Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Пенсионерка разминается
Пенсионерка разминается
© freepik.com is licensed under Public domain
Главная / Красота и здоровье
Алина Курнявцева Опубликована сегодня в 15:23

Стареть — не приговор: доказано, что вернуть энергию можно даже после 70

Доктор Мейбл Хо: большинство пожилых людей способны вернуть хорошее самочувствие за несколько лет

С возрастом мы начинаем внимательнее относиться к питанию, физической активности и сну. Но новые исследования показывают, что для настоящего долголетия этих привычек недостаточно. Оптимальное самочувствие невозможно без эмоционального равновесия, поддержки окружающих и уверенности в себе.

Исследование, проведённое в Канаде, доказало: даже если человек старше 60 лет теряет физическую форму или испытывает трудности со здоровьем, он способен вернуть себе хорошее самочувствие и жизненный тонус всего за несколько лет.

"Наше исследование более 8000 пожилых людей показало, что многие, кто не был в оптимальном благополучии в начале исследования, смогли восстановить его всего за три года", — сказала доктор Мейбл Хо.

Что такое оптимальное благополучие

Под этим термином учёные понимают не просто отсутствие болезней, а комплекс факторов: социальная вовлечённость, эмоциональная устойчивость, положительное восприятие возраста, а также возможность сохранять активность без серьёзных ограничений.

"Исследование даёт надежду и практические выводы для пожилых людей, показывая, что при правильной поддержке и выборе образа жизни можно вернуть высокий уровень благополучия", — отметила доктор Эсме Фуллер-Томсон.

Речь идёт не о теории. Каждый четвёртый участник канадского проекта за три года заметно улучшил физическое и психическое состояние, доказав, что возраст не приговор.

Почему одни восстанавливаются быстрее

Учёные выяснили, что наилучшие результаты демонстрировали те, кто с самого начала имел устойчивое эмоциональное состояние, чувство удовлетворённости и поддержку близких. Позитивный настрой оказался почти в пять раз важнее, чем исходное состояние здоровья.

Хорошие отношения с окружающими, финансовая стабильность, регулярная физическая активность и отказ от вредных привычек создают условия для восстановления. Немаловажную роль играет и качественный сон — он снижает уровень стресса, укрепляет иммунитет и улучшает память.

Комплексный подход к здоровью

Даже если у пожилого человека есть хронические заболевания, изменить самочувствие к лучшему возможно. Основу составляют три привычки: движение, сбалансированное питание и здоровый сон. Но к ним стоит добавить ещё две составляющие — активное общение и снижение уровня одиночества.

"Связь между разумом и телом невероятно недооценивается западной медициной", — сказал директор по профилактике сердечно-сосудистых заболеваний Эндрю Фримен.

Социальная изоляция опасна не меньше, чем гипертония. Согласно исследованиям, у людей старше 50 лет, которые постоянно чувствуют себя одинокими, риск инсульта выше на 56%. А регулярное общение, встречи с друзьями и участие в общественных делах стимулируют когнитивные функции и снижают вероятность деменции.

Советы шаг за шагом: как вернуть энергию

  1. Начните с малого. Добавьте к ежедневной активности хотя бы 1000 шагов. Это можно сделать просто — припарковав машину чуть дальше от магазина или пройдя пешком одну остановку.
  2. Включите силовые упражнения. Даже лёгкая нагрузка с гантелями или резиновой лентой укрепляет мышцы и кости.
  3. Сделайте питание разнообразным. Ешьте больше овощей, цельнозерновых и продуктов, богатых омегой-3. Для контроля давления полезны бобовые и зелёные овощи.
  4. Обратите внимание на сон. Старайтесь ложиться в одно и то же время и не использовать гаджеты перед сном.
  5. Не изолируйтесь. Посещайте клубы по интересам, звоните друзьям, участвуйте в волонтёрских проектах.

"Развитие прочных социальных связей является важным компонентом общего благополучия", — подчеркнула доктор Фуллер-Томсон.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: замыкаться в себе и избегать общения.
    Последствие: повышается уровень стресса, ухудшается память.
    Альтернатива: занятия йогой или плаванием, участие в онлайн-клубах и курсах по интересам.
  • Ошибка: сидячий образ жизни.
    Последствие: повышается риск диабета и сердечно-сосудистых заболеваний.
    Альтернатива: регулярная ходьба, танцы, скандинавская ходьба.
  • Ошибка: нерегулярное питание.
    Последствие: скачки сахара в крови и утомляемость.
    Альтернатива: сбалансированное меню, включающее орехи, рыбу, кисломолочные продукты.

Таблица: плюсы и минусы привычек долголетия

Привычка

Плюсы

Возможные минусы

Регулярные прогулки

Улучшают кровообращение, снижают давление

Требуют самодисциплины

Социальная активность

Поддерживает когнитивные функции

Может вызывать усталость у интровертов

Медитация и дыхательные практики

Снижают стресс, улучшают концентрацию

Эффект наступает не сразу

Сбалансированная диета

Контролирует вес и уровень сахара

Иногда дороже, чем "быстрая" еда

Режим сна

Повышает иммунитет и настроение

Сложно соблюдать при бессоннице

А что если вы начали поздно?

Многие считают, что менять привычки после 60 бессмысленно. Но исследования показывают обратное. Даже небольшие улучшения в активности и питании дают ощутимый эффект уже через полгода.

"Наше исследование меняет повествование, показывая, что благополучие в пожилом возрасте не является статичным", — сказала доктор Хо.

