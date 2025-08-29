Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Жим в наклоне
Жим в наклоне
© freepik is licensed under Public Domain
Евгений Акопян Опубликована сегодня в 3:22

Программа на пределе: 4 раунда бега и штанги превращают тренировку в испытание

Программа дня в CrossFit: 4 раунда бега и приседаний с весом собственного тела

Сегодняшняя программа не оставит равнодушными тех, кто привык работать на пределе. Чередование забегов и приседаний со штангой превращает тренировку в настоящий вызов, где проверяются выносливость ног и сила духа.

Основной комплекс

Участникам предстоит выполнить 4 раунда на время:

  • бег на 400 метров;
  • 10 приседаний со штангой на спине с весом собственного тела.

Главная цель — не скорость любой ценой, а способность выдерживать нагрузку и сохранять качество техники.

Стимул и стратегия

Здесь ключевой акцент делается на нижнюю часть тела. Штанга должна быть достаточно тяжелой, чтобы 10 повторений в каждом подходе выполнялись без остановок, но не превращались в мучение.

Если сил хватает — темп бега можно увеличить. В противном случае бег используется как "активное восстановление". А для тех, кто готовится к соревнованиям вроде Кубка Сообщества, рекомендуется чуть снизить нагрузку и сосредоточиться на чистоте движений.

Масштабирование нагрузки

Тренировка рассчитана на атлетов разного уровня:

  • Упрощённый вариант: уменьшите вес на штанге или замените её гантелями/гирей.
  • В случае травм или ограничений подвижности: вместо бега выполните 400-500 метров на гребном или лыжном тренажёре либо 900-1250 метров на велотренажёре Echo. Приседания можно заменить на воздушные с безболезненным диапазоном движений.
  • Средний вариант: 4 раунда на время — бег на 400 метров и 10 приседаний с весом ¾ от собственного тела.
  • Для начинающих: 4 раунда — бег на 200 метров и 10 приседаний со штангой (для девушек — 35 фунтов, для мужчин — 45 фунтов).

Советы тренера

При приседаниях важно помнить о базовой механике: бедра уходят назад и вниз, а стопы словно "ввинчиваются" в пол. Такой подход помогает удерживать баланс и защищает суставы.

