Евгений Акопян Опубликована сегодня в 4:12

Не бег и не отжимания: вот какое упражнение считается настоящим испытанием

Тренеры показали комплекс из удержания уголка и бега для развития силы воли

Обычные пробежки и привычные отжимания уже не кажутся вызовом? Настоящая проверка силы воли и физической подготовки — это умение сочетать гимнастические элементы с бегом.

Главная задача

Сегодняшний комплекс тренировки рассчитан на четыре раунда:

  • 1 минута удержания L-образного хвата (уголок),
  • 400 метров бега.

Задача проста по форме, но сложна на практике: удерживать позицию "уголок" максимально долго, уменьшая количество подходов и увеличивая скорость на каждом раунде.

Как выполнять

Удерживать угол можно на разных снарядах:

  • на параллелетах или кольцах,
  • с помощью тяжёлых гантелей,
  • даже на обычных ящиках.

Главное — сохранять стандарт техники: плечи должны быть отведены назад и вниз, руки упираются в поверхность, а корпус остаётся стабильным.

Совет тренера: "Отводите плечи вниз и назад, одновременно давите ладонями в пол — так легче удерживать угол".

Масштабирование под возможности

Не у всех получится сразу выдержать минуту статического хвата. Для адаптации есть несколько вариантов:

  • сократить дистанцию бега,
  • уменьшить время удержания,
  • пробовать уголок с согнутыми коленями,
  • перейти к удержанию одной ноги сидя,
  • использовать упрощённый вариант — планку.

Если бег противопоказан (например, после травмы), можно заменить его на:

  • 900-1250 метров на велотренажёре Echo,
  • 400-500 метров на гребном или лыжном эргометре.

Альтернативные варианты

Средний уровень: 4 раунда, по минуте удержания уголка с согнутыми коленями и 400 метров бега.
Начинающие: 3 раунда, по минуте подъёма ног сидя и 400 метров бега.

