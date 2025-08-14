Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Поджатые губы
Главная / Наука и технологии
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 11:08

7 миллионов пользователей раскрыли тайну: эти эмоции делают посты суперпопулярными

Ученые в шоке: эти эмоции делают ваш контент вирусным в соцсетях

В современном цифровом мире социальные сети играют огромную роль в нашей жизни, влияя на то, как мы общаемся, воспринимаем информацию и выражаем свои эмоции.

Недавнее исследование выявило, что влияние различных эмоций на распространение контента в социальных сетях значительно отличается от того, что происходит в реальной жизни. Например, тревога и любовь могут способствовать виральности контента, в то время как гнев или грусть, наоборот, замедляют его распространение.

Для проведения исследования ученые проанализировали 387 486 записей, которыми поделились почти 7 миллионов пользователей WeChat, одной из крупнейших социальных сетей в мире.

Записи были классифицированы по словарю, разделены на восемь групп, связанных с базовыми эмоциями, после чего была оценена их охват и скорость распространения. Результаты этого исследования, опубликованные в журнале Information Systems Research, выявили ряд интересных закономерностей.

Основные выводы: какие эмоции "вирусные”, а какие — нет

Основным выводом исследования стало то, что тревога, любовь и удивление оказывают положительное влияние на распространение контента, делая его более вирусным. В то же время гнев, грусть и радость оказывают отрицательное влияние, замедляя распространение информации. Эти результаты противоречат привычному пониманию эмоций и демонстрируют, что в социальных сетях действуют свои правила.

Исследование также показало, что разные демографические группы по-разному реагируют на эмоциональный контент. Люди старшего возраста чаще делятся постами, выражающими гнев или тревогу, а молодые пользователи чаще распространяют контент, вызывающий отвращение. Кроме того, пользователи с большим количеством друзей в социальных сетях чаще делятся записями, выражающими любовь, тревогу, ожидание или отвращение, в то время как те, у кого мало друзей, чаще делятся постами, выражающими гнев или удивление.

"Похожие” эмоции, противоположные эффекты: гнев против тревоги

Одним из главных сюрпризов для авторов исследования стало то, что "похожие” эмоции могут оказывать совершенно противоположное влияние на распространение контента. Например, хотя и гнев, и тревога являются негативными эмоциями, тревожные посты распространяются значительно лучше, чем гневные.

По мнению Ифаня Юя, ведущего автора исследования из Школы бизнеса МакКомбса Техасского университета в Остине, гнев часто воспринимается как реактивный или иррациональный, а тревога требует больше времени и размышлений, поэтому пользователи могут считать ее более надежной и полезной для других.

Ифань Юй надеется, что его исследование поможет авторам контента более осознанно подходить к использованию эмоционального языка. Он объясняет: "Важно не только то, положительная эмоция или отрицательная. Имеет значение конкретный тип эмоции и какой сигнал она посылает читателю.

Некоторые эмоции, такие как тревога или любовь, могут побуждать людей к взаимодействию, поддержке или предупреждению других. Другие, например гнев или радость, могут казаться слишком агрессивными или эгоцентричными, из-за чего люди реже ими делятся”.

Польза для соцсетей: выявление и контроль контента

Результаты исследования могут быть полезны и для самих социальных сетей. Используя наши модели, платформы могут выявлять контент с чрезмерно эмоциональными выражениями и прогнозировать его потенциальное распространение, чтобы своевременно вмешиваться.

Особое внимание стоит уделять любви, удивлению и особенно тревоге, поскольку эти эмоции могут порождать крупные информационные волны. В конечном итоге, исследование может сделать социальные сети безопаснее, помогая платформам лучше выявлять потенциально вредный контент на ранних этапах и поддерживая более тонкие, основанные на данных и эффективные политики.

Интересные факты о социальных сетях:

  • Первой социальной сетью была SixDegrees. com, запущенная в 1997 году.
  • Facebook насчитывает более 2,9 миллиардов активных пользователей в месяц.
  • В среднем, пользователь тратит около 2,5 часов в день на социальные сети.
  • Самой популярной социальной сетью среди подростков является TikTok.

Исследование о влиянии эмоций на распространение контента в социальных сетях раскрывает сложные взаимосвязи между человеческими переживаниями и цифровым миром. Понимание этих закономерностей может помочь авторам контента создавать более эффективные публикации, а социальным сетям — обеспечивать более безопасную и позитивную онлайн-среду.

