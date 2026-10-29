Устроился и через месяц уволился: в России предложили раскрывать неожиданную деталь вакансий

Обязательное указание истории смены сотрудников в описании вакансий не принесет реальной пользы соискателям и может быть легко обойдено работодателями, считает эксперт в сфере HR Елена Булкина. В комментарии изданию NewsInfo она прокомментировала инициативу об открытии данных о текучести кадров на конкретных позициях, отметив избыточность и неинформативность таких сведений для потенциальных работников.

Ранее сообщалось, что в Государственной думе предложили обязать работодателей раскрывать историю смены персонала за последний год непосредственно в текстах объявлений о найме. Председатель комитета ГД по развитию гражданского общества Борис Чернышов пояснил, что такое решение позволит гражданам более осознанно подходить к выбору места работы и защитит их от недобросовестных нанимателей.

Между тем, эксперты отмечают, что обман кандидатов часто касается не только условий труда, но и материального вознаграждения.

По мнению эксперта, попытка публично аккумулировать данные о миллионах вакансий столкнется с техническими и логическими сложностями. Информация о том, сколько человек занимали должность до нового кандидата, не отражает реальной ситуации в компании. Эксперт подчеркивает, что позиция может видоизменяться, расти в требованиях или закрываться из-за недостаточной квалификации предыдущих сотрудников, что никак не характеризует работодателя с негативной стороны.

При этом на рынке труда по-прежнему актуальна проблема, когда вакансия долго остается открытой, что требует от соискателя умения самостоятельно анализировать репутацию фирмы.

"Допустим, много людей занимало позицию, но, возможно, эти люди были плохо обучены, или позиция видоизменялась, развивалась. Когда-то была позицией просто электрика с отверточкой, а теперь это уже фактически сисадмин. Что мне, как работнику, это даст? Да ничего", — пояснила Булкина.

Специалист уверена, что опытные соискатели понимают специфику определенных отраслей, где высокая сменяемость кадров является нормой, например, в строительстве или курьерских службах. Важные аспекты, такие как атмосфера в коллективе или задержки выплат, профессионалы предпочитают выяснять заранее через отзывы и личные каналы. Часто кандидаты сталкиваются с тем, что после фразы о звонке от рекрутера наступает тишина, и дополнительные цифры в вакансии не помогут решить проблему качества коммуникации.

"То, что на рабочем месте каждую неделю меняется человек, компании писать не будут, они найдут способ, как это изменить. Мы сегодня берем восемь человек, а еще двоих приглашаем на позиции девять и десять. Пока у нас уйдет последний с какой-нибудь позиции, мы будем дополнять", — отметила эксперт.

В условиях, когда в стране наблюдается дефицит кадров, работодатели скорее будут использовать бюрократические уловки для скрытия текучки, чем менять подходы к управлению под давлением новых требований к описанию вакансий. Специалисты рекомендуют соискателям развивать персональный брендинг для прямого выхода на качественных нанимателей, минуя сомнительные предложения.

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