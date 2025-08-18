Всего 20 минут — а тело работает на пределе: секрет главной тренировки сезона

Эта тренировка — настоящий вызов для тела и силы воли. Всего 20 минут, но именно они покажут, насколько вы умеете держать темп и работать на пределе.

Основная версия

Задача проста: выполняйте как можно больше раундов за 20 минут. В каждом раунде:

перенос гантелей на 100 футов,

10 приседаний с гантелями на груди,

10 бёрпи,

5 выходов силой на перекладине.

Женщины: 35-фунтовые гантели

Мужчины: 50-фунтовые гантели

Комментарии и результаты принято публиковать после тренировки — так создаётся дополнительный стимул для прогресса.

Тактика и стратегия

Тренировка не на скорость, а на выносливость. Подберите такой вес гантелей, чтобы перенос и приседания можно было делать без остановки.

Цель — уложиться хотя бы в один раунд за 4 минуты.

Если силы позволяют — увеличивайте темп.

Для тех, кто умеет выходы силой, но пока не может выполнять большой объём, лучше уменьшить количество повторений.

Такой подход превращает тренировку в не только в испытание, но и в практику развития навыка.

Масштабирование и упрощения

Не каждый готов к максимальной версии. Поэтому есть варианты:

Средний уровень (20 минут):

перенос гантелей 100 футов,

10 фронтальных приседаний,

10 бёрпи,

5 подтягиваний грудью к перекладине.

Женщины: 20-фунтовые гантели

Мужчины: 35-фунтовые гантели

Для новичков (12 минут):

перенос гантелей 100 футов,

10 приседаний с гантелью,

10 бёрпи,

5 тяг колец.

Женщины: 10-фунтовая гантель

Мужчины: 15-фунтовая гантель

Советы тренера

Если сложно выполнять выходы силой, их можно заменить на:

прыжковые выходы на перекладине,

подтягивания грудью или подбородком,

тягу колец.

При травмах или ограничениях используйте упрощённые версии: перенос одной гантели, приседания с кубком, воздушные приседания, "ап-даун" вместо бёрпи. Главное — при выходе силой всегда ищите устойчивое положение ног, глядя поверх перекладины. Это помогает быстрее поймать баланс.