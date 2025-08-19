Эта программа сочетает скакалку и силовые — мышцы горят, а результат удивляет
Эта программа собрана так, чтобы вы почувствовали настоящий драйв: повторяющиеся серии прыжков со скакалкой сменяются силовыми упражнениями, которые проверят на прочность не только мышцы, но и концентрацию.
Основной комплекс (вариант RX)
- 60 двойных прыжков со скакалкой
- 45 отжиманий в стойке на руках
- 60 двойных прыжков со скакалкой
- 30 запрыгиваний на тумбу
- 60 двойных прыжков со скакалкой
- 15 шагов в упражнении "ходьба по стене"
- 60 двойных прыжков со скакалкой
Высота тумбы:
- для женщин — 24 дюйма
- для мужчин — 30 дюймов
Стимул и стратегия
Эта тренировка направлена на развитие силы верхней части тела и выносливости.
- Во время прыжков со скакалкой расслабляйте плечи и руки.
- В отжиманиях в стойке делайте серии по 5-10 повторений, стараясь минимизировать отдых.
- В "ходьбе по стене" берите короткие паузы между шагами (по 5-10 секунд).
Там, где уверены в себе — увеличивайте темп, особенно на скакалке и прыжках на тумбу.
Масштабирование
Чтобы адаптировать тренировку под свои возможности:
- уменьшите количество повторов,
- снизьте высоту тумбы,
- замените двойные прыжки на одинарные или выполняйте их в течение минуты,
- вместо стойки на руках можно делать отжимания согнувшись,
- прыжки на тумбу можно заменить степ-апами,
- "ходьбу по стене" сократите до небольшого отката назад к стене.
При травмах или ограничениях подойдут варианты:
- вместо скакалки — "пингвиньи касания" или работа на кардиотренажёре (10-15 калорий),
- вместо отжиманий в стойке — жим гантелей сидя или обычные отжимания,
- вместо "ходьбы по стене" — "гусеницы" с опорой ногами на пол или ящик.
Средний уровень
- 30 двойных прыжков со скакалкой
- 45 отжиманий в упоре лёжа
- 30 двойных прыжков со скакалкой
- 30 прыжков на тумбу
- 30 двойных прыжков со скакалкой
- 15 частичных прогулок по стене (по 2 шага)
- 30 двойных прыжков со скакалкой
Высота тумбы:
- для женщин — 20 дюймов
- для мужчин — 24 дюйма
Для начинающих
- 60 одинарных прыжков со скакалкой
- 45 отжиманий от колен
- 60 одинарных прыжков со скакалкой
- 30 подъёмов на тумбу
- 60 одинарных прыжков со скакалкой
- 15 "дюймовых червей"
- 60 одинарных прыжков со скакалкой
Высота тумбы:
- для женщин — 12 дюймов
- для мужчин — 24 дюйма
Советы тренера
Чтобы уверенно выполнять отжимания в стойке на руках, держите корпус напряжённым и двигайтесь медленно. Сначала мягко опустите колени, включите пресс, оттолкнитесь пятками от стены, а затем завершите движение сильным нажимом руками. Такой контроль позволит сохранить равновесие и дойти до нужного локаута.
