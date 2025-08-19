Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Прыжки со скакалкой
Прыжки со скакалкой
© dvidshub.net by Sgt. Austin Hazard is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication
Евгений Акопян Опубликована сегодня в 4:26

Эта программа сочетает скакалку и силовые — мышцы горят, а результат удивляет

Фитнес-инструкторы показали, как адаптировать силовую тренировку под разный уровень подготовки

Эта программа собрана так, чтобы вы почувствовали настоящий драйв: повторяющиеся серии прыжков со скакалкой сменяются силовыми упражнениями, которые проверят на прочность не только мышцы, но и концентрацию.

Основной комплекс (вариант RX)

  • 60 двойных прыжков со скакалкой
  • 45 отжиманий в стойке на руках
  • 60 двойных прыжков со скакалкой
  • 30 запрыгиваний на тумбу
  • 60 двойных прыжков со скакалкой
  • 15 шагов в упражнении "ходьба по стене"
  • 60 двойных прыжков со скакалкой

Высота тумбы:

  • для женщин — 24 дюйма
  • для мужчин — 30 дюймов

Стимул и стратегия

Эта тренировка направлена на развитие силы верхней части тела и выносливости.

  • Во время прыжков со скакалкой расслабляйте плечи и руки.
  • В отжиманиях в стойке делайте серии по 5-10 повторений, стараясь минимизировать отдых.
  • В "ходьбе по стене" берите короткие паузы между шагами (по 5-10 секунд).

Там, где уверены в себе — увеличивайте темп, особенно на скакалке и прыжках на тумбу.

Масштабирование

Чтобы адаптировать тренировку под свои возможности:

  • уменьшите количество повторов,
  • снизьте высоту тумбы,
  • замените двойные прыжки на одинарные или выполняйте их в течение минуты,
  • вместо стойки на руках можно делать отжимания согнувшись,
  • прыжки на тумбу можно заменить степ-апами,
  • "ходьбу по стене" сократите до небольшого отката назад к стене.

При травмах или ограничениях подойдут варианты:

  • вместо скакалки — "пингвиньи касания" или работа на кардиотренажёре (10-15 калорий),
  • вместо отжиманий в стойке — жим гантелей сидя или обычные отжимания,
  • вместо "ходьбы по стене" — "гусеницы" с опорой ногами на пол или ящик.

Средний уровень

  • 30 двойных прыжков со скакалкой
  • 45 отжиманий в упоре лёжа
  • 30 двойных прыжков со скакалкой
  • 30 прыжков на тумбу
  • 30 двойных прыжков со скакалкой
  • 15 частичных прогулок по стене (по 2 шага)
  • 30 двойных прыжков со скакалкой

Высота тумбы:

  • для женщин — 20 дюймов
  • для мужчин — 24 дюйма

Для начинающих

  • 60 одинарных прыжков со скакалкой
  • 45 отжиманий от колен
  • 60 одинарных прыжков со скакалкой
  • 30 подъёмов на тумбу
  • 60 одинарных прыжков со скакалкой
  • 15 "дюймовых червей"
  • 60 одинарных прыжков со скакалкой

Высота тумбы:

  • для женщин — 12 дюймов
  • для мужчин — 24 дюйма

Советы тренера

Чтобы уверенно выполнять отжимания в стойке на руках, держите корпус напряжённым и двигайтесь медленно. Сначала мягко опустите колени, включите пресс, оттолкнитесь пятками от стены, а затем завершите движение сильным нажимом руками. Такой контроль позволит сохранить равновесие и дойти до нужного локаута.

