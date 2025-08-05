Сначала бег, потом гребля — и снова бег: выносливость трещит по швам
Первая тренировка CrossFit Games 2025 началась без разогрева: жёсткий вызов на выносливость, силу воли и стратегическое мышление. Уже на старте атлетов ждала мощная проверка — три этапа, где каждый метр и каждая минута имели значение.
Программа, которая не прощает слабости
Тренировка на время:
- Бег — 4 мили
- Гребля — 3000 метров
- Бег — 2 мили
Этот сет — не просто физическая нагрузка, а настоящая проверка психики. Он перекликается с легендарной тренировкой "Джерри", которую кроссфит-сообщество проходило 25 июля 2021 года. Но теперь дистанции увеличены, а значит, и борьба становится серьёзнее.
Что важно знать перед стартом
- Тренировка рассчитана на развитие кардиореспираторной выносливости.
- Это отличный шанс испытать свою стойкость и умение распределять силы.
- Придётся планировать — быстро пробежать первую часть и выложиться на гребле не получится без последствий для финиша.
- Ключ — в удовольствии от процесса. Даже если будет тяжело.
Масштабирование для каждого уровня
Если вы только начинаете или испытываете ограничения, адаптируйте нагрузку:
Промежуточный уровень:
- Бег — 3 мили
- Гребля — 2000 метров
- Бег — 1 миля
Новички:
- Бег — 1 миля
- Гребля — 1000 метров
- Бег — 1 миля
Варианты замены движений:
Бег можно заменить велотренажёром Echo:
- 22 000 м (основной вариант)
- 7000 м (замена гребле)
Греблю можно заменить:
- лыжным эргометром — 3000 м
- бегом — 3000 м
Подсказки от тренеров
На гребле не пытайтесь побить рекорды с первых секунд. Вместо этого — контролируйте частоту гребков. Обратите внимание на время возврата рукоятки в исходное положение. Меняйте темп осознанно: если чувствуете, что теряете контроль — замедляйтесь.
"Понимание, как и когда ускоряться, важнее, чем выжать максимум в первых 500 метрах", — тренеры настоятельно рекомендуют не игнорировать стратегию.
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