Чудо без шва: в Югре удалили крупное образование в кишечнике без операции
Врачи Нижневартовской окружной клинической больницы (ОКБ) провели уникальную операцию, позволившую предотвратить развитие рака. Медики удалили крупное образование в кишечнике без единого разреза, сообщили в пресс-службе медучреждения.
Уникальный случай — поражение длиной 12 сантиметров
"Врачи предотвратили развитие рака благодаря операции. Уникальность случая заключалась в обширности поражения — около 12 сантиметров, почти две трети кишечника", — уточнили в Нижневартовской ОКБ.
Обычно при таких поражениях требуется полостная операция с частичным удалением кишечника, однако врач-эндоскопист Санжар Орунбаев сумел выполнить диссекцию подслизистого слоя эндоскопическим методом. Процедура длилась восемь часов и позволила удалить образование полностью, не прибегая к хирургическому вмешательству с разрезами.
Опухоль оказалась на грани перерождения
Как отметили специалисты, образование было доброкачественным, но находилось на грани перехода в злокачественную форму. Своевременная операция помогла избежать развития рака и сохранить пациенту здоровье.
