Не бег и не отжимания: вот какое упражнение считается настоящим испытанием
Обычные пробежки и привычные отжимания уже не кажутся вызовом? Настоящая проверка силы воли и физической подготовки — это умение сочетать гимнастические элементы с бегом.
Главная задача
Сегодняшний комплекс тренировки рассчитан на четыре раунда:
- 1 минута удержания L-образного хвата (уголок),
- 400 метров бега.
Задача проста по форме, но сложна на практике: удерживать позицию "уголок" максимально долго, уменьшая количество подходов и увеличивая скорость на каждом раунде.
Как выполнять
Удерживать угол можно на разных снарядах:
- на параллелетах или кольцах,
- с помощью тяжёлых гантелей,
- даже на обычных ящиках.
Главное — сохранять стандарт техники: плечи должны быть отведены назад и вниз, руки упираются в поверхность, а корпус остаётся стабильным.
Совет тренера: "Отводите плечи вниз и назад, одновременно давите ладонями в пол — так легче удерживать угол".
Масштабирование под возможности
Не у всех получится сразу выдержать минуту статического хвата. Для адаптации есть несколько вариантов:
- сократить дистанцию бега,
- уменьшить время удержания,
- пробовать уголок с согнутыми коленями,
- перейти к удержанию одной ноги сидя,
- использовать упрощённый вариант — планку.
Если бег противопоказан (например, после травмы), можно заменить его на:
- 900-1250 метров на велотренажёре Echo,
- 400-500 метров на гребном или лыжном эргометре.
Альтернативные варианты
Средний уровень: 4 раунда, по минуте удержания уголка с согнутыми коленями и 400 метров бега.
Начинающие: 3 раунда, по минуте подъёма ног сидя и 400 метров бега.
