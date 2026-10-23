Злость и стресс сжигают изнутри: простые упражнения помогают выпустить пар без тяжелых тренировок

Для эффективного подавления агрессии и снижения негативного влияния стресса на организм лучше всего подходят упражнения на выносливость, рассказал физиолог, спортивный тренер, председатель клуба "Прощай, диабет!" Борис Жерлыгин. В беседе с NewsInfo эксперт пояснил, что классическая работа с тяжелыми весами в спортзале не всегда является оптимальным решением для эмоциональной разгрузки.

Ранее российским офисным сотрудникам, испытывающим желание ударить коллегу, советовали кричать в закрытой машине или приседать непосредственно на рабочем месте. Психологи подчеркивали, что интенсивная физическая активность и дыхательная гимнастика помогают оперативно переработать накопившееся раздражение.

По словам Жерлыгина, силовые тренировки с большим весом способствуют выбросу относительно малого количества эндорфинов, при этом гормоны стресса "съедаются" организмом недостаточно эффективно. Наилучший результат показывают циклические нагрузки, которые запускают процесс окисления жиров. Специалисты подтверждают, что даже упражнения на 15 минут в день способны заложить фундамент для психоэмоциональной устойчивости.

"От штанги мало эндорфинов и подобных веществ. Гормонов счастья мало выделяется. Какие-то виды спорта на выносливость гораздо эффективнее. А если со штангой, тогда малый вес, но большое количество повторений", — пояснил Жерлыгин.

Физиолог отметил, что длительные приседания или медленный бег позволяют организму переключиться на жировое энергообеспечение, что благотворно сказывается на биохимии крови и работе мозга. Исследования Гарварда также демонстрируют, что регулярная физическая активность существенно снижает риски развития глубоких депрессивных состояний.

"Если будете мыть полы с повышенной интенсивностью, в спортивном режиме, тоже работает", — добавил эксперт.

Тренер предупредил, что приступать к нагрузкам нужно с учетом текущего состояния здоровья, чтобы избежать травм суставов. Важно помнить, что неправильная техника выполнения движений или чрезмерное рвение без подготовки превращают базовые упражнения в фактор риска для организма.

"Если в кровь выбрасываются клетки вещества, естественно, они через мозг пройдут многие. Не все, но многие. Мозг выдает команду на работу, у него клетки тоже переключаются", — поясняет физиолог.

Для тех, кто предпочитает занятия вне дома, обычная прогулка в парке может стать инструментом для снижения уровня кортизола. Также эксперты в области медицины напоминают, что аэробная физическая нагрузка часто становится первым и необходимым шагом в комплексной терапии психического благополучия.

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