Тяга штанги в наклоне
Евгений Акопян Опубликована сегодня в 1:28

Штанга на груди и десятки приседаний: неожиданное правило ломает привычную тренировку

Тренер объяснил, как удерживать штангу на груди при фронтальных приседаниях

Сегодняшняя тренировка не просто проверка силы — это проверка характера. 50 приседаний со штангой на груди могут показаться стандартным комплексом, но есть нюанс: каждый раз, когда снаряд оказывается на полу, спортсмену предстоит сжечь дополнительные калории на велотренажёре Echo.

Как работает схема

  • Женщины: вес 125 фунтов, 20 калорий за каждое "сдавание" штанги.
  • Мужчины: вес 185 фунтов, 30 калорий на велотренажёре.

Главный вызов в том, чтобы удерживать снаряд как можно дольше и не "ломаться". Чем дольше спортсмен сохраняет штангу на груди, тем меньше времени он проводит в "зале наказания".

Стимул и стратегия

Тренировка строится вокруг вопроса: сколько повторений удастся выполнить до того, как придётся сдаться? Чтобы не сорваться, стоит выбирать вес, который позволяет стабильно делать подходы по 10 и более повторений.

Важно помнить: велотренажёр лишь усложнит задачу. Слишком быстрый темп там может сыграть злую шутку и забрать силы, необходимые для штанги. Поэтому приоритет остаётся за приседаниями.

Масштабирование и варианты

Для тех, кто только осваивает фронтальные приседания или имеет ограничения по подвижности, есть несколько упрощённых решений:

  • Уменьшение веса штанги.
  • Снижение количества калорий на велотренажёре.
  • Замена упражнения на гоблет-приседания, приседания со штангой на спине или обычные воздушные.
  • Использование пары гантелей вместо штанги.

Средний уровень:

  • Женщины: 95 фунтов, 15 калорий.
  • Мужчины: 135 фунтов, 20 калорий.

Для новичков:

  • Женщины: 35 фунтов, 7 калорий.
  • Мужчины: 45 фунтов, 10 калорий.

Совет тренера

"Чтобы удерживать штангу на корпусе для большего количества повторений, сосредоточьтесь на положении локтей. Чем выше они подняты, тем стабильнее снаряд. Если штанга уходит вперёд, упражнение становится в разы сложнее", — отмечает тренер.

Фокус на технике и правильное распределение сил помогут не только выдержать тренировку, но и превратить её в настоящее испытание воли.

