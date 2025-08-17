Всего 15 минут тренировки превращаются в испытание — но есть схема, которая облегчает каждое повторение
Сегодняшний комплекс — не просто набор упражнений, а своеобразный ответвлённый вариант известной программы "Энни". Он требует внимания к технике и выносливости, особенно от мышц-сгибателей бедра, которые будут работать на пределе. Именно они могут стать причиной трудностей при прыжках и выполнении последовательных серий.
Чтобы облегчить нагрузку, тренеры рекомендуют использовать баттерфляй-скручивания. Такой вариант позволяет минимизировать работу бедра и сохранить силы на более энергозатратные элементы. Главная цель — уложиться в 15 минут.
Основная схема
50-40-30-20-10 повторений на время:
- подъёмы корпуса на AbMat,
- двойные прыжки на скакалке,
- шаги с выпадами,
- снова двойные прыжки на скакалке.
Адаптация под уровень подготовки
Средний вариант
30-25-20-15-10 повторений:
- скручивания на AbMat,
- двойные прыжки,
- шаги с выпадами,
- двойные прыжки.
Для начинающих
20-15-10-5 повторений:
- скручивания на коврике,
- одинарные прыжки с разгибом,
- шаги с выпадами,
- снова одинарные прыжки.
Масштабирование нагрузки
- Сократите количество повторений в каждом раунде или выберите схему 25-20-25-10-5.
- Для упрощения прыжков замените их на интервалы по 30 секунд.
- При ограниченной подвижности замените скручивания на планку (удержание по количеству секунд, равному числу повторений).
- Если двойные прыжки недоступны, выполните работу на тренажёре: 10-8-6-4-2 калорий.
- Для выпадов допустимы зашагивания на низкую платформу или воздушные приседания.
Советы тренера
Правильная техника — ключ к результату. Во время двойных прыжков держите локти и кисти близко к корпусу. Это позволит контролировать длину скакалки и избежать сбиваний ритма.
Завершить тренировку стоит с чувством выполненной работы: даже если пришлось адаптировать схему, цель — прокачать выносливость и технику — будет достигнута.
