Сначала бег, потом гребля — и снова бег: выносливость трещит по швам

Первая тренировка CrossFit Games 2025 началась без разогрева: жёсткий вызов на выносливость, силу воли и стратегическое мышление. Уже на старте атлетов ждала мощная проверка — три этапа, где каждый метр и каждая минута имели значение.

Программа, которая не прощает слабости

Тренировка на время:

Бег — 4 мили

Гребля — 3000 метров

Бег — 2 мили

Этот сет — не просто физическая нагрузка, а настоящая проверка психики. Он перекликается с легендарной тренировкой "Джерри", которую кроссфит-сообщество проходило 25 июля 2021 года. Но теперь дистанции увеличены, а значит, и борьба становится серьёзнее.

Что важно знать перед стартом

Тренировка рассчитана на развитие кардиореспираторной выносливости.

Это отличный шанс испытать свою стойкость и умение распределять силы.

Придётся планировать — быстро пробежать первую часть и выложиться на гребле не получится без последствий для финиша.

Ключ — в удовольствии от процесса. Даже если будет тяжело.

Масштабирование для каждого уровня

Если вы только начинаете или испытываете ограничения, адаптируйте нагрузку:

Промежуточный уровень:

Бег — 3 мили

Гребля — 2000 метров

Бег — 1 миля

Новички:

Бег — 1 миля

Гребля — 1000 метров

Бег — 1 миля

Варианты замены движений:

Бег можно заменить велотренажёром Echo:

22 000 м (основной вариант)

7000 м (замена гребле)

Греблю можно заменить:

лыжным эргометром — 3000 м

бегом — 3000 м

Подсказки от тренеров

На гребле не пытайтесь побить рекорды с первых секунд. Вместо этого — контролируйте частоту гребков. Обратите внимание на время возврата рукоятки в исходное положение. Меняйте темп осознанно: если чувствуете, что теряете контроль — замедляйтесь.