Штанга на груди и десятки приседаний: неожиданное правило ломает привычную тренировку
Сегодняшняя тренировка не просто проверка силы — это проверка характера. 50 приседаний со штангой на груди могут показаться стандартным комплексом, но есть нюанс: каждый раз, когда снаряд оказывается на полу, спортсмену предстоит сжечь дополнительные калории на велотренажёре Echo.
Как работает схема
- Женщины: вес 125 фунтов, 20 калорий за каждое "сдавание" штанги.
- Мужчины: вес 185 фунтов, 30 калорий на велотренажёре.
Главный вызов в том, чтобы удерживать снаряд как можно дольше и не "ломаться". Чем дольше спортсмен сохраняет штангу на груди, тем меньше времени он проводит в "зале наказания".
Стимул и стратегия
Тренировка строится вокруг вопроса: сколько повторений удастся выполнить до того, как придётся сдаться? Чтобы не сорваться, стоит выбирать вес, который позволяет стабильно делать подходы по 10 и более повторений.
Важно помнить: велотренажёр лишь усложнит задачу. Слишком быстрый темп там может сыграть злую шутку и забрать силы, необходимые для штанги. Поэтому приоритет остаётся за приседаниями.
Масштабирование и варианты
Для тех, кто только осваивает фронтальные приседания или имеет ограничения по подвижности, есть несколько упрощённых решений:
- Уменьшение веса штанги.
- Снижение количества калорий на велотренажёре.
- Замена упражнения на гоблет-приседания, приседания со штангой на спине или обычные воздушные.
- Использование пары гантелей вместо штанги.
Средний уровень:
- Женщины: 95 фунтов, 15 калорий.
- Мужчины: 135 фунтов, 20 калорий.
Для новичков:
- Женщины: 35 фунтов, 7 калорий.
- Мужчины: 45 фунтов, 10 калорий.
Совет тренера
"Чтобы удерживать штангу на корпусе для большего количества повторений, сосредоточьтесь на положении локтей. Чем выше они подняты, тем стабильнее снаряд. Если штанга уходит вперёд, упражнение становится в разы сложнее", — отмечает тренер.
Фокус на технике и правильное распределение сил помогут не только выдержать тренировку, но и превратить её в настоящее испытание воли.
