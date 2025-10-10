Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики

Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 11:50

Рак остановили до его рождения: уникальная эндоскопическая операция спасла пациента

В Нижневартовске врачи провели эндоскопическую операцию и предотвратили развитие рака

Инновационные технологии всё активнее входят в российскую медицину, помогая врачам спасать жизни без обширных разрезов и длительной реабилитации. В окружной клинической больнице Нижневартовска команда специалистов провела уникальную эндоскопическую операцию, которая позволила предотвратить развитие онкологического заболевания у пациента. Благодаря точной диагностике и современному оборудованию врачи сумели удалить опасное образование, не прибегая к традиционному хирургическому вмешательству.

"Мы планируем продолжать совершенствоваться в данном направлении и рады, что у нас есть возможность оказывать такие виды высокотехнологической помощи жителям Нижневартовска и всей Восточной части региона", — отметил заведующий эндоскопическим отделением Михаил Рыжиков.

Как врачи предотвратили развитие рака

Ситуация началась с обычного профилактического обследования. Пациент, не имея выраженных жалоб, прошёл амбулаторную диагностику, в ходе которой врачи обнаружили крупное образование с дисплазией высокой степени — предраковое состояние, при котором клетки слизистой начинают изменяться и могут переродиться в злокачественные.

Размер поражения оказался значительным: около 12 сантиметров, занимая почти две трети кишечника. В подобных случаях обычно проводят серьёзную хирургическую операцию с удалением части органа. Но врачи Нижневартовской больницы решили пойти другим путём.

Инновационный подход: операция без разрезов

Команда под руководством эндоскописта Санжара Орунбаева выполнила сложную и ювелирную процедуру — диссекцию подслизистого слоя. Это эндоскопическая операция, при которой патологический участок удаляется через естественные отверстия без разрезов и полостного вмешательства.

Процедура длилась восемь часов, и весь процесс проходил под контролем видеоэндоскопического оборудования. Хирурги аккуратно расслаивали ткани слизистой, отделяя образование от здоровых участков, сохраняя целостность кишечника и его функциональность.

"Во время амбулаторного обследования у пациента выявили образование с дисплазией высокой степени, занимающее около 12 сантиметров и затрагивающее почти две трети кишечника", — пояснил эндоскопист Санжар Орунбаев.

Что показало исследование

Удалённый фрагмент направили на гистологическое исследование - это обязательная процедура, позволяющая точно определить природу новообразования. Результаты подтвердили: образование было доброкачественным, однако находилось на грани перехода в злокачественную форму.

Таким образом, своевременное вмешательство предотвратило развитие рака на самой ранней стадии — до появления симптомов и метастазов. Пациент избежал масштабной операции и сложного восстановления.

Таблица "Сравнение традиционной хирургии и эндоскопической диссекции"

Параметр Традиционная операция Эндоскопическая диссекция
Разрезы Есть, с удалением части органа Нет, доступ через эндоскоп
Госпитализация 1-2 недели 1-3 дня
Риск осложнений Высокий Минимальный
Болевые ощущения Значительные Незначительные
Реабилитация До 2 месяцев 7-10 дней
Эстетический результат Послеоперационный шрам Без следов

Почему метод диссекции подслизистого слоя эффективен

Эта технология давно используется в ведущих клиниках Японии и Южной Кореи, а теперь активно внедряется в российских больницах. Её суть заключается в том, что врач вводит под слизистую специальный раствор, создающий "подушку" между слоями ткани, и с помощью миниатюрных инструментов полностью удаляет поражённый участок.

Частые вопросы

Что такое дисплазия высокой степени?
Это предраковое изменение клеток, при котором ткани ещё не злокачественные, но уже имеют риск перерождения.

Насколько безопасна эндоскопическая операция?
Процедура считается минимально травматичной. Пациент может вернуться домой уже через несколько дней.

Можно ли полностью избежать рецидива?
При правильном лечении и регулярных осмотрах риск минимален.

Как понять, что нужно обследоваться?
Поводом для колоноскопии могут быть боли в животе, нарушения стула, анемия или семейная история онкозаболеваний.

Можно ли проводить такую операцию пожилым людям?
Да, методика подходит пациентам любого возраста, особенно тем, кому противопоказан общий наркоз.

