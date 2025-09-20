Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Приборная панель
Приборная панель
© Designed by Freepik is licensed under Public domain
Главная / Авто и мото
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 1:57

Бензиновая рулетка: что ждёт водителя, решившего ехать "на лампочке"

Моторист: езда на пустом баке повреждает топливную систему автомобиля

Большинство российских автомобилистов ежедневно сталкиваются с одной и той же зависимостью: их машины двигаются только благодаря топливу. Бензин и дизель давно стали привычными спутниками на дорогах, но даже самый внимательный водитель иногда попадает в неприятную ситуацию, когда горючее заканчивается, а ближайшая заправка остаётся за десятки километров. Как действовать в подобном случае и какие ошибки могут стоить дорого — рассказал моторист в беседе с порталом naavtotrasse. ru.

Почему нельзя доводить бак до пустоты

На первый взгляд кажется, что поездка на "лампочке" — обычное дело, ведь у большинства автомобилей при загорании индикатора в баке остаётся ещё около 8-10 литров. Этого действительно хватает на 70-80 километров, но у такой езды есть серьёзные риски.

Во-первых, при полном опустошении бака топливная система может пострадать. Особенно это касается дизельных моторов, где после попадания воздуха двигатель уже не заведётся без прокачки системы. Во-вторых, остатки топлива на дне бака содержат осадок, который засоряет фильтры и форсунки.

"В некоторых ситуациях после полного опустошения запасов горючего приходится прочищать топливную систему", — пояснил моторист.

Поэтому грамотное планирование маршрута и своевременная заправка — ключевые привычки любого автовладельца.

Сравнение: бензин против дизеля

Параметр Бензиновый двигатель Дизельный двигатель
Остаточный пробег при лампочке 70-100 км 70-120 км
Риски при пустом баке Засорение фильтра, перебои в работе Завоздушивание системы, невозможность запуска
Влияние кондиционера Увеличивает расход на 5-10% Увеличивает расход на 5-8%
Устойчивость к осадку в баке Средняя Низкая, чувствителен к примесям

Советы шаг за шагом: как дотянуть до заправки

  1. Сразу после загорания лампочки отключите все дополнительные потребители электроэнергии: мультимедиа, обогрев сидений, зарядку гаджетов. Это снизит нагрузку на генератор.

  2. Выключите кондиционер. Комфорт прохлады стоит дополнительных миллилитров топлива каждые 100 метров.

  3. Закройте окна. На скорости даже небольшое сопротивление воздуха увеличивает расход.

  4. Держите ровный темп движения. Оптимально — низкие обороты в пределах 1500-2000.

  5. Старайтесь ехать по трассе, избегая пробок и резких торможений.

  6. Если понимаете, что заправка слишком далеко, заранее ищите варианты: буксировка, эвакуатор, помощь попутчиков.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: полная поездка "на лампочке".
    → Последствие: засорение топливной системы.
    → Альтернатива: заправляться при остатке ¼ бака.

  • Ошибка: включённый кондиционер и открытые окна.
    → Последствие: увеличенный расход, риск встать на трассе.
    → Альтернатива: отключить климат-систему и ехать с закрытыми стёклами.

  • Ошибка: ожидание помощи на дороге без заранее подготовленного канистры.
    → Последствие: потеря времени, риск для безопасности.
    → Альтернатива: возить с собой запас в сертифицированной канистре на 5-10 литров.

А что если заправки нет поблизости?

Иногда маршрут проходит по сельским районам, где АЗС могут встречаться раз в 50-70 километров. В этом случае стоит заранее:

  • уточнить карту маршрута через навигатор,

  • взять с собой канистру с топливом,

  • договориться с попутчиком или знакомыми об эвакуации в случае ЧП.

Также можно использовать сервисы вызова эвакуатора, которые работают круглосуточно. В крупных городах они приезжают за 20-30 минут.

Плюсы и минусы езды "на лампочке"

Плюсы Минусы
Возможность доехать до заправки без паники Риск повреждения топливной системы
Экономия времени на поиск ближайшей АЗС Засорение фильтров и форсунок
Понимание реального запаса хода авто Стресс и повышенная нагрузка на мотор

FAQ

Как выбрать запас топлива для канистры?
Лучше всего брать канистру на 5-10 литров. Этого хватает, чтобы спокойно доехать до ближайшей АЗС.

