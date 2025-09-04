Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Как справиться с анорексией
Алина Курнявцева Опубликована сегодня в 22:31

Эмоции тяжелее еды: как чувства превращаются в килограммы

Психиатр Клерже назвал эмоции причиной возвращения лишних килограммов после диет

Каждому знакомо ощущение, когда после тяжелого дня рука тянется к тарелке, будто еда способна заглушить грусть или раздражение. Для многих это становится привычкой, а вместе с ней приходят и так называемые эмоциональные килограммы. Они появляются не из-за банального переедания, а потому что пища начинает играть роль утешителя, заменяя поддержку и спокойствие.

Почему килограммы "цепляются" к эмоциям

Люди, которые пробовали разные диеты, часто удивляются: вес то уходит, то возвращается, и иногда даже в большем объёме. Психиатр Стефан Клерже поясняет, что это не случайность:

"Эти лишние килограммы отказываются отделяться от вас, а если и возвращаются, то возвращаются, а иногда их становится еще больше", — сказал он.

По его словам, дело в том, что плохая регуляция эмоций сама по себе способна провоцировать колебания веса, даже если человек не склонен к перееданию или не страдает расстройствами пищевого поведения.

Роль памяти и детских привычек

Наши пищевые реакции запускаются гораздо глубже, чем кажется. Лимбическая система и гиппокамп в мозге отвечают не только за аппетит, но и за эмоции и воспоминания. Именно поэтому так сильно влияют детские привычки и опыт, связанные с едой.

"Это объясняет, почему наши прошлые эмоции, особенно из нашего детского опыта, играют роль в эмоциональном наборе веса", — пояснил доктор Клерже.

Если в детстве еда воспринималась как способ справиться с переживаниями или как награда, во взрослом возрасте мозг воспроизводит эти же сценарии. В итоге стресс или скука автоматически толкают к холодильнику.

Как эмоции управляют аппетитом

Когда человек сталкивается с неприятной ситуацией, в организме активизируются механизмы "орального импульса" и "утешения". Эмоции напрямую воздействуют на уровень нейромедиаторов: дофамина, серотонина, галанина. Они отвечают за чувство удовольствия и насыщения. В моменты грусти или тревоги организм буквально требует подпитки, чтобы вернуть себе баланс.

Почему диеты не помогают

Диеты часто оказываются не союзниками, а врагами в борьбе с эмоциональными килограммами. Ограничения создают разочарование, усиливают негативное восприятие голода и провоцируют новые срывы.

"Диеты не держат эмоциональные килограммы, наоборот, увеличивают их", — отметил психиатр Стефан Клерже.

Таким образом, строгие ограничения лишь усугубляют проблему, а не решают её.

Что можно изменить

Чтобы справиться с лишним весом, который связан с эмоциями, важно сосредоточиться не на жёстких ограничениях, а на понимании собственных чувств.

  1. Учитесь отличать настоящий голод от эмоционального. Для этого можно заранее составить список занятий, которые отвлекут от рефлекторного приёма пищи.
  2. Старайтесь определять и называть свои эмоции одним словом. Это помогает осознать их и перестать прятать за едой.
  3. Понаблюдайте за собой в спокойной обстановке: какие ситуации вызывают пищевой позыв, какие чувства скрываются за этим.

Если самостоятельно разобраться трудно, полезна помощь специалиста — психолога или психиатра. Поддержку также дают когнитивно-поведенческие методы терапии, которые учат есть без напряжения и тревоги.

Движение и восстановление баланса

Не стоит забывать и о теле. Регулярная физическая активность — не только способ сжечь калории, но и инструмент восстановления психического равновесия. Спорт помогает снижать уровень стресса, укрепляет уверенность и улучшает сон.

Помимо этого, эффективны практики, которые соединяют разум и тело: йога, медитация, дыхательные упражнения, шиацу или иглоукалывание. Они позволяют снизить внутреннее напряжение и уменьшить желание "заесть" неприятные переживания.

В конечном счёте важно понимать: эмоциональные килограммы — это не столько вопрос диеты, сколько вопрос внутреннего состояния. Чтобы освободиться от них, нужно научиться по-другому реагировать на эмоции, а не перекладывать их на тарелку.

