Квота есть — вакансии будут: работодателей обязали трудоустраивать "особые" категории

26.09.2025 в 0:34

Врач вовремя заподозрил рак — получил премию: как в Пензенской области поощряют внимательность

Медики Пензенской области получили 678 тыс. рублей за раннее выявление онкологии. Выплаты перечислены в 22 учреждения региона.

25.09.2025 в 23:58

Сентябрь простудил, декабрь ударит гриппом: какие вирусы готовятся атаковать

В Пензенской области рост ОРВИ уже фиксируется, но грипп ожидается лишь к декабрю. В регионе будут циркулировать штаммы A(H1N1), A(H3N2) и B.

24.09.2025 в 21:18

Не просто фонтан и дорожки: в Парке Победы появится памятник тем, кто воевал

В Самаре в Парке Победы установят памятник участникам СВО. Одновременно здесь завершают реконструкцию: готов новый фонтан и обновлённый водоём.

24.09.2025 в 20:27

Спорт против тонны: как форум меняет логистику в Самарской области

С 4 по 7 ноября в Самаре введут ограничения для грузовиков из-за форума «Россия — спортивная держава». Где установят знаки и кто сможет проехать?

24.09.2025 в 19:16

Кластеры, дроны и библиоперформансы: что растёт в регионе, кроме урожая

В Самарской области открыли новый ФАП, отремонтировали дорогу, создали промышленный кластер и культурную площадку. Все хорошие новости недели.

24.09.2025 в 18:11

"А у нас ничего": почему самарским пенсионерам не светят праздничные выплаты

Жительница Самары пожаловалась на отсутствие выплат ко Дню пожилого человека. Минсоцдемографии объяснил, почему регион не предусматривает такие меры.

24.09.2025 в 17:19

Контроль на максимум, зайцам — на выход: в Самаре усилили проверки в транспорте

В Самаре устанавливают новые валидаторы для бесконтактной оплаты проезда. Уже скоро ими оснастят весь транспорт, а вместе с тем появятся и сотни камер.

24.09.2025 в 16:11

От Касимова до Тывы: где в России молоко на завтрак — удар по бюджету

Цены на молоко в России отличаются почти втрое — от 58 до 172 рублей. Почему так происходит и чего ждать от осени и Нового года?

