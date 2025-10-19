Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Алина Курнявцева Опубликована сегодня в 17:08

Выносливость — новая прививка от старости: как тренировки запускают внутренний ремонт

Эксперт Амеш А. Адалья: упражнения на выносливость делают иммунную систему более эффективной

В эпоху, когда разговоры о долголетии звучат буквально из каждого подкаста и блога, внимание людей сосредоточено на биохакинге, добавках и "омолаживающих" протоколах. Но главный фактор здоровья и долголетия куда проще и ближе — это крепкая иммунная система. От её состояния зависит, насколько эффективно организм отражает вирусы, инфекции и даже злокачественные клетки. И теперь наука всё отчётливее подтверждает: упражнения на выносливость могут стать ключом к "молодому" иммунитету.

Что показало новое исследование

Учёные, опубликовавшие работу в журнале Scientific Reports, изучили влияние регулярных тренировок на выносливость на работу иммунной системы. Исследование включало девять человек в возрасте около 64 лет, разделённых на две группы: те, кто регулярно выполнял длительные физические нагрузки, и те, кто вёл малоподвижный образ жизни.

Особое внимание уделялось клеткам иммунной системы — естественным клеткам-киллерам. Эти белые кровяные клетки уничтожают заражённые вирусами и повреждённые клетки, включая раковые. Они считаются первой линией обороны организма и играют важную роль в предотвращении болезней.

Результаты оказались впечатляющими: у участников, которые годами занимались бегом, плаванием или велоспортом, клетки-киллеры были более активными, гибкими и устойчивыми к воспалению. Иными словами, их иммунная система функционировала эффективнее и "старела" медленнее.

Почему выносливость так важна для иммунитета

Механизм, объясняющий этот эффект, связан с естественным воспалением, которое возникает при нагрузках.

"Воспаление, которое естественным образом возникает при упражнениях на выносливость, влияет на естественные клетки-киллеры, побуждая их быть более эффективными с течением времени", — сказал старший научный сотрудник Центра безопасности здоровья Джона Хопкинса Амеш А. Адалья.

Таким образом, организм словно "тренирует" свои защитные механизмы, повышая их отзывчивость. Кроме того, регулярная физическая активность помогает поддерживать здоровый вес — а это важнейший фактор иммунного здоровья.

"Люди с избыточным весом или ожирением более восприимчивы к инфекциям, как правило, имеют худшие исходы при заражении и имеют низкий исходный провоспалительный ответ", — отметил профессор и заведующий кафедрой инфекционных заболеваний Университета Буффало Томас Руссо.

Сравнение: тренировки и бездействие

Параметр

Активный образ жизни

Малоподвижный образ жизни

Энергетический обмен клеток

Эффективный

Замедленный

Воспалительные реакции

Контролируемые

Повышенные

Скорость старения иммунных клеток

Замедленная

Ускоренная

Защита от инфекций

Сильная

Ослабленная

Советы шаг за шагом: как укрепить иммунную систему

  1. Добавьте аэробные нагрузки. Бег, плавание, езда на велосипеде и быстрая ходьба — идеальные виды упражнений на выносливость.
  2. Следите за регулярностью. Даже 150 минут умеренной активности в неделю достаточно, чтобы ощутить положительный эффект.
  3. Не забывайте о сне. Ночью организм восстанавливается, и именно в это время формируется иммунный ответ.
  4. Сбалансируйте питание. Белки, витамины (особенно C, D и B6), а также пробиотики поддерживают микробиом и иммунитет.
  5. Контролируйте стресс. Йога, дыхательные практики или прогулки на природе снижают уровень кортизола, который подавляет иммунные реакции.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: чрезмерные нагрузки без отдыха.
    Последствие: ослабление иммунной функции и восприимчивость к простудам.
    Альтернатива: чередуйте активные и восстановительные дни.
  • Ошибка: упор только на добавки.
    Последствие: ложное ощущение защищённости без реального эффекта.
    Альтернатива: основой должен быть режим сна, питания и движения.
  • Ошибка: тренировки без восстановления.
    Последствие: хроническая усталость, гормональные сбои.
    Альтернатива: добавьте массаж, сауну, тёплую ванну с морской солью или сеанс СПА.

А что если вы не можете бегать?

Выносливость можно развивать не только с помощью бега или плавания. Альтернативой могут стать:

  • ходьба на свежем воздухе;
  • йога и пилатес;
  • танцы;
  • гребные тренажёры и эллипсоиды.

Главное — регулярность. Даже небольшие, но постоянные усилия дают накопительный эффект для иммунной системы.

Плюсы и минусы выносливых тренировок

Плюсы

Минусы

Улучшают обмен веществ и работу сердца

Требуют дисциплины и постепенного наращивания нагрузки

Повышают устойчивость к стрессу и инфекциям

Возможен риск переутомления

Способствуют контролю веса и долголетию

Не подходят при острых воспалениях

FAQ

Какой вид упражнений лучше всего подходит для иммунитета?
Лучше всего работают аэробные нагрузки средней интенсивности: бег, плавание, велосипед, ходьба.

Можно ли переборщить с выносливостью?
Да. После марафона организм временно ослаблен и может быть более восприимчив к респираторным вирусам.

Сколько нужно заниматься, чтобы был эффект?
Уже через 6-8 недель регулярных занятий (по 3-4 раза в неделю) иммунная активность начинает улучшаться.

Помогают ли витамины?
Да, но только если есть дефицит. При сбалансированном питании добавки редко дают дополнительный эффект.

Мифы и правда

Миф: силовые тренировки вредят иммунитету.
Правда: умеренные силовые упражнения также укрепляют защитные функции, особенно в сочетании с кардионагрузками.

Миф: чем больше тренируешься, тем сильнее иммунитет.
Правда: чрезмерные нагрузки без отдыха могут ослабить организм.

Миф: иммунитет укрепляют только физические упражнения.
Правда: решающую роль играют сон, питание и стресс-менеджмент.

3 интересных факта

  1. Иммунные клетки способны "запоминать" физическую активность, адаптируя свой ответ на стресс.
  2. После 60 лет регулярные тренировки могут вернуть часть утраченной функции иммунных клеток.
  3. Выносливость улучшает не только защиту, но и настроение за счёт выработки эндорфинов.

Исторический контекст

Исследования влияния физической активности на иммунитет начались ещё в 1970-х годах, когда врачи заметили, что марафонцы болеют реже. Позднее эту связь подтвердили лабораторные исследования на клеточном уровне. Сегодня наука лишь уточняет, какие типы активности наиболее полезны.

