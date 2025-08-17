Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Прыжки на скакалке
Евгений Акопян Опубликована сегодня в 4:26

Всего 15 минут тренировки превращаются в испытание — но есть схема, которая облегчает каждое повторение

Тренеры объяснили, как адаптировать комплекс с двойными прыжками под разный уровень подготовки

Сегодняшний комплекс — не просто набор упражнений, а своеобразный ответвлённый вариант известной программы "Энни". Он требует внимания к технике и выносливости, особенно от мышц-сгибателей бедра, которые будут работать на пределе. Именно они могут стать причиной трудностей при прыжках и выполнении последовательных серий.

Чтобы облегчить нагрузку, тренеры рекомендуют использовать баттерфляй-скручивания. Такой вариант позволяет минимизировать работу бедра и сохранить силы на более энергозатратные элементы. Главная цель — уложиться в 15 минут.

Основная схема

50-40-30-20-10 повторений на время:

  • подъёмы корпуса на AbMat,
  • двойные прыжки на скакалке,
  • шаги с выпадами,
  • снова двойные прыжки на скакалке.

Адаптация под уровень подготовки

Средний вариант

30-25-20-15-10 повторений:

  • скручивания на AbMat,
  • двойные прыжки,
  • шаги с выпадами,
  • двойные прыжки.

Для начинающих

20-15-10-5 повторений:

  • скручивания на коврике,
  • одинарные прыжки с разгибом,
  • шаги с выпадами,
  • снова одинарные прыжки.

Масштабирование нагрузки

  • Сократите количество повторений в каждом раунде или выберите схему 25-20-25-10-5.
  • Для упрощения прыжков замените их на интервалы по 30 секунд.
  • При ограниченной подвижности замените скручивания на планку (удержание по количеству секунд, равному числу повторений).
  • Если двойные прыжки недоступны, выполните работу на тренажёре: 10-8-6-4-2 калорий.
  • Для выпадов допустимы зашагивания на низкую платформу или воздушные приседания.

Советы тренера

Правильная техника — ключ к результату. Во время двойных прыжков держите локти и кисти близко к корпусу. Это позволит контролировать длину скакалки и избежать сбиваний ритма.

Завершить тренировку стоит с чувством выполненной работы: даже если пришлось адаптировать схему, цель — прокачать выносливость и технику — будет достигнута.

