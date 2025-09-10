Зачем продолжать, если любовь ушла? Ширвиндт и его жена нашли ответ

Михаил Ширвиндт, известный телеведущий, и его 35-летняя супруга Анастасия приняли решение развестись. Об этом сама Анастасия сообщила на своей странице в социальных сетях, разместив снимок, на котором они с Михаилом улыбаются в автомобиле. Под этим снимком она оставила комментарий, который звучит весьма откровенно:

"Любовь заканчивается…"

В своём посте Анастасия не скрывает, что больше не чувствует к своему мужу тех сильных эмоций, которые испытывала в начале их отношений. Она объясняет, что для многих людей процесс расставания — это неизбежная часть жизни, когда любовь проходит. Анастасия раскрыла психологические причины, стоящие за этим решением, объяснив, как работают нейрофизиологические процессы, лежащие в основе влюблённости.

Романтическая любовь, по её словам, основана на выбросах дофамина, который вызывает у человека чувство эйфории, приятное возбуждение и зависимость от партнера. Эти ощущения усиливают влечение, побуждая к более ярким проявлениям любви. Однако, как и любое удовольствие, дофамин постепенно истощается, и отношения становятся менее насыщенными. Партнёр становится более предсказуемым, а стремление поддерживать страсть постепенно угасает.

"Романтическая любовь в "стадии страсти" завязана на выбросах дофамина, создающих ощущение эйфории, которая подсаживает человека на иглу и стимулирует проявлять чувства больше и ярче", — подчеркнула Анастасия в своём посте.

Если же отношения изначально начинались с трудностями и дисбалансом в эмоциях, например, когда один из партнёров долго не отвечал взаимностью, может наступить эмоциональное выгорание. Это вызывает охлаждение чувств и приводит к разрыву. Анастасия признаёт, что именно это и произошло в её случае. Для неё становится очевидным, что возвращение к Михаилу невозможно.

Дальше в своем сообщении Анастасия делится мыслями о том, как на протяжении многих лет их отношения были построены на взаимных компромиссах. Их совместные увлечения, общие дела и семейные традиции, в том числе коллекции рецептов и подбор фильмов для совместных вечеров, по её мнению, создавали атмосферу привычного быта, в котором больше не было страсти. Вместо этого она описала, как двое людей могут постепенно становиться партнерами, которые существуют в "реальных жизненных отношениях", но уже не в отношениях страсти и влюбленности.