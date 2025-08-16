Сегодняшняя тренировка не просто проверка силы — это проверка характера. 50 приседаний со штангой на груди могут показаться стандартным комплексом, но есть нюанс: каждый раз, когда снаряд оказывается на полу, спортсмену предстоит сжечь дополнительные калории на велотренажёре Echo.

Как работает схема

Женщины: вес 125 фунтов, 20 калорий за каждое "сдавание" штанги.

вес 125 фунтов, 20 калорий за каждое "сдавание" штанги. Мужчины: вес 185 фунтов, 30 калорий на велотренажёре.

Главный вызов в том, чтобы удерживать снаряд как можно дольше и не "ломаться". Чем дольше спортсмен сохраняет штангу на груди, тем меньше времени он проводит в "зале наказания".

Стимул и стратегия

Тренировка строится вокруг вопроса: сколько повторений удастся выполнить до того, как придётся сдаться? Чтобы не сорваться, стоит выбирать вес, который позволяет стабильно делать подходы по 10 и более повторений.

Важно помнить: велотренажёр лишь усложнит задачу. Слишком быстрый темп там может сыграть злую шутку и забрать силы, необходимые для штанги. Поэтому приоритет остаётся за приседаниями.

Масштабирование и варианты

Для тех, кто только осваивает фронтальные приседания или имеет ограничения по подвижности, есть несколько упрощённых решений:

Уменьшение веса штанги.

Снижение количества калорий на велотренажёре.

Замена упражнения на гоблет-приседания, приседания со штангой на спине или обычные воздушные.

Использование пары гантелей вместо штанги.

Средний уровень:

Женщины: 95 фунтов, 15 калорий.

Мужчины: 135 фунтов, 20 калорий.

Для новичков:

Женщины: 35 фунтов, 7 калорий.

Мужчины: 45 фунтов, 10 калорий.

Совет тренера

"Чтобы удерживать штангу на корпусе для большего количества повторений, сосредоточьтесь на положении локтей. Чем выше они подняты, тем стабильнее снаряд. Если штанга уходит вперёд, упражнение становится в разы сложнее", — отмечает тренер.

Фокус на технике и правильное распределение сил помогут не только выдержать тренировку, но и превратить её в настоящее испытание воли.