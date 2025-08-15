Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Девушка выполняет приседания со штангой
Девушка выполняет приседания со штангой
© commons.wikimedia.org by Jajone86 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license
Евгений Акопян Опубликована сегодня в 1:23

Программа с штангой и бёрпи, после которой мышцы горят ещё сутки

Тренировка с рывками, челночным бегом и бёрпи: схема и варианты нагрузки

Сегодняшняя программа подойдёт тем, кто готов проверить свои физические и ментальные ресурсы. В тренировке три скоростных интервала, каждый из которых требует максимальной отдачи, а короткие паузы на восстановление лишь подстёгивают поддерживать темп.

Как построена тренировка

Первый интервал

  • 5 силовых рывков
  • 20 челночных забегов (25 футов вперёд и назад)
  • 5 силовых рывков
  • 20 бёрпи лицом к штанге
  • Отдых — 3 минуты.

Второй интервал

  • 5 взятий штанги на грудь
  • 15 челночных забегов
  • 5 взятий на грудь
  • 15 бёрпи лицом к штанге
  • Отдых — 2 минуты.

Третий интервал

  • 5 взятий на грудь
  • 10 челночных забегов
  • 5 взятий на грудь
  • 10 бёрпи лицом к штанге
  • Вес для женщин — 145 фунтов, для мужчин — 205 фунтов.

Тактика выполнения

Ваша цель — закончить каждый из трёх отрезков как можно быстрее. Отдых между ними недостаточен для полного восстановления, поэтому важно распределить силы. Для подъёмов берите вес, с которым сможете уложиться примерно в одну минуту на подход. Чем стабильнее темп, тем выше результат и эффект от тренировки.

Как адаптировать под себя

Если нагрузка кажется чрезмерной, можно:

  • снизить вес штанги;
  • сократить количество повторений в челночных забегах и бёрпи;
  • заменить подъёмы с пола на взятия с виса или работу с гантелями;
  • при ограниченной подвижности заменить бег на велотренажёр Echo (900 м для женщин, 1250 м для мужчин).

Варианты сложности

Средний уровень

  • Вес: 105 фунтов (женщины), 155 фунтов (мужчины).
  • Повторения: 20-15-10 в челночных забегах и бёрпи.

Новички

  • Вес: 35 фунтов (женщины), 45 фунтов (мужчины).
  • Повторения: 10-8-6 в челночных забегах и бёрпи.

Совет тренера

При развороте в челночном беге сгибайте колени и бёдра, оставайтесь в низкой позиции, затем резко меняйте направление и ускоряйтесь. Это поможет сохранить энергию и увеличить скорость.

