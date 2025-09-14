Технологии, которые становятся членами семьи: как робот-совёнок завоевал сердца людей

Исследования показали, что технологии, которые становятся частью нашей повседневной жизни, могут оказывать более глубокое влияние, чем мы думаем. Одним из таких примеров являются роботы-компаньоны, которые изначально создаются для конкретных функций, но позже становятся неотъемлемой частью семьи. Одним из ярких случаев такого явления является робот-читатель Лука, выполненный в форме совы, который, несмотря на то, что перестал выполнять свою изначальную задачу — чтение книг для детей, продолжает быть важной частью жизни семей.

Как Лука стал членом семьи

В 2021–2025 годах учеными из Канады и США было проведено долгосрочное исследование, в ходе которого 20 семей использовали робота Луку. Этот робот был призван помогать детям, читая им книги, но спустя несколько лет его роль в семьях изменилась. К 2025 году, когда дети подросли и перестали нуждаться в помощи робота, 18 из 19 семей решили оставить Лука в доме, несмотря на его утрату функциональности.

Семьи воспринимали робота как своего рода члена семьи, а не просто устройство для выполнения задач. Дети начали называть Луку "младшим братом" или даже "единственным питомцем", несмотря на его механическую природу. Родители также отметили, что робот стал неотъемлемой частью их семейной истории, символизируя важный этап в жизни их детей. В итоге Лука был интегрирован в различные аспекты повседневной жизни, становясь музыкальным плеером, ночником или декоративным элементом в доме.

Привязанность к технологиям

Интересно, что в некоторых семьях Лука продолжал регулярно "заряжаться", что они воспринимали как "заботу" о нем. В одной из семей даже устроили "церемонию выхода на пенсию" перед тем, как передать робота младшему родственнику. Это показывает, как технологии могут превратиться в нечто большее, чем просто инструменты, когда они становятся частью эмоционально значимых моментов. Такие ритуалы, как чтение перед сном, начинают ассоциироваться с самим устройством, создавая эмоциональную привязанность.

Одомашнивание технологий

Этот процесс, называемый "одомашниванием" технологий, открывает новые горизонты в понимании того, как устройства могут проникать в наши жизни и менять восприятие мира. Исследователи Чжао Чжао и Ронда Макьюэн подчеркивают, что такие технологии, как роботы-компаньоны, могут на самом деле оказывать влияние на дизайн будущих устройств и на то, как мы будем утилизировать электронные отходы в будущем. Ведь когда технология становится не просто инструментом, а частью повседневной жизни, становится важным вопрос о её долговечности и возможности вторичного использования.

Экологическая сторона одомашнивания

Одомашнивание роботов и других технологий также может повлиять на экологическую ситуацию. Когда устройство приобретает эмоциональную ценность, его более вероятно будут сохранять и использовать дольше, чем это было бы в случае с обычными "утилитарными" вещами. Это ведет к тому, что люди будут реже выбрасывать старые устройства, что, возможно, снизит количество электронных отходов.