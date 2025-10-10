Рак остановили до его рождения: уникальная эндоскопическая операция спасла пациента

Инновационные технологии всё активнее входят в российскую медицину, помогая врачам спасать жизни без обширных разрезов и длительной реабилитации. В окружной клинической больнице Нижневартовска команда специалистов провела уникальную эндоскопическую операцию, которая позволила предотвратить развитие онкологического заболевания у пациента. Благодаря точной диагностике и современному оборудованию врачи сумели удалить опасное образование, не прибегая к традиционному хирургическому вмешательству.

"Мы планируем продолжать совершенствоваться в данном направлении и рады, что у нас есть возможность оказывать такие виды высокотехнологической помощи жителям Нижневартовска и всей Восточной части региона", — отметил заведующий эндоскопическим отделением Михаил Рыжиков.

Как врачи предотвратили развитие рака

Ситуация началась с обычного профилактического обследования. Пациент, не имея выраженных жалоб, прошёл амбулаторную диагностику, в ходе которой врачи обнаружили крупное образование с дисплазией высокой степени — предраковое состояние, при котором клетки слизистой начинают изменяться и могут переродиться в злокачественные.

Размер поражения оказался значительным: около 12 сантиметров, занимая почти две трети кишечника. В подобных случаях обычно проводят серьёзную хирургическую операцию с удалением части органа. Но врачи Нижневартовской больницы решили пойти другим путём.

Инновационный подход: операция без разрезов

Команда под руководством эндоскописта Санжара Орунбаева выполнила сложную и ювелирную процедуру — диссекцию подслизистого слоя. Это эндоскопическая операция, при которой патологический участок удаляется через естественные отверстия без разрезов и полостного вмешательства.

Процедура длилась восемь часов, и весь процесс проходил под контролем видеоэндоскопического оборудования. Хирурги аккуратно расслаивали ткани слизистой, отделяя образование от здоровых участков, сохраняя целостность кишечника и его функциональность.

"Во время амбулаторного обследования у пациента выявили образование с дисплазией высокой степени, занимающее около 12 сантиметров и затрагивающее почти две трети кишечника", — пояснил эндоскопист Санжар Орунбаев.

Что показало исследование

Удалённый фрагмент направили на гистологическое исследование - это обязательная процедура, позволяющая точно определить природу новообразования. Результаты подтвердили: образование было доброкачественным, однако находилось на грани перехода в злокачественную форму.

Таким образом, своевременное вмешательство предотвратило развитие рака на самой ранней стадии — до появления симптомов и метастазов. Пациент избежал масштабной операции и сложного восстановления.

Таблица "Сравнение традиционной хирургии и эндоскопической диссекции"