Сколько стоит услуга эвакуатора при пустом баке?
В среднем по России — от 2000 до 4000 рублей в зависимости от расстояния.

Что лучше — буксировка или эвакуатор?
Буксировка дешевле, но небезопасна для АКПП и вариаторов. Эвакуатор дороже, но надёжнее.

Мифы и правда

  • Миф: индикатор топлива загорается, когда бак абсолютно пуст.
    Правда: в реальности остаётся 8-10 литров.

  • Миф: езда на остатке никак не влияет на мотор.
    Правда: осадок и примеси из бака попадают в систему.

  • Миф: дизель расходует меньше и потому безопаснее.
    Правда: дизельный мотор сильнее страдает от воздуха в системе.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Автостат: россияне купили 565,5 тыс. автомобилей с пробегом в августе 2025 года сегодня в 0:28

Покупателей больше, машин меньше: как рынок поддержанных авто играет в свои правила

Российский рынок подержанных автомобилей в августе 2025-го показал смешанную динамику: одни марки укрепились, другие потеряли позиции.

Читать полностью » Через сайт ГАИ можно подать обращение в Госавтоинспекцию по вопросам регистрации авто вчера в 23:42

Сторонние приложения врут? Сайт ГАИ расскажет правду о штрафах и изменениях ПДД

Официальный сайт ГАИ часто недооценивают, но он скрывает полезные функции. Разбираем, чем он может быть полезен каждому водителю.

Читать полностью » Автослесарь рассказал о способах избавления от капель на боковых зеркалах автомобиля вчера в 23:15

Капли на зеркалах сводят с ума: автослесарь рассказал, как избавиться от них за минуты

Капли на зеркалах мешают обзору и повышают риск ДТП. Узнайте простой способ защитить боковые зеркала даже без дорогих средств.

Читать полностью » Масложор на новых автомобилях возникает из-за ошибок обкатки, сообщили мотористы вчера в 22:16

Мотор ещё блестит, а уже "кушает" масло: мелочь, которая доводит до капремонта

Масложор — проблема не только подержанных машин. Разбираем, почему он возникает даже на новых авто и как справиться почти бесплатно.

Читать полностью » Эффективные методы очистки колесных дисков от налета: советы автослесаря вчера в 22:14

Тормозная пыль портит вид авто? Вот почему подсолнечное масло бьет автохимию: дешевле и безопаснее

Черный налет на дисках портит вид даже ухоженного авто. Узнайте, чем можно удалить его быстро и без лишних затрат.

Читать полностью » Эксперты объяснили распространённые приёмы недолива топлива на АЗС вчера в 21:19

Бензин утекает в мусорное ведро: самые грязные уловки мелких АЗС

Как водители теряют деньги на маленьких АЗС: от "канистры в ведре" до перепрошивки счётчиков — что важно знать, как проверять и к кому обращаться.

Читать полностью » Эксперты: эксплуатация вариатора требует прогрева зимой и регулярной замены масла вчера в 20:50

Мороз убивает вариатор: ошибки, после которых коробка не прощает

Почему вариаторы любят производители и недолюбливают водители? Разбираем все плюсы и минусы этой трансмиссии, ее слабые места и способы продлить ресурс.

Читать полностью » Средняя стоимость запчастей для ОСАГО выросла на 0,2% — данные РСА вчера в 19:02

Автолюбители недоумевают: как новые справочники ОСАГО ломают привычный бюджет

Справочники запчастей для ОСАГО обновлены: средние цены почти не изменились, но динамика по маркам сильно отличается, влияя на выплаты.

Читать полностью »

Новости
Спорт и фитнес

Фитнес-эксперты: домашние HIIT-тренировки эффективны не хуже занятий в зале
Садоводство

Основные признаки зрелой тыквы: цвет, звук при постукивании, сухая плодоножка и жёсткая кора
Садоводство

Белые грибы разных видов требуют особых условий: ночные температуры от 8 до 16 °C
Еда

Утка с грушей готовится с добавлением специй
Спорт и фитнес

Жим штанги стоя: какие мышцы работают и чем опасны ошибки техники
Еда

Черничный пирог: рецепт с холодным маслом и кукурузным крахмалом для густой начинки
Туризм

China Eastern: перелёт Буэнос-Айрес — Шанхай займёт почти 29 часов с декабря 2025 года
Наука

Комета Леммон достигнет яркости 4-й величины при сближении с Землёй 21 октября
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet