Кажется обычным, но комплекс с бегом и штангой имеет подвох, о котором не все знают

сегодня в 0:50

Обычная усталость или сигнал опасности: как тело беременной реагирует на нагрузки

Силовые тренировки во время беременности не только безопасны, но и помогают будущим мамам чувствовать себя лучше. Какие упражнения выбрать и как их выполнять?

сегодня в 0:10

Обычная лента, необычный результат: как тело меняется за 4 недели

Комплекс упражнений с эспандером для ног и плеч, который легко выполнить дома. Минимум оборудования — максимум результата.

вчера в 23:26

Минус 30 кг, потом плюс 40 — Кристиан Бейл: актёр, который сражается с весами, а не с гримёрами

Он ел один тунец в день, а потом весил 100 кг. Кристиан Бейл менял тело ради ролей, но в 2019 признался: «Я больше не могу. Моя смерть смотрит мне в лицо».

сегодня в 20:11

100 приседаний в день — и никакого спортзала: как простое движение меняет тело

Простое движение, доступное каждому: эксперт раскрывает, как 100 приседаний за подход могут заменить силовые упражнения и помочь сбросить вес.

вчера в 21:17

Кортизол, осанка и стресс: как жир на животе появляется у самых "правильных"

75% россиян идут в фитнес ради здоровья, а не фигуры. Эксперт объясняет, как стресс влияет на жир на животе и почему без анализа к тренировкам лучше не приступать.

вчера в 20:17

Пресс без спортзала и коврика: тренировка, которую можно делать даже лёжа на диване

Как сделать живот плоским и укрепить внутренние органы, не вставая с дивана? Эксперт раскрывает эффективные упражнения и важные нюансы тренировки.

вчера в 19:50

Что скрывает слизь в горле во время бега

Даже лёгкая пробежка может стать мучением, если в горле накапливается слизь. Почему это происходит и как бегать свободно — разбираем причины и решения.

вчера в 19:10

Меньше прыжков — больше результата: новый формат HIIT

Эспандеры в HIIT-тренировках не только развивают силу и выносливость, но и бережно относятся к суставам. Узнайте, как построить идеальный комплекс.

