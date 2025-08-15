Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Спортзал
Спортзал
© flickr.com by redlionhoteldenver is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic
Главная / Спорт и фитнес
Евгений Акопян Опубликована сегодня в 3:11

Программа, которая превращает 15 минут в испытание для выносливости и силы

CrossFit-тренировка с нагрузкой на верх тела: весы для мужчин и женщин и варианты масштабирования

Сегодняшняя программа обещает стать настоящим испытанием для выносливости, силы и концентрации. Это триплет с небольшим количеством повторов в каждом раунде, но с серьёзной нагрузкой на верхнюю часть тела и координацию. Задача — максимально эффективно использовать каждую минуту 15-минутного таймера.

Формат тренировки

Выполните как можно больше раундов и повторений за 15 минут:

  • 20 двойных прыжков со штангой на ногах
  • 5 рывков из виса
  • 5 строгих отжиманий в стойке на руках

Вес снарядов:

  • Женщины — 105 фунтов (штанга)
  • Мужчины — 155 фунтов (штанга)

Для сравнения можно ориентироваться на результаты тренировки от 25.03.19.

Тактика и подход

Главный ориентир — не менее шести полных раундов. Однако со временем усталость, особенно в плечах и руках, может значительно замедлить темп. Ключевые моменты:

  • Делайте паузы между движениями, чтобы сохранить технику.
  • В рывках из виса активно работайте ногами, чтобы облегчить подъём штанги.
  • Следите за лок-аутом — он может замедлить выполнение, если не контролировать движение.

Масштабирование нагрузки

Если стандартный вес кажется слишком большим, уменьшите его.
Для упрощения двойных прыжков ограничьтесь 30 секундами на раунд, считая количество повторов. При необходимости замените их на одинарные или "пингвин" прыжки.

Варианты замены:

  • Рывки гантели одной рукой
  • Силовые подъёмы штанги на грудь с виса
  • Жим гантелей или жим стоя вместо отжиманий в стойке на руках
  • Велотренажёр по 30 секунд за раунд вместо скакалки при травмах или ограничениях

Средний вариант

  • 20 двойных прыжков со скакалкой
  • 5 рывков из виса
  • 3 строгих отжимания в стойке на руках

Вес снарядов:

  • Женщины — 75 фунтов (штанга)
  • Мужчины — 115 фунтов (штанга)

Вариант для новичков

  • 20 прыжков со штангой на спине
  • 5 рывков из виса
  • 5 жимов гантелей от плеч

Вес снарядов:

  • Женщины — штанга 35 фунтов и гантели по 15 фунтов
  • Мужчины — штанга 45 фунтов и гантели по 20 фунтов

Совет тренера

"Положение виса воспринимайте как движение "доброе утро". Лёгкий сгиб коленей, бёдра назад, пока не почувствуете растяжение в ягодицах и задней поверхности бёдер, а грудь держите высоко, чтобы она не касалась штанги", — заявил тренер.

Эта тренировка — вызов не только мышцам, но и вашей тактике. Умение распределить силы и грамотно масштабировать нагрузку поможет пройти её максимально эффективно.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Серена Сканцилло перечислила 5 эффективных упражнений с резиновой лентой для возраста 50+ сегодня в 0:50

Как резиновая лента способна заменить спортзал и вернуть подвижность

Как укрепить мышцы и улучшить баланс после 50 лет без штанги и спортзала — всего с помощью резиновых лент и пяти эффективных упражнений.

Читать полностью » Эксперты по фитнесу перечислили тренажёры, которые вредят спине и суставам сегодня в 0:10

4 тренажёра, после которых вы рискуете уйти из зала с болью

Не все тренажёры в спортзале одинаково полезны. Узнайте, какие машины ускорят ваш прогресс, а какие могут замедлить результат и даже навредить.

Читать полностью » Эксперт: жёсткость тренера не говорит о профессионализме — важны методики и безопасность вчера в 23:26

Пресс и бицепсы — не профессия: как на самом деле выбрать тренера

Выбираете фитнес-тренера? Не спешите смотреть на пресс и бицепсы. Эксперт объясняет, почему диплом важнее мускулов, а отзывам лучше не верить.

Читать полностью » Какие ошибки чаще всего портят атмосферу в фитнес-зале — мнение президента фитнес-сообщества вчера в 22:26

В зале как в клубе: когда спорт превращается в шоу и это бесит

80% клиентов спортзалов раздражают звонки, 65% — резкий парфюм, а треть — вызывающая форма. Какие правила негласного фитнес-этикета помогут не испортить атмосферу — мнение эксперта.

Читать полностью » Национальное фитнес-сообщество: шум в зале снижает мотивацию и концентрацию вчера в 21:16

Телефон в зале — главный враг прогресса: как гаджет мешает качаться

80% посетителей залов раздражают разговоры по телефону во время тренировок. Почему это мешает не только другим, но и вам — объясняет эксперт.

Читать полностью » Что выбрать в спортзале: сравнение беговой дорожки, эллипса и велотренажёра по эффективности вчера в 20:16

Велотренажёр со спинкой, музыка и ритм: как сайкл помогает похудеть без перегруза

Кардиотренажёры — это не всегда безопасно. Кому противопоказан спортзал, в чём сила сайкла и как правильно выбрать тренажёр для своей цели — мнение фитнес-эксперта.

Читать полностью » Учёные из Университета Юты объяснили, как обезвоживание влияет на усталость после тренировок вчера в 19:50

После тренировки вы теряете силы? Причина может быть опаснее, чем кажется

Почему после тренировки энергия пропадает, а вместо бодрости приходит сонливость? Разбираем главные причины и способы вернуть силы.

Читать полностью » Основные факторы диареи после занятий спортом по данным Национального института здоровья США вчера в 19:10

Спорт и кишечник: скрытая опасность, о которой молчат

Почему даже после победы на корте или бега по утреннему парку вы можете оказаться в туалете, и как избежать "туалетного спринта" после тренировки.

Читать полностью »

Новости
ДФО

Дешевые авиабилеты на Дальний Восток: новая программа субсидирования
Еда

Как приготовить торт Три молока: пошаговая инструкция и советы
Спорт и фитнес

Какие мышцы работают при фронтальном и классическом приседе — объясняют специалисты по фитнесу
Авто и мото

В США отзовут более 121 тысячи Range Rover из-за риска поломки подвески
Наука и технологии

Учёные создали мини-дозиметр Doze для измерения β- и γ-излучения
Еда

Пошаговый рецепт тартинов с персиками и горгонзолой за 25 минут
Дом

Советы по оформлению стильного и функционального места для кошки
Авто и мото

Volkswagen прекратит выпуск внедорожника Touareg в 2026 году — Autocar
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru