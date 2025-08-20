Август решает судьбу урожая: какие работы нельзя откладывать
Август — это не только финал сезона, но и один из самых важных периодов для садоводов. Именно сейчас формируется запас на следующий год, а растения начинают подготовку к зиме. Председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин напомнил, какие задачи не стоит откладывать.
Собрать урожай вовремя
По словам депутата, август — пик созревания многих культур:
яблок, груш, слив и поздних ягод. Если затянуть со сбором, плоды могут перезреть или загнить прямо на ветках — часть урожая просто потеряется.
Ухаживаем за почвой
После сбора урожая землю необходимо восстановить:
- внести органические удобрения;
- провести рыхление;
- при необходимости посеять сидераты (растения, которые улучшают плодородие почвы).
Это создаст хорошую основу для следующего сезона.
Подготовка сада к зиме
Август — лучшее время для:
- санитарной обрезки деревьев и кустарников;
- обработки от вредителей и болезней;
- влагозарядкового полива (особенно в сухую погоду).
Это поможет растениям легче пережить морозы.
Не забываем о цветниках
Август подходит для:
- деления и пересадки многолетников;
- посадки луковичных (тюльпанов, нарциссов), чтобы весной сад зацвел.
Не пренебрегаем безопасностью
В конце лета повышается риск пожаров из-за сухой травы и мусора.
Чаплин призывает:
- своевременно убирать сухую растительность;
- не сжигать мусор в ветреную погоду;
- соблюдать все требования противопожарной безопасности.
