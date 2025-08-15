Программа с штангой и бёрпи, после которой мышцы горят ещё сутки
Сегодняшняя программа подойдёт тем, кто готов проверить свои физические и ментальные ресурсы. В тренировке три скоростных интервала, каждый из которых требует максимальной отдачи, а короткие паузы на восстановление лишь подстёгивают поддерживать темп.
Как построена тренировка
Первый интервал
- 5 силовых рывков
- 20 челночных забегов (25 футов вперёд и назад)
- 5 силовых рывков
- 20 бёрпи лицом к штанге
- Отдых — 3 минуты.
Второй интервал
- 5 взятий штанги на грудь
- 15 челночных забегов
- 5 взятий на грудь
- 15 бёрпи лицом к штанге
- Отдых — 2 минуты.
Третий интервал
- 5 взятий на грудь
- 10 челночных забегов
- 5 взятий на грудь
- 10 бёрпи лицом к штанге
- Вес для женщин — 145 фунтов, для мужчин — 205 фунтов.
Тактика выполнения
Ваша цель — закончить каждый из трёх отрезков как можно быстрее. Отдых между ними недостаточен для полного восстановления, поэтому важно распределить силы. Для подъёмов берите вес, с которым сможете уложиться примерно в одну минуту на подход. Чем стабильнее темп, тем выше результат и эффект от тренировки.
Как адаптировать под себя
Если нагрузка кажется чрезмерной, можно:
- снизить вес штанги;
- сократить количество повторений в челночных забегах и бёрпи;
- заменить подъёмы с пола на взятия с виса или работу с гантелями;
- при ограниченной подвижности заменить бег на велотренажёр Echo (900 м для женщин, 1250 м для мужчин).
Варианты сложности
Средний уровень
- Вес: 105 фунтов (женщины), 155 фунтов (мужчины).
- Повторения: 20-15-10 в челночных забегах и бёрпи.
Новички
- Вес: 35 фунтов (женщины), 45 фунтов (мужчины).
- Повторения: 10-8-6 в челночных забегах и бёрпи.
Совет тренера
При развороте в челночном беге сгибайте колени и бёдра, оставайтесь в низкой позиции, затем резко меняйте направление и ускоряйтесь. Это поможет сохранить энергию и увеличить скорость.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru