Эта программа сочетает скакалку и силовые — мышцы горят, а результат удивляет

Эта программа собрана так, чтобы вы почувствовали настоящий драйв: повторяющиеся серии прыжков со скакалкой сменяются силовыми упражнениями, которые проверят на прочность не только мышцы, но и концентрацию.

Основной комплекс (вариант RX)

60 двойных прыжков со скакалкой

45 отжиманий в стойке на руках

60 двойных прыжков со скакалкой

30 запрыгиваний на тумбу

60 двойных прыжков со скакалкой

15 шагов в упражнении "ходьба по стене"

60 двойных прыжков со скакалкой

Высота тумбы:

для женщин — 24 дюйма

для мужчин — 30 дюймов

Стимул и стратегия

Эта тренировка направлена на развитие силы верхней части тела и выносливости.

Во время прыжков со скакалкой расслабляйте плечи и руки.

В отжиманиях в стойке делайте серии по 5-10 повторений, стараясь минимизировать отдых.

В "ходьбе по стене" берите короткие паузы между шагами (по 5-10 секунд).

Там, где уверены в себе — увеличивайте темп, особенно на скакалке и прыжках на тумбу.

Масштабирование

Чтобы адаптировать тренировку под свои возможности:

уменьшите количество повторов,

снизьте высоту тумбы,

замените двойные прыжки на одинарные или выполняйте их в течение минуты,

вместо стойки на руках можно делать отжимания согнувшись,

прыжки на тумбу можно заменить степ-апами,

"ходьбу по стене" сократите до небольшого отката назад к стене.

При травмах или ограничениях подойдут варианты:

вместо скакалки — "пингвиньи касания" или работа на кардиотренажёре (10-15 калорий),

вместо отжиманий в стойке — жим гантелей сидя или обычные отжимания,

вместо "ходьбы по стене" — "гусеницы" с опорой ногами на пол или ящик.

Средний уровень

30 двойных прыжков со скакалкой

45 отжиманий в упоре лёжа

30 двойных прыжков со скакалкой

30 прыжков на тумбу

30 двойных прыжков со скакалкой

15 частичных прогулок по стене (по 2 шага)

30 двойных прыжков со скакалкой

Высота тумбы:

для женщин — 20 дюймов

для мужчин — 24 дюйма

Для начинающих

60 одинарных прыжков со скакалкой

45 отжиманий от колен

60 одинарных прыжков со скакалкой

30 подъёмов на тумбу

60 одинарных прыжков со скакалкой

15 "дюймовых червей"

60 одинарных прыжков со скакалкой

Высота тумбы:

для женщин — 12 дюймов

для мужчин — 24 дюйма

Советы тренера

Чтобы уверенно выполнять отжимания в стойке на руках, держите корпус напряжённым и двигайтесь медленно. Сначала мягко опустите колени, включите пресс, оттолкнитесь пятками от стены, а затем завершите движение сильным нажимом руками. Такой контроль позволит сохранить равновесие и дойти до нужного локаута.