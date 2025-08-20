Август решает судьбу урожая: какие работы нельзя откладывать

Август — это не только финал сезона, но и один из самых важных периодов для садоводов. Именно сейчас формируется запас на следующий год, а растения начинают подготовку к зиме. Председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин напомнил, какие задачи не стоит откладывать.

Собрать урожай вовремя

По словам депутата, август — пик созревания многих культур:

яблок, груш, слив и поздних ягод. Если затянуть со сбором, плоды могут перезреть или загнить прямо на ветках — часть урожая просто потеряется.

Ухаживаем за почвой

После сбора урожая землю необходимо восстановить:

внести органические удобрения;

провести рыхление;

при необходимости посеять сидераты (растения, которые улучшают плодородие почвы).

Это создаст хорошую основу для следующего сезона.

Подготовка сада к зиме

Август — лучшее время для:

санитарной обрезки деревьев и кустарников;

обработки от вредителей и болезней;

влагозарядкового полива (особенно в сухую погоду).

Это поможет растениям легче пережить морозы.

Не забываем о цветниках

Август подходит для:

деления и пересадки многолетников;

посадки луковичных (тюльпанов, нарциссов), чтобы весной сад зацвел.

Не пренебрегаем безопасностью

В конце лета повышается риск пожаров из-за сухой травы и мусора.

Чаплин призывает: