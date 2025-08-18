Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
тренировка ягодиц дома
тренировка ягодиц дома
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Спорт и фитнес
Евгений Акопян Опубликована сегодня в 0:26

Всего 20 минут — а тело работает на пределе: секрет главной тренировки сезона

Эксперты по фитнесу предложили варианты масштабирования 20-минутной функциональной тренировки

Эта тренировка — настоящий вызов для тела и силы воли. Всего 20 минут, но именно они покажут, насколько вы умеете держать темп и работать на пределе.

Основная версия

Задача проста: выполняйте как можно больше раундов за 20 минут. В каждом раунде:

  • перенос гантелей на 100 футов,
  • 10 приседаний с гантелями на груди,
  • 10 бёрпи,
  • 5 выходов силой на перекладине.

Женщины: 35-фунтовые гантели
Мужчины: 50-фунтовые гантели

Комментарии и результаты принято публиковать после тренировки — так создаётся дополнительный стимул для прогресса.

Тактика и стратегия

Тренировка не на скорость, а на выносливость. Подберите такой вес гантелей, чтобы перенос и приседания можно было делать без остановки.

  • Цель — уложиться хотя бы в один раунд за 4 минуты.
  • Если силы позволяют — увеличивайте темп.
  • Для тех, кто умеет выходы силой, но пока не может выполнять большой объём, лучше уменьшить количество повторений.

Такой подход превращает тренировку в не только в испытание, но и в практику развития навыка.

Масштабирование и упрощения

Не каждый готов к максимальной версии. Поэтому есть варианты:

Средний уровень (20 минут):

  • перенос гантелей 100 футов,
  • 10 фронтальных приседаний,
  • 10 бёрпи,
  • 5 подтягиваний грудью к перекладине.

Женщины: 20-фунтовые гантели
Мужчины: 35-фунтовые гантели

Для новичков (12 минут):

  • перенос гантелей 100 футов,
  • 10 приседаний с гантелью,
  • 10 бёрпи,
  • 5 тяг колец.

Женщины: 10-фунтовая гантель
Мужчины: 15-фунтовая гантель

Советы тренера

Если сложно выполнять выходы силой, их можно заменить на:

  • прыжковые выходы на перекладине,
  • подтягивания грудью или подбородком,
  • тягу колец.

При травмах или ограничениях используйте упрощённые версии: перенос одной гантели, приседания с кубком, воздушные приседания, "ап-даун" вместо бёрпи. Главное — при выходе силой всегда ищите устойчивое положение ног, глядя поверх перекладины. Это помогает быстрее поймать баланс.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Фитнес-тренеры объяснили, как выпады повышают выносливость и гибкость сегодня в 1:10

Ошибка в технике, из-за которой выпады могут испортить колени

Выпады укрепляют ноги, улучшают баланс и помогают в спорте и жизни. Разбираем технику, вариации и секреты правильного выполнения.

Читать полностью » Anytime Fitness уточнил, можно ли тренировать ноги каждый день без вреда для здоровья сегодня в 0:10

Секрет роста мышц, который прячется в количестве пропущенных тренировок

Тренировать ноги можно по-разному: от лёгких занятий четыре раза в неделю до тяжёлых тренировок дважды. Узнайте, как выбрать режим без вреда для прогресса.

Читать полностью » Гаррет Сикат представил 4-недельную программу плавания для похудения сегодня в 0:10

Бассейн против жира: борьба, в которой победа неизбежна

Плавание — эффективный способ похудеть без травм суставов. Узнайте, как 4-недельный план тренировок и питание помогут достичь цели.

Читать полностью » Программа тренировок Чарльза Поликвина 6–12–25 направлена на силу, гипертрофию и выносливость вчера в 23:26

Схема 6–12–25: как сочетать силу, гипертрофию и выносливость в одной тренировке

Метод Чарльза Поликвина сочетает 6, 12 и 25 повторений с минимальным отдыхом. Такая схема помогает пробить тренировочное плато и ускорить рост мышц.

Читать полностью » Фитнес-тренер Милославский: жим, тяга и приседания формируют основу для увеличения мышц вчера в 22:26

Отдых важнее штанги: почему мышцы не растут, даже если вы много тренируетесь

Фитнес-тренер Иван Милославский объяснил, как набрать мышечную массу: тренировки 3–5 раз в неделю, базовые упражнения, калорийный профицит и полноценный сон.

Читать полностью » Фитнес-тренер объяснила, как упражнения для лица и осанки влияют на женское здоровье вчера в 21:21

Красота начинается с мышц: как простые упражнения для лица меняют всё

Фитнес-тренер Иванна Идуш назвала ключевые упражнения для женщин: гимнастика для лица и работа над осанкой. Почему они так важны для здоровья и красоты?

Читать полностью » Нейрофизиолог объяснил, как стресс мешает набору мышечной массы вчера в 20:17

Почему тренировки не дают результата: всему виной один гормон

Кортизол, вырабатывающийся при стрессе, мешает росту мышц и ускоряет их разрушение. Как вернуть организму силы и улучшить результаты тренировок?

Читать полностью » Американский колледж спортивной медицины назвал причину травм при приседаниях вчера в 19:50

Главная ошибка в зале, из-за которой приседания заканчиваются травмой

Почему после приседаний болит поясница? Узнайте главные ошибки, опасные для спины, и простые способы сделать приседания безопасными.

Читать полностью »

Новости
Еда

Как приготовить куриный шашлык в духовке: пошаговый рецепт от шеф-повара
Питомцы

Приучение щенка к туалету: эффективные методы и ошибки хозяев
Авто и мото

Правительство Франции: у Peugeot 308 выявлен дефект креплений задних ремней безопасности
Туризм

Архитекторы Ian Ritchie создали станцию Бермондси в Лондоне с естественным освещением
Красота и здоровье

Аллерголог Александра Филева: пыльца полыни и амброзии ухудшает память
Дом

Дизайнер Мария Боровская рассказала, на чём можно сэкономить при ремонте
Мир

Ушаков: Трамп прервал переговоры с Зеленским и лидерами стран ЕС для звонка Путину
Еда

Как запечь перец в духовке, чтобы кожица легко снималась — советы кулинаров
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru