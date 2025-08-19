Тренировка превращается в проверку на прочность: одно упражнение ломает даже сильных
Сегодняшняя программа не просто о спорте — она о проверке внутренней силы. На протяжении получаса атлеты будут возвращаться к одному и тому же вызову: сочетание гребли и бросков медбола в стену.
Каждые 10 минут участники выполняют 500 метров на гребном тренажёре и затем стараются сделать как можно больше непрерывных бросков медицинского мяча. Остаток времени в этом интервале даётся на отдых.
Условия испытания
- Женщины: 20-фунтовый медбол в цель на высоте 9 футов.
- Мужчины: 30-фунтовый медбол в цель на высоте 10 футов.
Главная цель — опубликовать в комментариях итоговое количество бросков.
Стимул и стратегия
Организаторы уверены: это не только проверка физической формы, но и психологической стойкости.
"Когда кажется, что больше нет сил, всегда можно сделать ещё одно повторение", — отмечают тренеры.
Совет прост: выбирайте такой вес мяча, с которым сможете выполнить хотя бы 25 повторов за подход. А для тех, кто готов усложнить задачу, есть предложение увеличить темп на гребном тренажёре.
Масштабирование для разных уровней
Чтобы тренировка была доступна каждому, предусмотрены адаптации:
Средний уровень:
Каждые 10 минут — 500 метров гребли и максимальное количество бросков.
- Женщины: медбол 14 фунтов (9 футов).
- Мужчины: медбол 20 фунтов (10 футов).
Начинающие:
Каждые 10 минут — 250 метров гребли и 20 бросков.
- Женщины: медбол 6 фунтов.
- Мужчины: медбол 10 фунтов.
При травмах или ограничениях возможна замена: греблю заменить на велотренажёр Echo, бег или лыжный эргометр; броски — на приседания с медболом или швунги.
Советы тренера
Чтобы движение было безопасным и эффективным, важно при приседе отводить бёдра назад и следить, чтобы колени уходили в стороны. Такой подход помогает не только защитить суставы, но и повысить мощность броска.
