Эти собаки исчезают на глазах: всего 35 щенков в год, а ведь когда-то они были символом аристократии

Иногда смотришь на собачий мир и понимаешь — мода существует не только среди людей. Породы тоже переживают взлёты и падения популярности. И, к сожалению, есть истории, которые заставляют сердце сжиматься: целые породы, веками служившие человеку, сегодня балансируют на краю забвения.

Борзая — скорость, обречённая на исчезновение

Помнишь картины старых мастеров, где аристократы позируют с изящными борзыми? Эти собаки были символом благородства, воплощением грации в движении.

Сейчас в мире рождается всего 35 щенков борзых в год. Для сравнения: это меньше, чем учеников в одном школьном классе. Но современный мир предпочитает компактных собак, удобных для жизни в квартирах. И борзые, которым нужно пространство и движение, постепенно уходят в прошлое.

Суссекс-спаниель — рыжий добряк без будущего

Всего 27 щенков в год. Порода с тёплым золотистым окрасом, покладистым характером и идеальными качествами компаньона оказалась в тени модных гибридов вроде лабрадудлей и мальтипу.

Сегодня рынок диктует тренды, и старые аристократичные породы остаются незамеченными. Суссекс-спаниель словно задаётся немым вопросом: «Почему нас больше не выбирают?»

Оттерхаунд — собака-водолаз, забытая вместе с охотой

Во всём мире — около 600 собак. Когда-то оттерхаунды были незаменимыми помощниками на охоте на выдр. Но с исчезновением этого промысла потребность в породе угасла.

Эти жизнерадостные собаки с перепончатыми лапами и водоотталкивающей шерстью могли бы стать идеальными спутниками для любителей активного отдыха у воды, но о них почти никто не знает.

Английский фоксхаунд — гордость охоты, один щенок в год

Трудно поверить, но в некоторые годы регистрируется всего один щенок фоксхаунда. Порода, веками служившая английским охотникам, сегодня висит на волоске.

Фоксхаунды выносливы, умны, обладают потрясающим чутьём. Они могли бы быть верными спутниками бегунов и велосипедистов, но без «исторического предназначения» остаются в тени.

Харьер — призрак охотничьих угодий

Ещё печальнее история харьеров: бывают годы, когда не рождается ни одного щенка. Эти собаки специализировались на охоте на зайцев, но в современном мире их просто перестали замечать. Хотя по характеру они спокойные, уравновешенные и могли бы стать прекрасными городскими компаньонами.

Почему породы исчезают

Современный человек хочет собаку-компаньона, а не рабочего пса. Большие, охотничьи и служебные собаки становятся неудобными для жизни в городе. Охотничьи инстинкты превращаются из достоинства в проблему.

Есть и другой фактор: реклама. Люди узнают только о популярных породах, а редкие никому невыгодно продвигать. И они тихо уходят в небытие.

Что можем сделать мы

Необязательно заводить редкую породу — но можно рассказывать о них, поддерживать заводчиков, делиться историями. Каждая собака заслуживает шанс на будущее.

Ведь породы исчезают быстро и незаметно, а вот вернуть их — почти невозможно. Но история знает примеры, когда усилиями энтузиастов они возрождались. И, возможно, именно ты когда-нибудь спасёшь ту самую «почти забытую» породу, подарив ей дом и любовь.