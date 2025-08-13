Когда в доме скандал, пёс выбирает не нейтралитет

Кажется, у собак по-настоящему доброе сердце. Новое исследование, проведённое в Университете Буэнос-Айреса, показало: если пёс становится свидетелем ссоры в семье, он интуитивно встаёт на сторону того, кого воспринимает как "жертву". И делает это не агрессивно, а максимально тактично — с поддержкой, вниманием и лаской.

Как проходил эксперимент

Аргентинские учёные пригласили в исследование 23 собаки разных пород. Во время эксперимента хозяева животных разыгрывали бытовой конфликт: громко спорили, жестикулировали и даже боролись за предмет.

Пока в комнате разворачивалась инсценировка ссоры, питомцы явно нервничали — внимательно наблюдали за происходящим и испытывали заметный стресс.

Кого собаки считают "своим"

Реакция собак была удивительно чёткой. Практически все они старались подойти именно к тому человеку, который в конфликте выглядел пострадавшим. Животные не просто подходили — они становились рядом, демонстрировали успокаивающее поведение и даже пытались утешить "жертву".

После завершения конфликта собаки продолжали избегать агрессора и чаще возвращались к тому, кто, по их мнению, нуждался в поддержке.

Члены семьи с хвостами

Авторы работы пришли к выводу: псы воспринимают семью как единую социальную группу и интуитивно стремятся сохранить внутри неё мир.

Результаты эксперимента подтверждают, что собаки не просто наблюдатели, а активные участники семейной динамики. Они реагируют на эмоциональные изменения и стараются восстановить гармонию, оказывая помощь тому, кто в ней нуждается.