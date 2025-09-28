Квота есть — вакансии будут: работодателей обязали трудоустраивать "особые" категории
На сессии Законодательного собрания, состоявшейся 26 сентября, депутаты ввели административную ответственность для работодателей, которые не выполняют квоты по трудоустройству отдельных категорий граждан.
Кого должны принимать на работу
Квоты распространяются на:
-
участников специальной военной операции (СВО);
-
лиц, освободившихся из мест лишения свободы.
Для организаций установлены следующие требования:
-
предприятия с численностью свыше 100 сотрудников обязаны выделять 1% рабочих мест;
-
предприятия, где заняты от 36 до 100 человек, должны предоставить минимум 1 рабочее место.
Размеры штрафов за нарушение квот
-
Должностные лица - от 20 000 до 30 000 рублей;
-
Индивидуальные предприниматели - от 30 000 до 50 000 рублей;
-
Юридические лица - от 50 000 до 100 000 рублей.
Ответственность за отчётность
Кроме того, работодатели обязаны своевременно информировать о создании или выделении рабочих мест для этих категорий граждан. За нарушения установлены отдельные штрафы:
-
Должностные лица - от 1 000 до 2 000 рублей;
-
Индивидуальные предприниматели - от 2 000 до 3 000 рублей;
-
Юридические лица - от 3 000 до 5 000 рублей.
