Всего 15 минут тренировки превращаются в испытание — но есть схема, которая облегчает каждое повторение

Сегодняшний комплекс — не просто набор упражнений, а своеобразный ответвлённый вариант известной программы "Энни". Он требует внимания к технике и выносливости, особенно от мышц-сгибателей бедра, которые будут работать на пределе. Именно они могут стать причиной трудностей при прыжках и выполнении последовательных серий.

Чтобы облегчить нагрузку, тренеры рекомендуют использовать баттерфляй-скручивания. Такой вариант позволяет минимизировать работу бедра и сохранить силы на более энергозатратные элементы. Главная цель — уложиться в 15 минут.

Основная схема

50-40-30-20-10 повторений на время:

подъёмы корпуса на AbMat,

двойные прыжки на скакалке,

шаги с выпадами,

снова двойные прыжки на скакалке.

Адаптация под уровень подготовки

Средний вариант

30-25-20-15-10 повторений:

скручивания на AbMat,

двойные прыжки,

шаги с выпадами,

двойные прыжки.

Для начинающих

20-15-10-5 повторений:

скручивания на коврике,

одинарные прыжки с разгибом,

шаги с выпадами,

снова одинарные прыжки.

Масштабирование нагрузки

Сократите количество повторений в каждом раунде или выберите схему 25-20-25-10-5.

Для упрощения прыжков замените их на интервалы по 30 секунд.

При ограниченной подвижности замените скручивания на планку (удержание по количеству секунд, равному числу повторений).

Если двойные прыжки недоступны, выполните работу на тренажёре: 10-8-6-4-2 калорий.

Для выпадов допустимы зашагивания на низкую платформу или воздушные приседания.

Советы тренера

Правильная техника — ключ к результату. Во время двойных прыжков держите локти и кисти близко к корпусу. Это позволит контролировать длину скакалки и избежать сбиваний ритма.

Завершить тренировку стоит с чувством выполненной работы: даже если пришлось адаптировать схему, цель — прокачать выносливость и технику — будет достигнута.