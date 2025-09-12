Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 0:24

Болезнь-хамелеон: миллионы женщин живут с эндометриозом, не зная об этом

Гинеколог Ксения Калашникова назвала основные симптомы эндометриоза

Эндометриоз называют "болезнью-хамелеоном" из-за того, что его симптомы часто маскируются под другие патологии. Миллионы женщин во всем мире живут с этим заболеванием, даже не подозревая о его наличии. Между тем именно от своевременной диагностики и лечения зависит репродуктивное здоровье, рассказала "Газете.Ru" врач-гинеколог Ксения Калашникова (Засова).

Основные проявления

Первый и самый распространённый симптом — болезненные и обильные менструации.

"Если каждый менструальный цикл сопровождается болезненными ощущениями, это весомый повод обратиться к врачу", — подчеркнула Калашникова.

В отличие от лёгкого дискомфорта, при эндометриозе боли сильные, мешают привычной жизни и заставляют женщину принимать обезболивающие.

Другой признак — хроническая боль внизу живота. Она может появляться за несколько дней до менструации и сохраняться после неё или присутствовать постоянно. Такие ощущения часто ошибочно связывают с кишечными проблемами, хотя это характерное проявление эндометриоза.

Дополнительные симптомы

• Дискомфорт и боль во время полового акта — следствие расположения очагов эндометриоза в малом тазу.
• Поражение соседних органов, например мочевого пузыря или кишечника, вызывает учащённые позывы к мочеиспусканию, боли при дефекации, запоры или диарею, связанные с циклом.
• У многих женщин заболевание сопровождается мигренями: головные боли у них фиксируются в 4-5 раз чаще, чем у здоровых.

Эндометриоз и бесплодие

Заболевание нередко становится причиной проблем с зачатием. Оно может нарушать работу яичников и маточных труб, препятствуя имплантации эмбриона.

"Конечно, не каждая женщина с эндометриозом сталкивается с бесплодием, но риски у таких пациенток намного выше", — отметила врач.

Как лечится заболевание

Эндометриоз снижает качество жизни, однако при своевременной диагностике хорошо поддаётся лечению. Врачи применяют медикаментозные и хирургические методики, которые помогают остановить прогрессирование болезни и сохранить репродуктивное здоровье.

Итог

Главное правило — не игнорировать боль и не считать её нормой, даже если она возникает "по графику". При любых подозрительных симптомах стоит обратиться к гинекологу. Только так можно вовремя выявить эндометриоз и избежать тяжёлых последствий.

