаметно испортить осанку и вызвать боль в верхней части спины. Узнайте, как её победить и предотвратить.

Читать полностью » Грейсон Уикхэм: главная цель HIIT — максимальная нагрузка с паузами на восстановление вчера в 17:50

Интервальные тренировки: короткие паузы, которые решают судьбу всего тела

Почему всего 10 минут интервальной тренировки могут заменить час в спортзале и как найти свой идеальный ритм нагрузки и отдыха?

Читать полностью » Лавров высказался о возможном использовании допинга Леброном Джеймсом вчера в 17:16

Главное — зрелище: в России намекнули на допинг у Леброна Джеймса

Российский тренер Роман Лавров заявил, что Леброн Джеймс мог использовать запрещённые препараты, ведь в НБА важнее зрелищность, чем честность.

Читать полностью » Грейсон Уикхэм назвал упражнения из Movement Vault для снижения боли и повышения мобильности вчера в 17:10

Эта ошибка в тренировках разрушает суставы — и большинство даже не догадывается

Программа Movement Vault помогает улучшить подвижность суставов, снизить риск травм и избавиться от зажимов — даже если вы далеки от спорта.

Читать полностью » Майк Уоткинс о пользе блинов, TRX и эспандеров для силовых упражнений дома вчера в 16:50

Как железо и резина превращают квартиру в зал олимпийских чемпионов

Как выбрать лучшее оборудование для домашних тренировок? Гантели, гири, штанга или TRX — тренеры делятся плюсами и минусами каждого варианта.

Читать полностью »

Новости
Садоводство

5 креативных идей: как использовать поврежденные терракотовые горшки
Авто и мото

Коллекция автомобилей Алена Делона: Ferrari, Maserati и Lancia из его гаража
Еда

Рецепт салата по-турецки: жареные помидоры, зелень и йогуртовый соус
Туризм

Кофейни Дубая на Джумейра-Бич-Роуд и Al Wasl Road: где попробовать флэт-уайт и матча
Дом

Мята, алоэ и лаванда улучшают сон и настроение
Еда

Как приготовить печеночный рулет со сливочным маслом и плавленым сыром
Красота и здоровье

Врач Елена Павлова: курение снижает концентрацию и работоспособность
Наука и технологии

Япония открыла первую промышленную осмотическую электростанцию во Фукуоке
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru