Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 16:34

Экран тихо высасывает энергию: безобидный скроллинг запускает опасный сбой в мозге

Прокрутка лент вызывает хроническую усталость — невролог Орлов

Бесконечная прокрутка новостных лент и социальных сетей все чаще становится причиной хронической усталости и психологической зависимости, хотя внешне выглядит безобидной привычкой. Об этом в разговоре с Pravda.Ru рассказал невролог, врач и рефлексотерапевт высшей категории Игорь Орлов, обратив внимание на скрытые последствия цифрового переутомления для нервной системы.

Истощение внимания и нервных ресурсов

По словам специалиста, во время постоянного скроллинга внимание человека полностью погружается в поток информации. Это состояние не дает мозгу возможности восстановиться и приводит к постепенному истощению нервных ресурсов. Чем больше времени человек проводит за экраном, тем сильнее ощущается утомление, даже если физически он почти не двигается.

"Когда человек бесконечно пролистывает ленту, его внимание полностью погружается в этот процесс. Энергия человека находится там, где его внимание — поэтому, отдавая его экрану, он тратит свой внутренний ресурс. Постоянное переключение фокуса на бесконечный поток информации истощает нервную систему и приводит к ощущению обесточенности", — пояснил врач Игорь Орлов.

Невролог отметил, что подобная усталость часто воспринимается как обычная лень или снижение мотивации, хотя на самом деле речь идет о перегрузке нервной системы из-за информационного шума.

Формирование зависимости от скроллинга

Если привычка постоянно пролистывать ленту закрепляется, со временем она может перерасти в психологическую зависимость. Телефон начинает выполнять функцию источника кратковременного удовольствия и эмоциональной разрядки. При этом отсутствие гаджета вызывает дискомфорт и внутреннее напряжение.

"Если человек делает это ежедневно, привычка быстро превращается в зависимость. Лишившись телефона и привычного действия, он начинает испытывать тревогу и раздражительность, как при легкой нервной абстиненции. Это состояние сродни другим формам зависимости — только без вещества, но с теми же психологическими механизмами", — отметил Орлов.

По словам врача, чем чаще человек машинально тянется к экрану, тем сложнее ему в дальнейшем самостоятельно остановиться и сократить это поведение.

Как снизить нагрузку на психику

Игорь Орлов подчеркнул, что негативное влияние постоянного скроллинга не является необратимым. Взять ситуацию под контроль возможно за счет осознанных ограничений времени, проведенного с гаджетами, и более внимательного отношения к качеству потребляемого контента. Существенную роль играют возраст, эмоциональная устойчивость и индивидуальная восприимчивость.

По мнению специалиста, чем меньше человек подвергается хаотичному потоку новостей, изображений и комментариев, тем стабильнее работает его нервная система и тем легче сохранять внутреннее спокойствие в повседневной жизни.

