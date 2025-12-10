Незакрытые эмоции становятся ловушкой: как незримые гештальты держат человека годами

Образы, которые человек хранит в памяти годами, способны влиять на его поведение так же сильно, как реальные события, и, как сообщает MosTimes, психологи называют такие конструкции гештальтами. Они возникают мгновенно — при одном лишь упоминании человека или ситуации — и запускают эмоциональные реакции, которые нередко требуют проработки.

Что такое гештальт

Практикующий психолог, доктор филологических наук Александр Пузырев объясняет, что гештальт формируется как целостный мысленный образ, вызывающий устойчивые эмоции. Его структура складывается из воспоминаний, ассоциаций и переживаний, связанных с конкретным человеком или предметом.

"Вот когда вы произносите слово "мама", вы представляете глаза, лицо, выражение глаз, улыбку, фигуру, то есть вы её вспоминаете целиком и сразу. Вот можно сказать, что образ мамы это гештальт. Точно так же, как машина. Вот скажет кто-то вам "машина", вы представите не машину вообще, вы представите собственную машину", — пояснил Пузырев.

По словам специалиста, гештальты могут сохраняться всю жизнь, поскольку эмоциональная память часто оказывается прочнее событийной. Именно поэтому отголоски прошлого продолжают влиять на решения и реакции человека, а незавершённые переживания становятся источником внутреннего напряжения. Понимание природы этих образов помогает определить, какие именно эмоции требуют переосмысления.

Зачем "закрывать" гештальт

Закрытие гештальта означает возвращение к нейтральному отношению к ситуации, которая когда-то вызвала дискомфорт. Психолог подчёркивает, что речь чаще идёт об отрицательных эмоциях: страхе, обиде, злости. Он объясняет, что человек нередко воспринимает пережитое как навязанное извне, хотя в профессиональной методологии это считается внутренним выбором взаимодействия с определённым опытом.

Пузырев отмечает, что важно устранить эмоциональный заряд, который продолжает сопровождать воспоминание.

"Перестать испытывать в связи с событием или человеком эмоции. Чаще всего это касается не положительных, а отрицательных эмоций. Какой-то человек нас заставил страдать, нам кажется, что он заставил нас страдать. С точки зрения той методологии, которой я пользуюсь, это мы его нашли, чтобы он заставил нас пострадать", - сказал эксперт.

акой подход помогает переосмыслить источник внутреннего конфликта и сформировать более устойчивую психологическую реакцию.

Как проходит работа с переживаниями

Эксперт подчёркивает, что закрывать гештальт можно и самостоятельно, но этот процесс занимает больше времени, особенно если речь идёт о давних или травматичных ситуациях. Психотерапевтическая работа позволяет двигаться быстрее благодаря структурированным методикам и профессиональной поддержке. Самостоятельная попытка также даёт результат, но требует терпения и последовательности.