Даже если вы долгое время пренебрегали физическими нагрузками, не поздно начать. Важно выбрать мягкий темп, не ставить недостижимых целей и радоваться малым победам.

Мифы и правда о здоровье после 60

  • Миф: после 65 лет уже поздно заниматься спортом.
    Правда: умеренная нагрузка помогает снизить риск инфарктов и укрепить суставы.
  • Миф: пожилым нужно меньше спать.
    Правда: взрослым старше 60 лет необходимо 7-8 часов сна для восстановления организма.
  • Миф: если не было хронических болезней в молодости, они не появятся позже.
    Правда: образ жизни, питание и стресс влияют на здоровье в любом возрасте.

FAQ

Как выбрать подходящую физическую активность?
Лучше всего начать с ходьбы, плавания или йоги. Перед этим стоит проконсультироваться с врачом, чтобы подобрать безопасный уровень нагрузки.

Что лучше для памяти: кроссворды или физические упражнения?
Исследования показывают, что сочетание умственных задач с умеренной физической активностью даёт максимальный эффект.

3 интересных факта

  • Исследование профессора Гарвардской школы медицины Имин Ли и её коллег показало, что пожилые люди, которые проходят больше 4500 шагов в день, живут дольше, чем те, кто ходит меньше 3000, причём эффект увеличивается до 7000 шагов.
  • Смех снижает уровень кортизола — гормона стресса — почти так же эффективно, как дыхательная гимнастика.
  • Чтение книг хотя бы 30 минут в день улучшает концентрацию и снижает риск когнитивных нарушений.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Растворимый кофе безопасен и стабилен по вкусу при правильной температуре — Станислав Митрофанов сегодня в 11:28
30 секунд до идеальной чашки: секрет вкусного растворимого кофе, о котором молчат бариста

Правильная температура и внимание к деталям превращают обычный растворимый кофе в вкусный напиток без горечи. Главное — не заливать его кипятком.

Читать полностью » Врач Каран Раджан: охлаждённые круассаны действуют как пребиотик и улучшают пищеварение сегодня в 10:42
Хруст, который идёт на пользу: круассаны признали союзниками здорового микробиома

Британский хирург объяснил, почему круассаны не стоит считать вредным завтраком. При правильном приготовлении и умеренном употреблении они могут даже улучшить здоровье кишечника.

Читать полностью » Чай укрепляет сердце и снижает холестерин благодаря полифенолам — Алёна Трояник сегодня в 10:28
Не просто напиток, а эликсир: как зелёный и белый чай заставляют сердце работать, а кожу — сиять

Обычная чашка чая способна поддержать сердце, укрепить сосуды, ускорить обмен веществ и даже снять стресс. Главное — знать, какой сорт выбрать.

Читать полностью » Алексей Калинчев предложил направить налог с газировки на профилактику диабета сегодня в 9:37
Сладкие напитки приравняют к сигаретам: врачи требуют изменить пищевые привычки страны

Эндокринолог поддержал идею акциза на сладкие напитки и предложил направить средства не на лекарства, а на профилактику диабета и просвещение населения.

Читать полностью » Кефир поддерживает микрофлору и иммунитет независимо от времени приёма — Фелис Шнолль-Суссман сегодня в 9:28
Стакан перед сном, который не творит чудес: почему кефир полезен всегда, а не только ночью

Миф о пользе вечернего кефира развенчан. Узнайте, почему врачи считают, что важна не ночь, а регулярность, и как правильно пить кефир для пользы кишечника.

Читать полностью » Врач Зарема Тен рассказала, чем полезны сливы и кому их нельзя есть в избытке сегодня в 8:33
Чернослив действует мягко, но беспощадно: осенний фрукт, который легко перегнуть

Сливы и чернослив не только помогают при запорах, но и защищают клетки от старения. Однако переедание этих фруктов может обернуться расстройством пищеварения.

Читать полностью » Эндокринолог Фетисова предупредила: кофе без воды вызывает обезвоживание и усталость сегодня в 8:06
Без кофе не человек, а с кофе — робот: как найти золотую дозу бодрости и не перегореть

Кофе может быть как другом, так и врагом вашего организма. Узнайте, где проходит грань между пользой и вредом, и как превратить чашку кофе в ежедневный источник энергии без последствий.

Читать полностью » Повышенный холестерин связан с рационом, богатым жирной пищей — врач Крулёв сегодня в 7:59
Сосуды в плену жира: как обычный ужин превращается в ловушку для сердца

Некоторые продукты кажутся безвредными, но именно они медленно засоряют сосуды. Кардиолог объяснил, как распознать риск и что сделать, чтобы вернуть здоровье сердцу.

Читать полностью »

Новости
Садоводство
Чеснок помогает розам цвести пышнее и отпугивает тлю и слизней естественно
Наука
Эксперимент в Токио открыл новое физическое состояние воды в нанопорах — Макото Тадокоро
Авто и мото
Эксперт "ВсеИнструменты.ру" Соколов рассказал, когда выгоднее покупать зимние шины
Питомцы
С приходом прохлады у большинства собак начинается сезонная линька
Технологии
Французская прокуратура начала расследование против Apple из-за Siri
Еда
Свекла и морковь в борще: их природная сладость компенсирует необходимость добавления сахара
Культура и шоу-бизнес
В Казахстане начнутся съёмки новой части "Доспехов Бога" с Джеки Чаном
Спорт и фитнес
Как бодифлекс помогает в борьбе с лишним весом: мифы и реальность
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet