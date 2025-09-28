Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
рукопожатие
рукопожатие
© Designed by Freepik is licensed under Public domain
Главная / Приволжский федеральный округ
Олег Белов Опубликована сегодня в 4:28

Квота есть — вакансии будут: работодателей обязали трудоустраивать "особые" категории

В регионе ввели штрафы за невыполнение квот по трудоустройству участников СВО и бывших осуждённых

На сессии Законодательного собрания, состоявшейся 26 сентября, депутаты ввели административную ответственность для работодателей, которые не выполняют квоты по трудоустройству отдельных категорий граждан.

Кого должны принимать на работу

Квоты распространяются на:

  • участников специальной военной операции (СВО);

  • лиц, освободившихся из мест лишения свободы.

Для организаций установлены следующие требования:

  • предприятия с численностью свыше 100 сотрудников обязаны выделять 1% рабочих мест;

  • предприятия, где заняты от 36 до 100 человек, должны предоставить минимум 1 рабочее место.

Размеры штрафов за нарушение квот

  • Должностные лица - от 20 000 до 30 000 рублей;

  • Индивидуальные предприниматели - от 30 000 до 50 000 рублей;

  • Юридические лица - от 50 000 до 100 000 рублей.

Ответственность за отчётность

Кроме того, работодатели обязаны своевременно информировать о создании или выделении рабочих мест для этих категорий граждан. За нарушения установлены отдельные штрафы:

  • Должностные лица - от 1 000 до 2 000 рублей;

  • Индивидуальные предприниматели - от 2 000 до 3 000 рублей;

  • Юридические лица - от 3 000 до 5 000 рублей.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Медики региона заработали 678 тысяч рублей за диагностику рака на ранних стадиях 26.09.2025 в 0:34

Врач вовремя заподозрил рак — получил премию: как в Пензенской области поощряют внимательность

Медики Пензенской области получили 678 тыс. рублей за раннее выявление онкологии. Выплаты перечислены в 22 учреждения региона.

Читать полностью » В Пензенской области первые случаи гриппа ожидаются в декабре 25.09.2025 в 23:58

Сентябрь простудил, декабрь ударит гриппом: какие вирусы готовятся атаковать

В Пензенской области рост ОРВИ уже фиксируется, но грипп ожидается лишь к декабрю. В регионе будут циркулировать штаммы A(H1N1), A(H3N2) и B.

Читать полностью » В Самаре в Парке Победы установят памятник участникам СВО — мэр Носков 24.09.2025 в 21:18

Не просто фонтан и дорожки: в Парке Победы появится памятник тем, кто воевал

В Самаре в Парке Победы установят памятник участникам СВО. Одновременно здесь завершают реконструкцию: готов новый фонтан и обновлённый водоём.

Читать полностью » В Самаре установят дорожные знаки для ограничения движения грузового транспорта 24.09.2025 в 20:27

Спорт против тонны: как форум меняет логистику в Самарской области

С 4 по 7 ноября в Самаре введут ограничения для грузовиков из-за форума «Россия — спортивная держава». Где установят знаки и кто сможет проехать?

Читать полностью » В селе Боровка Самарской области открылся новый фельдшерско-акушерский пункт 24.09.2025 в 19:16

Кластеры, дроны и библиоперформансы: что растёт в регионе, кроме урожая

В Самарской области открыли новый ФАП, отремонтировали дорогу, создали промышленный кластер и культурную площадку. Все хорошие новости недели.

Читать полностью » В Самарской области не будут выплачивать пенсионерам деньги ко Дню пожилого человека 24.09.2025 в 18:11

"А у нас ничего": почему самарским пенсионерам не светят праздничные выплаты

Жительница Самары пожаловалась на отсутствие выплат ко Дню пожилого человека. Минсоцдемографии объяснил, почему регион не предусматривает такие меры.

Читать полностью » В Самаре проезд в троллейбусах теперь можно оплатить смартфоном или смарт-часами 24.09.2025 в 17:19

Контроль на максимум, зайцам — на выход: в Самаре усилили проверки в транспорте

В Самаре устанавливают новые валидаторы для бесконтактной оплаты проезда. Уже скоро ими оснастят весь транспорт, а вместе с тем появятся и сотни камер.

Читать полностью » Во Владивостоке литр молока стоит 131 рубль, в Казани — 86 рублей 24.09.2025 в 16:11

От Касимова до Тывы: где в России молоко на завтрак — удар по бюджету

Цены на молоко в России отличаются почти втрое — от 58 до 172 рублей. Почему так происходит и чего ждать от осени и Нового года?

Читать полностью »

Новости
Еда

Заливной пирог с рыбными консервами и картофелем получается мягкими и воздушными
Садоводство

Белая плесень на хризантемах появляется из-за переувлажнения почвы — мнение агрономов
Питомцы

Хаски подходят для бега и спорта, маламуты для перевозки тяжёлых грузов
Технологии

Средняя цена модулей DDR4 достигла $5,947 — рост почти 7 % за неделю
Авто и мото

Автомеханик рассказал, где безопасно размещать гаджеты в салоне, чтобы не нарушать работу климат-контроля
Туризм

Осенние фестивали в России 2025: лучшие направления для поездок
УрФО

Эксперт: перебои с топливом на АЗС связаны с паникой водителей, а не дефицитом
ПФО

С марта 2026 года квитанции за капремонт будут приходить до 5 числа месяца
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet