Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Афганская борзая
Афганская борзая
© flickr.com by Дагур Бриньольфссон is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic
Главная / Питомцы
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 6:21

Эти собаки исчезают на глазах: всего 35 щенков в год, а ведь когда-то они были символом аристократии

Суссекс-спаниель остаётся редчайшей породой: всего 27 щенков в год

Иногда смотришь на собачий мир и понимаешь — мода существует не только среди людей. Породы тоже переживают взлёты и падения популярности. И, к сожалению, есть истории, которые заставляют сердце сжиматься: целые породы, веками служившие человеку, сегодня балансируют на краю забвения.

Борзая — скорость, обречённая на исчезновение

Помнишь картины старых мастеров, где аристократы позируют с изящными борзыми? Эти собаки были символом благородства, воплощением грации в движении.

Сейчас в мире рождается всего 35 щенков борзых в год. Для сравнения: это меньше, чем учеников в одном школьном классе. Но современный мир предпочитает компактных собак, удобных для жизни в квартирах. И борзые, которым нужно пространство и движение, постепенно уходят в прошлое.

Суссекс-спаниель — рыжий добряк без будущего

Всего 27 щенков в год. Порода с тёплым золотистым окрасом, покладистым характером и идеальными качествами компаньона оказалась в тени модных гибридов вроде лабрадудлей и мальтипу.

Сегодня рынок диктует тренды, и старые аристократичные породы остаются незамеченными. Суссекс-спаниель словно задаётся немым вопросом: «Почему нас больше не выбирают?»

Оттерхаунд — собака-водолаз, забытая вместе с охотой

Во всём мире — около 600 собак. Когда-то оттерхаунды были незаменимыми помощниками на охоте на выдр. Но с исчезновением этого промысла потребность в породе угасла.

Эти жизнерадостные собаки с перепончатыми лапами и водоотталкивающей шерстью могли бы стать идеальными спутниками для любителей активного отдыха у воды, но о них почти никто не знает.

Английский фоксхаунд — гордость охоты, один щенок в год

Трудно поверить, но в некоторые годы регистрируется всего один щенок фоксхаунда. Порода, веками служившая английским охотникам, сегодня висит на волоске.

Фоксхаунды выносливы, умны, обладают потрясающим чутьём. Они могли бы быть верными спутниками бегунов и велосипедистов, но без «исторического предназначения» остаются в тени.

Харьер — призрак охотничьих угодий

Ещё печальнее история харьеров: бывают годы, когда не рождается ни одного щенка. Эти собаки специализировались на охоте на зайцев, но в современном мире их просто перестали замечать. Хотя по характеру они спокойные, уравновешенные и могли бы стать прекрасными городскими компаньонами.

Почему породы исчезают

Современный человек хочет собаку-компаньона, а не рабочего пса. Большие, охотничьи и служебные собаки становятся неудобными для жизни в городе. Охотничьи инстинкты превращаются из достоинства в проблему.

Есть и другой фактор: реклама. Люди узнают только о популярных породах, а редкие никому невыгодно продвигать. И они тихо уходят в небытие.

Что можем сделать мы

Необязательно заводить редкую породу — но можно рассказывать о них, поддерживать заводчиков, делиться историями. Каждая собака заслуживает шанс на будущее.

Ведь породы исчезают быстро и незаметно, а вот вернуть их — почти невозможно. Но история знает примеры, когда усилиями энтузиастов они возрождались. И, возможно, именно ты когда-нибудь спасёшь ту самую «почти забытую» породу, подарив ей дом и любовь.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Нижегородцы заняли 8-е место в стране по бронированию жилья для отдыха с животными вчера в 22:49

Питомцы диктуют моду: как поездки с животными меняют туризм в России

Нижегородцы заняли восьмое место по числу поездок с домашними животными. Pet-friendly формат становится всё популярнее, а владельцы активно используют мобильные сервисы для планирования поездок.

Читать полностью » Некоторые продукты вызывают отравление у домашних попугаев вчера в 21:02

Яркая птица — хрупкий организм: какие продукты губят пернатых быстрее всего

Даже маленький кусочек шоколада может быть смертелен для попугая. Какие продукты опасны для птиц и чем их можно безопасно угощать?

Читать полностью » Домашние продукты временно заменяют кошачий корм при его отсутствии вчера в 20:11

Экстренное меню для питомца: что можно взять вместо корма прямо из холодильника

Что делать, если кошачий корм закончился, а магазины закрыты? Экстренное меню для питомца из простых продуктов, которые есть в каждом доме.

Читать полностью » Куриная кожица вызывает у собак ожирение и панкреатит вчера в 19:13

Опаснее, чем кажется: специи и жарка превращают курицу в яд для собаки

Куриная кожица кажется безобидным угощением для собаки, но на деле может привести к панкреатиту и ожирению. Разбираем, чем она опасна и что делать.

Читать полностью » Собаки теряют аппетит летом из-за жары и снижения активности вчера в 18:21

Собаки страдают от жары так же, как люди — и еда для них уходит на второй план

Летом собака может отказаться от еды, и это не всегда повод для тревоги. Как правильно помочь питомцу пережить жару и сохранить здоровье.

Читать полностью » Владельцы поддерживают здоровье стерилизованных кошек с помощью правильного питания вчера в 17:03

Игры, вода и диета: три столпа здоровья кошки после операции

Стерилизация кошки меняет её жизнь, но не в худшую сторону. Узнайте, как правильно ухаживать за питомцем после операции, чтобы он был здоров и активен.

Читать полностью » Почему кошки перестают кормить потомство: мнение специалистов вчера в 16:21

Материнский инстинкт дал сбой: почему кошки отказываются от своих котят

Почему кошка отказывается кормить котят? Разбираем 7 возможных причин — от стресса до серьёзных болезней. Узнайте, как помочь питомице и её малышам.

Читать полностью » Рептилии: как выбрать подходящего домашнего питомца для квартиры вчера в 16:12

Рептилии в квартире: минимальный уход и максимум удовольствия

Хотите питомца, который не требует ежедневного ухода? Змеи, гекконы и черепахи — идеальные рептилии для занятых людей. Узнайте, какая из них подойдёт именно вам!

Читать полностью »

Новости
Культура и шоу-бизнес

Создатели "Очень странных дел" подпишут эксклюзивный контракт с Paramount после окончания сделки с Netflix
Дом

Личный опыт: как избавиться от неприятного запаха в холодильнике
Туризм

Как путешествия влияют на память и восприятие времени
Спорт и фитнес

Джефф Трипп объяснил, почему сложно удерживать планку дольше 30 секунд
Красота и здоровье

Врач Надежда Чернышева: к сезону простуд стоит пополнить аптечку витаминами D и C
Садоводство

Три подхода, чтобы ваши подсолнухи цвели дольше: проверьте что думают эксперты
Еда

Как приготовить салат с копченой курицей, огурцом и яйцом
Авто и мото

Почему свистит ремень генератора в машине: основные причины
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru