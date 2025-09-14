Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Боль внизу живота у девушки
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 5:08

Игнорирование симптомов приводит к осложнениям и снижению качества жизни

Гинеколог Ксения Калашникова назвала главные симптомы эндометриоза

Эндометриоз — одно из самых коварных гинекологических заболеваний, которое долго может протекать незаметно. Многие женщины живут с ним годами, не догадываясь о причине своих недомоганий. На тревожные симптомы обратила внимание гинеколог Ксения Калашникова.

Основные признаки

Специалист подчеркнула, что болезненные и обильные менструации — важный сигнал, который нельзя оставлять без внимания. Боль в области малого таза нередко появляется ещё до начала цикла и ошибочно воспринимается как кишечные проблемы. При этом возможны запоры или, наоборот, эпизоды диареи.

Боль и дискомфорт

Эндометриоз может проявляться и в интимной сфере: женщины часто испытывают дискомфорт или боль во время полового акта. Поражение тканей затрагивает и мочевой пузырь, что вызывает частые позывы к мочеиспусканию и болезненные ощущения.

Сопутствующие проявления

Помимо гинекологических и урологических симптомов, заболевание способно вызывать пульсирующие головные боли. Это делает диагностику ещё более сложной, ведь такие жалобы редко связывают с эндометриозом.

Врач призвала женщин не игнорировать подобные сигналы организма и при первых подозрениях обращаться к специалисту. Раннее выявление позволяет своевременно начать лечение и улучшить качество жизни.

