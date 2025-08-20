Август решает судьбу урожая: какие работы нельзя откладывать

Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Обработка почвы после сбора урожая
Опубликована сегодня в 20:16

Чаплин: в августе нужно обрезать деревья, удобрить почву и посадить луковичные

Август — это не только финал сезона, но и один из самых важных периодов для садоводов. Именно сейчас формируется запас на следующий год, а растения начинают подготовку к зиме. Председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин напомнил, какие задачи не стоит откладывать.

Собрать урожай вовремя

По словам депутата, август — пик созревания многих культур:
яблок, груш, слив и поздних ягод. Если затянуть со сбором, плоды могут перезреть или загнить прямо на ветках — часть урожая просто потеряется.

Ухаживаем за почвой

После сбора урожая землю необходимо восстановить:

  • внести органические удобрения;
  • провести рыхление;
  • при необходимости посеять сидераты (растения, которые улучшают плодородие почвы).

Это создаст хорошую основу для следующего сезона.

Подготовка сада к зиме

Август — лучшее время для:

  • санитарной обрезки деревьев и кустарников;
  • обработки от вредителей и болезней;
  • влагозарядкового полива (особенно в сухую погоду).

Это поможет растениям легче пережить морозы.

Не забываем о цветниках

Август подходит для:

  • деления и пересадки многолетников;
  • посадки луковичных (тюльпанов, нарциссов), чтобы весной сад зацвел.

Не пренебрегаем безопасностью

В конце лета повышается риск пожаров из-за сухой травы и мусора.
Чаплин призывает:

  • своевременно убирать сухую растительность;
  • не сжигать мусор в ветреную погоду;
  • соблюдать все требования противопожарной безопасности.

Читайте также

Августовская обрезка роз, лаванды и гортензий: как сохранить бутоны на следующий год сегодня в 13:32

Августовская обрезка творит чудо: сад взорвётся цветами — если срезать вот это

Август решает судьбу цветения. Пара точных срезов сейчас — и весной кусты "выстрелят". Что подрезать, а что не трогать, чтобы не потерять бутоны?

Читать полностью » Секреты хранения лука: температура, вентиляция и защита от гниения сегодня в 13:01

Секрет, о котором молчат дачники: почему лук у одних гниёт, а у других лежит до весны

Узнайте, как сохранить репчатый лук до весны без потерь! Секреты сушки, выбор тары, оптимальная температура и вентиляция — советы опытных дачников.

Читать полностью » NASA: комнатные растения очищают воздух от токсинов и улучшают микроклимат сегодня в 12:22

В воздухе квартиры опаснее, чем на улице: эти растения помогают защититься

Зелёные фильтры в квартире: пять растений, которые очищают воздух и меняют атмосферу дома.

Читать полностью » Выбор места для кедра: учтите размеры участка для роста дерева до 44 метров сегодня в 12:01

Неприхотливый гигант: вот как правильно посадить кедр, чтобы он радовал вас 100 лет

Хотите посадить кедр на участке? Узнайте секреты выбора места, оптимального времени посадки и минимального ухода! Обеспечьте долголетие и величие дерева.

Читать полностью » Лучшее время для укладки дорожки из спилов в Курской области — май или сентябрь сегодня в 11:10

Чернозём, дожди и снег — а дорожка остаётся сухой: проверенный способ для садов Курской области

Тропинка из спилов без грязи и провалов — это реально в Курской области. Породы, пирог основания, пропитки и один приём, который спасает дорожку на годы.

Читать полностью » Как использовать черное мыло и божьих коровок для защиты сада от вредителей сегодня в 11:01

Вот что советуют эксперты: как избавиться от тли без химии — хитрый трюк с черным мылом

Эксперты раскрыли безопасные методы борьбы с тлей: привлечение божьих коровок, черное мыло и севооборот. Защитите сад без химии и сохраните урожай.

Читать полностью » Теплица в Костромской области: как выбрать фундамент и каркас с учётом климата сегодня в 10:48

Ставите теплицу наугад — теряете урожай: схема, что работает в Костромской области

Теплица может украшать участок и давать ранний урожай. Схема для Костромской области: место, фундамент, дренаж, маскировка и один приём, о котором редко говорят.

Читать полностью » Защита растений зимой – лапник, солома или агроволокно: сравнение эффективности сегодня в 10:01

Шокирующий факт о мульче: почему она важнее дорогих удобрений для зимнего сада

Эксперт Никита Чаплин раскрыл секреты подготовки дачи к зиме: уборка листвы для компоста, внесение органики в почву и надёжная защита растений. Советы по сохранению инструментов и мульчированию грядок.

Читать полностью »

