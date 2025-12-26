Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Рукопожатие после собеседования
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 14:48

Одна строка в резюме может всё испортить: что работодатели видят между датами

Перерыв в карьере не пугает работодателей при правильной подаче — Никольская

Пробелы в трудовой биографии перестали быть редкостью, но по-прежнему вызывают вопросы у работодателей. Решающее значение в таких случаях имеет не сам факт перерыва в работе, а то, как кандидат объясняет этот период. На это обратила внимание владелец агентства по подбору руководителей Fresh Executive Search Виктория Никольская. Об этом она рассказала в беседе с изданием MoneyTimes.

Как работодатели воспринимают перерывы в карьере

По словам эксперта, рекрутеры и руководители оценивают не только даты в трудовой книжке, но и логику рассказа кандидата. Пробелы сами по себе не являются критическим фактором, если человек способен ясно и последовательно объяснить, чем он занимался в этот период.

Важно показать, что время без официального трудоустройства не было потеряно. Работодателю, как отмечает Никольская, принципиально понимать, что кандидат продолжал развиваться и сохранял профессиональную форму, даже если формально не числился в штате компании.

Честность и польза времени

Эксперт рекомендует придерживаться честной позиции, но при этом делать акцент на конструктивной стороне перерыва. Это может быть повышение квалификации, обучение, проектная работа или сотрудничество по договорам подряда.

"Я бы рекомендовала честные ответы максимально по поводу пробелов в трудовой книжке, но желательно, если они существенные, занимались чем-то конструктивным, повышали квалификацию, делали контракты по договору подряда. Чтобы можно было объяснить работодателю, что вы не бездельничали, а занимались развитием, чем-то ценным, что повышает вашу ценность как профессионала, что был опыт", — пояснила владелец агентства Fresh Executive Search Виктория Никольская.

По её словам, такой подход помогает сформировать образ осознанного специалиста, который умеет управлять своей карьерой даже в нестандартных обстоятельствах.

Что может насторожить работодателя

Никольская обращает внимание, что упоминание исключительно личных или бытовых причин перерыва может сыграть против кандидата. Формулировки, связанные с отдыхом, ремонтом, путешествиями или абстрактной "занятостью личными делами", нередко снижают доверие со стороны работодателя.

"Если пробел существенный по времени, от трех месяцев, то говорить, "отдыхал" или "занимался своими личными делами" я бы не рекомендовала. Надо придумать занятие", — посоветовала эксперт.

Как повысить шансы на собеседовании

По мнению Никольской, ключевая задача кандидата — заранее продумать, как он будет рассказывать о сложных этапах биографии. Чёткое и спокойное объяснение, подкреплённое реальными навыками или опытом, помогает снять напряжение и перевести разговор в профессиональное русло.

В итоге именно прозрачность и умение показать ценность своего опыта, а не отсутствие формальных перерывов, становятся фактором, который влияет на решение работодателя.

