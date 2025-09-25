Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Женщина грызет ногти
Женщина грызет ногти
Алина Курнявцева Опубликована сегодня в 20:25

Когда чужой стресс становится твоим: скрытая ловушка для психики

Исследование: сильная реакция на чужой стресс может быть симптомом ПТСР

Люди устроены так, что способны чувствовать чужие переживания почти так же ярко, как собственные. Для кого-то это дар, усиливающий эмпатию, для других — тяжелое испытание. Новое исследование показало: у тех, кто пережил травму войны или насилия, сильная реакция на стресс чужого человека может быть тесно связана с симптомами посттравматического стрессового расстройства (ПТСР).

Что такое ПТСР и кто в зоне риска

Посттравматическое стрессовое расстройство развивается после сильных потрясений — войны, терактов, насилия или потери близких. Его основные признаки хорошо знакомы психиатрам и психотерапевтам:

  • навязчивые воспоминания и "флешбеки";
  • проблемы со сном;
  • постоянное чувство тревоги;
  • эмоциональное оцепенение;
  • раздражительность и гипервозбуждение.

Особенно часто ПТСР встречается у беженцев и мигрантов, вынужденных покидать родные места из-за конфликтов. Они несут двойную нагрузку: травматический опыт прошлого и сложности адаптации на новом месте.

Эмпатия или стрессовый резонанс?

Обычно способность сопереживать помогает нам строить отношения и поддерживать других. Но в некоторых ситуациях эта же черта может усиливать внутренние страдания. Когда человек видит, как другой испытывает стресс, его собственное тело реагирует схожим образом: учащается пульс, меняется дыхание, повышается уровень тревоги. Такой феномен называют стрессовым резонансом.

Исследователи задались вопросом: является ли эта склонность улавливать чужие переживания фактором риска для развития ПТСР или же она сама по себе — часть симптомов расстройства?

Новое исследование: кого и как изучали

В эксперименте участвовали 67 взрослых из арабоязычных стран, переехавших в Германию. Часть из них была беженцами, покинувшими страну из-за войны и насилия, другая часть — мигрантами, приехавшими ради учебы или работы. Все они наблюдали за стрессовым тестом: немецкоговорящий доброволец проходил имитацию собеседования и решал задачи по арифметике перед комиссией.

За участниками в этот момент следили через одностороннее зеркало. Измерялись пульс, вариабельность сердечного ритма, уровень кортизола и самооценка стресса. Это позволяло сравнить, насколько реакция наблюдателей совпадает с реакцией испытуемого.

"Исследование было основано на идее о том, что люди различаются по уровню эмпатии, и эти различия могут повлиять на устойчивость к травме", — сказала автор исследования Кристиана Везарг-Менцель.

Главные выводы

Ожидалось, что высокая эмпатия станет уязвимостью. Но результаты показали другое: сильный стрессовый резонанс не делает человека более подверженным ПТСР, он сам является проявлением расстройства.

Люди с выраженными симптомами ПТСР острее реагировали на чужой стресс: их сердечный ритм и субъективное чувство тревоги синхронно возрастали вместе с испытуемым. При этом уровень кортизола значимой связи не показал.

Интересно, что некоторые наблюдатели испытывали стресс даже сильнее, чем человек, проходивший тест.

Сравнение: беженцы и мигранты

Группа участников

История травмы

Реакция на стресс

Симптомы ПТСР

Беженцы

Пережили войну, насилие, угрозу жизни

Сильные физиологические реакции

Высокий риск и частота симптомов

Мигранты

Переезд ради учебы или работы, без тяжелых травм

Похожие реакции, но без связи с травмами

Симптомы встречаются реже

Вывод: решающим фактором была не принадлежность к группе, а именно наличие симптомов ПТСР.

Советы шаг за шагом: как снизить стрессовый резонанс

  1. Следите за дыханием. Простая техника — вдох на 4 счета, задержка на 2 и выдох на 6.
  2. Используйте успокаивающие практики: йога, медитация, теплая ванна или СПА-процедуры.
  3. Ограничьте просмотр новостей и фильмов с тяжелым эмоциональным содержанием.
  4. Поддерживайте баланс: витамины, прогулки на свежем воздухе, регулярный сон.
  5. При выраженных симптомах — обращайтесь к психотерапевту. Онлайн-консультации сейчас доступны в большинстве стран.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: игнорировать бессонницу и тревогу.
    Последствие: усиление симптомов ПТСР.
    Альтернатива: наладить режим сна, использовать безопасные чаи с мятой или мелиссой, при необходимости — обратиться к врачу.
  • Ошибка: пытаться "гасить" стресс алкоголем.
    Последствие: зависимость и усугубление депрессии.
    Альтернатива: фитотерапия, дыхательные практики, физическая активность.
  • Ошибка: полностью замыкаться в себе.
    Последствие: чувство изоляции и рост тревожности.
    Альтернатива: общение в группах поддержки, волонтерских сообществах или с близкими людьми.

А что если стрессовый резонанс использовать во благо?

Эта чувствительность может работать и в плюс. Люди с высокой эмпатией нередко становятся успешными в профессиях, где важна поддержка — психологи, социальные работники, врачи. Если научиться управлять своим состоянием, чужие эмоции перестают быть разрушительными и превращаются в источник силы.

Плюсы и минусы повышенной эмпатии

Плюсы

Минусы

Глубокое понимание других

Перенос чужого стресса на себя

Способность к поддержке и помощи

Риск выгорания и тревожных расстройств

Легкость в установлении контактов

Сложность отделить свои эмоции от чужих

Высокая социальная вовлеченность

Утомляемость и бессонница

FAQ

Как понять, что у меня ПТСР?
Если вас мучают повторяющиеся воспоминания о травме, проблемы со сном и тревожность дольше месяца — стоит обратиться за консультацией.

Что лучше: медикаменты или психотерапия?
В большинстве случаев оптимально сочетание. Лекарства помогают снизить тревогу, а терапия учит справляться с воспоминаниями.

Мифы и правда

  • Миф: ПТСР развивается только у военных.
    Правда: это может коснуться любого, кто пережил травму.
  • Миф: достаточно силы воли, чтобы "выйти" из расстройства.
    Правда: ПТСР — это диагноз, требующий лечения.
  • Миф: люди с ПТСР опасны для окружающих.
    Правда: чаще всего они представляют опасность только для себя из-за саморазрушительных мыслей.

Сон и психология

Нарушения сна — частый спутник ПТСР. Бессонница или кошмары становятся дополнительным источником тревоги. Помогает гигиена сна: регулярный график, отказ от кофеина вечером, удобный матрас, а также дыхательные практики перед сном.

Три интересных факта

  1. У некоторых людей стрессовый резонанс выражен так сильно, что их организм реагирует ярче, чем у самого "объекта наблюдения".
  2. Эмпатия связана с активацией определенных зон мозга — в частности, передней поясной коры.
  3. Стрессовый резонанс может быть временным явлением, но при ПТСР он становится хроническим.

Исторический контекст

  • XX век: термин "обстрелянный невроз" применялся к солдатам после Первой мировой войны.
  • 1980-е: диагноз ПТСР официально включили в DSM — классификацию психических расстройств.
  • Сегодня: понятие расширилось, охватывая жертв насилия, катастроф, миграционных кризисов.

