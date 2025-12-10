Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Загруженный офисный работник
Загруженный офисный работник
© freepik by jcomp is licensed under public domain
Главная / Общество
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 13:44

Незакрытые эмоции становятся ловушкой: как незримые гештальты держат человека годами

Негативные переживания создают незакрытые гештальты — психолог Пузырев

Образы, которые человек хранит в памяти годами, способны влиять на его поведение так же сильно, как реальные события, и, как сообщает MosTimes, психологи называют такие конструкции гештальтами. Они возникают мгновенно — при одном лишь упоминании человека или ситуации — и запускают эмоциональные реакции, которые нередко требуют проработки.

Что такое гештальт

Практикующий психолог, доктор филологических наук Александр Пузырев объясняет, что гештальт формируется как целостный мысленный образ, вызывающий устойчивые эмоции. Его структура складывается из воспоминаний, ассоциаций и переживаний, связанных с конкретным человеком или предметом.

"Вот когда вы произносите слово "мама", вы представляете глаза, лицо, выражение глаз, улыбку, фигуру, то есть вы её вспоминаете целиком и сразу. Вот можно сказать, что образ мамы это гештальт. Точно так же, как машина. Вот скажет кто-то вам "машина", вы представите не машину вообще, вы представите собственную машину", — пояснил Пузырев.

По словам специалиста, гештальты могут сохраняться всю жизнь, поскольку эмоциональная память часто оказывается прочнее событийной. Именно поэтому отголоски прошлого продолжают влиять на решения и реакции человека, а незавершённые переживания становятся источником внутреннего напряжения. Понимание природы этих образов помогает определить, какие именно эмоции требуют переосмысления.

Зачем "закрывать" гештальт

Закрытие гештальта означает возвращение к нейтральному отношению к ситуации, которая когда-то вызвала дискомфорт. Психолог подчёркивает, что речь чаще идёт об отрицательных эмоциях: страхе, обиде, злости. Он объясняет, что человек нередко воспринимает пережитое как навязанное извне, хотя в профессиональной методологии это считается внутренним выбором взаимодействия с определённым опытом.

Пузырев отмечает, что важно устранить эмоциональный заряд, который продолжает сопровождать воспоминание.

"Перестать испытывать в связи с событием или человеком эмоции. Чаще всего это касается не положительных, а отрицательных эмоций. Какой-то человек нас заставил страдать, нам кажется, что он заставил нас страдать. С точки зрения той методологии, которой я пользуюсь, это мы его нашли, чтобы он заставил нас пострадать", - сказал эксперт.

акой подход помогает переосмыслить источник внутреннего конфликта и сформировать более устойчивую психологическую реакцию.

Как проходит работа с переживаниями

Эксперт подчёркивает, что закрывать гештальт можно и самостоятельно, но этот процесс занимает больше времени, особенно если речь идёт о давних или травматичных ситуациях. Психотерапевтическая работа позволяет двигаться быстрее благодаря структурированным методикам и профессиональной поддержке. Самостоятельная попытка также даёт результат, но требует терпения и последовательности.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Предпринимателя осудили за мошенничество при строительстве домов — прокуратура сегодня в 6:11
46 миллионов ушли в песок: приговор по делу о фиктивном строительстве поставил точку в долгой афере

Предпринимателя из Южно-Сахалинска осудили за мошенничество при строительстве домов на 46 млн рублей. Суд назначил 10 лет колонии и арест имущества.

Читать полностью » Ёлка становится важным символом ожидания Нового года — психолог Мухина вчера в 17:36
Обычные мелочи творят чудеса: как дом заставить пахнуть праздником и счастьем

Психолог Анна Мухина рассказала Pravda. Ru, как рождается новогоднее настроение и почему запах мандаринов способен вернуть ощущение детского чуда.

Читать полностью » Судебные споры помогут оценить надёжность УК — эксперт по ЖКХ Сергеев вчера в 16:15
Подъезд блестит, а суды кипят: как красивый фасад скрывает коммунальные бури

Как распознать добросовестную управляющую компанию и избежать ошибок при выборе? Эксперт объясняет, на что обратить внимание в первую очередь.

Читать полностью » Пересмотр МРОТ возможен после стабилизации экономики — депутат Бессараб вчера в 13:30
МРОТ в России — это только начало: когда новые методики расчёта зарплат коснутся каждого

Пересмотр расчета МРОТ возможен, но только после стабилизации экономики, отметила депутат Светлана Бессараб. Как новые подходы помогут учесть реальные доходы граждан?

Читать полностью » Школьники скупают конфеты с алкоголем через маркетплейсы — Baza вчера в 13:24
Сладости с алкоголем — новый тренд среди школьников: что скрывает опасная мода на новогодние конфеты

Российские школьники массово покупают конфеты с алкоголем через маркетплейсы. Как это влияет на их здоровье и безопасность?

Читать полностью » Московский суд признал законным второй приговор для маньяка Душителя — ТАСС вчера в 10:09
Новая жизнь в тюрьме: второе пожизненное для душителя Миргорода

Мосгорсуд оставил в силе второй пожизненный приговор серийному убийце Владимиру Миргороду, который был признан виновным в убийствах женщин и мужчин в Москве.

Читать полностью » Молодые педагоги Амурской области получат 500 тыс. рублей вчера в 10:09
Стипендия вместо бедности: как Амурская область делает педагогику привлекательной для молодежи

В Амурской области значительно увеличили выплаты для выпускников педагогических специальностей, обучавшихся по целевым договорам. Меры направлены на привлечение молодых специалистов в регион.

Читать полностью » Путин утвердил призыв запасников на военные сборы в 2026 году 08.12.2025 в 23:50
Россия готовит резерв к новому циклу: военные сборы 2026 года станут самыми масштабными за последние годы

Путин подписал указ о плановых военных сборах запасников на 2026 год: документ определяет ведомства, где россияне пройдут подготовку, и подтверждает ежегодный характер программы.

Читать полностью »

Новости
Общество
Финансовые тайны нарушают доверие между партнёрами — психолог Коновалова
Питомцы
Собаки едят из кошачьего лотка из-за сильных запахов — ветеринары
Наука
Астрономы сравнили линии хлора и калия с серой и аргоном — Nature Astronomy
Красота и здоровье
Судорога в бассейне требует немедленного натяжения носка ноги — тренер Калиниченко
Садоводство
Сенполии сталкиваются с сухим воздухом и слабым светом в декабре — цветоводы
ЮФО
В Ленинском районе возбудили дело за пятимесячную невыплату — Крымская газета
Спорт и фитнес
Водные тренировки помогают восстанавливаться после травм — Патрисия Миллер
ЮФО
Крым рассматривает использование очищенных стоков для полива — эксперт Николенко
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet