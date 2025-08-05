Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Легкая пробежка
Легкая пробежка
© Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Главная / Спорт и фитнес
Евгений Акопян Опубликована сегодня в 1:22

Сначала бег, потом гребля — и снова бег: выносливость трещит по швам

Первая тренировка CrossFit Games 2025 включила бег и греблю на выносливость

Первая тренировка CrossFit Games 2025 началась без разогрева: жёсткий вызов на выносливость, силу воли и стратегическое мышление. Уже на старте атлетов ждала мощная проверка — три этапа, где каждый метр и каждая минута имели значение.

Программа, которая не прощает слабости

Тренировка на время:

  • Бег — 4 мили
  • Гребля — 3000 метров
  • Бег — 2 мили

Этот сет — не просто физическая нагрузка, а настоящая проверка психики. Он перекликается с легендарной тренировкой "Джерри", которую кроссфит-сообщество проходило 25 июля 2021 года. Но теперь дистанции увеличены, а значит, и борьба становится серьёзнее.

Что важно знать перед стартом

  • Тренировка рассчитана на развитие кардиореспираторной выносливости.
  • Это отличный шанс испытать свою стойкость и умение распределять силы.
  • Придётся планировать — быстро пробежать первую часть и выложиться на гребле не получится без последствий для финиша.
  • Ключ — в удовольствии от процесса. Даже если будет тяжело.

Масштабирование для каждого уровня

Если вы только начинаете или испытываете ограничения, адаптируйте нагрузку:

Промежуточный уровень:

  • Бег — 3 мили
  • Гребля — 2000 метров
  • Бег — 1 миля

Новички:

  • Бег — 1 миля
  • Гребля — 1000 метров
  • Бег — 1 миля

Варианты замены движений:

Бег можно заменить велотренажёром Echo:

  • 22 000 м (основной вариант)
  • 7000 м (замена гребле)

Греблю можно заменить:

  • лыжным эргометром — 3000 м
  • бегом — 3000 м

Подсказки от тренеров

На гребле не пытайтесь побить рекорды с первых секунд. Вместо этого — контролируйте частоту гребков. Обратите внимание на время возврата рукоятки в исходное положение. Меняйте темп осознанно: если чувствуете, что теряете контроль — замедляйтесь.

"Понимание, как и когда ускоряться, важнее, чем выжать максимум в первых 500 метрах", — тренеры настоятельно рекомендуют не игнорировать стратегию.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Чем отличается жим лёжа от жима в тренажёре — данные Journal of Strength and Conditioning вчера в 19:50

Два жима, один результат? Почему один из них работает, а второй — просто иллюзия

Жим лёжа или тренажёр? Разбираем, какое упражнение лучше подходит для ваших целей и почему правильный выбор важнее, чем кажется на первый взгляд.

Читать полностью » Учёные из Стэнфорда подтвердили пользу ходьбы для креативности и снижения стресса вчера в 19:10

Молчаливое лекарство от усталости, тревоги и боли в спине — вы его игнорируете

Заниматься спортом сложно? Не обязательно. Всего 15 минут в день — и ваше тело, разум и сердце скажут вам спасибо. Всё, что нужно, — просто идти.

Читать полностью » Чем жим гантелей эффективнее штанги при тренировке грудных мышц — мнение физиологов вчера в 18:50

Почему гантели делают грудь объёмнее, чем штанга — и при чём тут стабильность

Замените штангу на гантели — и вы удивитесь, насколько по-новому почувствуете каждое движение. В чём сила жима гантелей и кому он особенно подойдёт?

Читать полностью » Дыхание и порядок упражнений определяют эффективность классического пилатеса — мнение специалистов вчера в 18:10

Это не растяжка: чем на самом деле тренирует тело классический пилатес

Классический Пилатес — это не только растяжка, но и настоящая тренировка силы и контроля. Узнай, с чего начать, чтобы получить максимум пользы.

Читать полностью » Как стоячие позы в йоге влияют на баланс и мышцы — объяснение сертифицированного тренера вчера в 17:50

Эти позы йоги меняют тело не на коврике, а в повседневной жизни

Стоячие позы в йоге — это больше, чем баланс. Они меняют осанку, сознание и то, как вы проживаете каждый день. Почему — рассказываем внутри.

Читать полностью » Специалист по физподготовке Харкофф назвал пользу утренней растяжки для позвоночника вчера в 17:10

Если не растянуться с утра — тело заплатит болью уже к обеду

Почему утренние мышцы "ржавеют" и как с этим справиться за 5 минут? Простая привычка поможет снизить боль, улучшить осанку и зарядить энергией на весь день.

Читать полностью » Сколько калорий сжигается на Бикрам-йоге — данные Harvard Health вчера в 16:50

Горячее не значит жиросжигающее: что скрывает Бикрам-йога

Пот льётся ручьём, но тают ли калории? Разбираемся, сколько энергии ты реально тратишь на Бикрам-йоге и как сделать её частью эффективного похудения.

Читать полностью » Потоотделение регулирует температуру тела во время тренировок — физиолог Линдси Бейкер вчера в 16:10

Главная функция пота не в том, о чём вы подумали: неожиданная правда о тренировках

Почему простой стакан воды после тренировки может не спасти? Разбираемся, как пот влияет на выносливость и зачем организму электролиты для качественной гидратации.

Читать полностью »

Новости
Еда

Рецепт яблочного рулета: ингредиенты и пошаговая инструкция
Авто и мото

Chevrolet Silverado EV установил рекорд пробега среди электромобилей — 1704 км на одной зарядке
Туризм

Как собрать чемодан в отпуск без стресса: полный список по категориям
Питомцы

Учёные из Франции: собаки чувствуют приближение эпилептического припадка по запаху
Наука и технологии

Молнии могут достигать 800 км: NOAA объяснила механизм мегаразрядов
Дом

Ольга Дуквен: фойе бывает только в театре, а вестибюль — не в квартире
Красота и здоровье

Юрий Антонов: никаких врачей не вызывали, просто болит колено
Еда

Цитрусовый маринованный лук — гарнир к мясу по рецепту от кулинаров США
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru