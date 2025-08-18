Всего 20 минут — а тело работает на пределе: секрет главной тренировки сезона
Эта тренировка — настоящий вызов для тела и силы воли. Всего 20 минут, но именно они покажут, насколько вы умеете держать темп и работать на пределе.
Основная версия
Задача проста: выполняйте как можно больше раундов за 20 минут. В каждом раунде:
- перенос гантелей на 100 футов,
- 10 приседаний с гантелями на груди,
- 10 бёрпи,
- 5 выходов силой на перекладине.
Женщины: 35-фунтовые гантели
Мужчины: 50-фунтовые гантели
Комментарии и результаты принято публиковать после тренировки — так создаётся дополнительный стимул для прогресса.
Тактика и стратегия
Тренировка не на скорость, а на выносливость. Подберите такой вес гантелей, чтобы перенос и приседания можно было делать без остановки.
- Цель — уложиться хотя бы в один раунд за 4 минуты.
- Если силы позволяют — увеличивайте темп.
- Для тех, кто умеет выходы силой, но пока не может выполнять большой объём, лучше уменьшить количество повторений.
Такой подход превращает тренировку в не только в испытание, но и в практику развития навыка.
Масштабирование и упрощения
Не каждый готов к максимальной версии. Поэтому есть варианты:
Средний уровень (20 минут):
- перенос гантелей 100 футов,
- 10 фронтальных приседаний,
- 10 бёрпи,
- 5 подтягиваний грудью к перекладине.
Женщины: 20-фунтовые гантели
Мужчины: 35-фунтовые гантели
Для новичков (12 минут):
- перенос гантелей 100 футов,
- 10 приседаний с гантелью,
- 10 бёрпи,
- 5 тяг колец.
Женщины: 10-фунтовая гантель
Мужчины: 15-фунтовая гантель
Советы тренера
Если сложно выполнять выходы силой, их можно заменить на:
- прыжковые выходы на перекладине,
- подтягивания грудью или подбородком,
- тягу колец.
При травмах или ограничениях используйте упрощённые версии: перенос одной гантели, приседания с кубком, воздушные приседания, "ап-даун" вместо бёрпи. Главное — при выходе силой всегда ищите устойчивое положение ног, глядя поверх перекладины. Это помогает быстрее поймать баланс.
